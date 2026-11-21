Guardar

El 17 de noviembre de 2026, María Claudia Tarazona acusó a Gustavo Petro y Nicolás Maduro de ordenar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La intervención se produjo mientras la viuda del senador cuestionaba la falta de respuestas de la Fiscalía General de la Nación sobre el hecho.

Tarazona aseguró que más de USD 1,5 millones llegaron desde Venezuela y fueron entregados a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a quien identificó como coordinador de la operación. “Más de USD 1,5 millones fueron traídos de Venezuela y entregados a ‘El Viejo’”, afirmó.

PUBLICIDAD

Conforme a su relato, el grupo investigado habría organizado y articulado materialmente el asesinato, pero que la orden principal provendría de Petro y Maduro. “Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron quienes ordenaron el crimen de Miguel”, declaró.

Tarazona también cuestionó el avance de la investigación judicial. “No ha habido una respuesta oportuna frente al magnicidio”, dijo, tras afirmar que regresó de Europa, donde pidió apoyo internacional para esclarecer el homicidio.

En sus declaraciones, vinculó además a integrantes de la Segunda Marquetalia con la planificación, coordinación y financiación del atentado. Enrique Marulanda habría dirigido desde Guainía la financiación del crimen, una información que dijo haber recibido mediante mensajes y conversaciones.

PUBLICIDAD

Tras las acusaciones, Infobae Colombia accedió a la acción de tutela interpuesta por Gustavo Petro contra la viuda de Miguel Uribe Turbay el 20 de noviembre de 2026. El documento presentado por el abogado del expresidente, Alejandro Carranza, solicita la retratación de Tarazona por vulnerar el buen nombre de su defendido.

“PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado especial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego según el poder que acompaño, respetuosamente promuevo acción de tutela contra la señora María Claudia Tarazona, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Política y en los Decretos 2591 de 1991 y 333 de 20211 , a fin de que se le ordene retractarse de la imputación que hizo en público el 17 de noviembre de 2026, cuando llamó a mi poderdante “narcopresidente” y le atribuyó la orden de asesinar al senador Miguel UribeTurbay”, puntualiza el documento.

PUBLICIDAD

La acción judicial pide la reparación mínima que el ordenamiento reconoce a quien ha sido señalado en público como delincuente sin acusación ni condena (Marckinson Pierre/ Reuters - Luisa González/Reuters)

El togado aclaró que la acción judicial no tiene como propósito callar a la viuda de Uribe Turbay, sino que busca aclarar que su representante no ha sido acusado por la justicia de tener vinculación con el asesinato del congresista del Centro Democrático.

“Con esta acción no se busca castigar a la señora Tarazona, y mucho menos impedirle que critique al anterior gobierno o que siga reclamando justicia por la muerte de su esposo, reclamo que esta representación respeta. Lo que se pide es la reparación mínima que el ordenamiento reconoce a quien ha sido señalado en público como delincuente sin acusación ni condena, esto es, que quien hizo el señalamiento lo retire con una difusión equivalente a la que le dio”, expuso.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Permítaseme anotar desde ahora que la retractación es la medida que menos afecta la libertad de expresión. Recae sobre lo que ya se dijo, no sobre lo que se vaya a decir, y no impone pena alguna. Por esa razón el sistema interamericano la prefiere frente a la sanción penal”.

María Claudia Tarazona respondió a Petro tras anuncio de denuncia

María Claudia Tarazona respondió a Petro tras anuncio de denuncia - (@maclaudiat/Instagram - Presidencia)

María Claudia Tarazona respondió a una posible denuncia por presunta calumnia contra el expresidente Gustavo Petro. En ese sentido, dijo que el anuncio presidencial no la intimida y celebró que el líder político de izquierda recurra a instancias judiciales. “Yo celebro muchísimo que el presidente Gustavo Petro por fin utilice las vías judiciales para defenderse y para hacer lo que él crea correcto”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

PUBLICIDAD

En su narrativa, la viuda sostuvo que las víctimas deben exigir justicia sin ocultarse. “A mí Gustavo Petro no me intimida. Yo creo que en este momento tenemos que pensar que las víctimas no somos las que nos tenemos que esconder. Nosotros estamos amparados bajo la ley”, manifestó.

Luego lanzó una acusación directa contra el exjefe de Estado: “El narcopresidente Gustavo Petro va a tener que responder por el crimen de Miguel y por todas las actuaciones corruptas y delincuenciales que tuvo durante los últimos cuatro años”.