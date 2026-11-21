La entrada a la Feria de la Barbacoa es gratuita. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

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La Feria de la Barbacoa de San Salvador Cuauhtenco vuelve a la alcaldía Milpa Alta del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026, con barbacoa de hoyo, consomé, pancita de borrego y tortillas hechas a mano en la plaza del pueblo.

La entrada es gratuita y el evento está organizado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi).

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San Salvador Cuauhtenco es uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta. Su nombre en náhuatl significa “a la orilla del bosque”.

La geografía de la región —cerros, zonas boscosas y suelo de conservación— es exactamente lo que hace posible su barbacoa: los borregos se crían de forma natural en los cerros y pastizales de la demarcación, con una alimentación orgánica de productos de la propia región.

La feria reúne entre 50 y 80 expositores, entre cocineras tradicionales de Cuauhtenco y productores. (Instagram/ @sepicdmx)

El programa incluye música en vivo, danza folclórica, artesanías y expo ganadera

El programa cultural que ha acompañado ediciones anteriores incluye espectáculos musicales —mariachis, grupos de cumbia y tributos a artistas mexicanos—, bailables típicos con danza folclórica regional y una expoventa de artesanías y pinturas al óleo elaboradas por artesanos locales.

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También ha habido muestra ganadera, donde los visitantes pueden ver de cerca a los borregos que producen la carne que se sirve en los puestos.

El programa cultural incluye bailables típicos con danza folclórica regional y una expoventa de artesanías y expo ganadera. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

Para los niños hay juegos mecánicos, pintacaritas y talleres de elaboración de artesanías. Es una de las pocas ferias de la ciudad donde el origen del producto es visible y tangible.

La sede es la Plaza Pública de San Salvador Cuauhtenco, entre las calles Jalapa y Juárez

El evento se realiza en la Plaza Pública de San Salvador Cuauhtenco, en la calle Jalapa esquina con Benito Juárez s/n, Milpa Alta, CDMX, cerca de la Casa de las Artes Cuauhtenco y Pilares Caia.

A unos pasos está la Iglesia de San Salvador, construida entre los siglos XVI y XVII, que vale la visita antes o después de los tacos. La entrada a la feria es gratuita.

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Además de barbacoa, en la feria hay mixiotes, tamales, atole, dulces cristalizados y pulque tradicional. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

Cómo llegar a la Feria de la Barbacoa en San Salvador Cuauhtenco

En transporte público, la opción más directa desde el centro de la ciudad es tomar el Metro hasta Taxqueña (Línea 2) y de ahí abordar una combi o autobús con destino a Milpa Alta o directamente a San Salvador Cuauhtenco.

El trayecto dura aproximadamente una hora y media.

La Feria de la Barbacoa se realiza en la Plaza Pública de San Salvador Cuauhtenco. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

Quienes vayan en auto tienen dos rutas: tomar la carretera Xochimilco-San Pablo Oztotepec y subir por el poblado de Santa Cecilia Tepetlapa, o bien la carretera Xochimilco-Oaxtepec y desviarse en el kilómetro 18.5 rumbo a San Pablo Oztotepec.

San Salvador Cuauhtenco lleva más de 25 años organizando la Feria de la Barbacoa

La feria nació alrededor del año 2000 como un esfuerzo de los productores ganaderos locales para diversificar y fortalecer su economía, sustentada históricamente en cultivos del campo como el nopal y las hortalizas.

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Desde entonces creció hasta convertirse en uno de los festivales gastronómicos más consolidados del sur de la Ciudad de México.

La cocción de la barbacoa comienza la noche anterior al servicio y la carne alcanza su punto entre las cinco y las seis de la mañana. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

La alcaldía está considerada como uno de los principales productores de ganado de la Ciudad de México.

La ganadería no es un negocio reciente: es parte del tejido comunitario de Cuauhtenco, y la feria es su expresión más visible.

El evento genera empleo directo para más de 150 familias dedicadas a la elaboración y comercialización de barbacoa en la demarcación.

La barbacoa se cocina desde la noche anterior en hornos de tierra con piedras volcánicas

El proceso que distingue a la barbacoa de Cuauhtenco no ha cambiado de generación en generación.

La carne de borrego se sazona con sal y se envuelve en pencas de maguey.

Luego se coloca en hornos de ladrillo construidos bajo tierra, calentados con piedras volcánicas. El horno se sella con hojas de palma para conservar el calor.

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Los tacos de barbacoa en la feria se acompañan con salsas preparadas en molcajete, cilantro, cebolla y nopalitos. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

La cocción comienza la noche anterior. La carne está lista entre las cinco y las seis de la mañana, que es cuando alcanza su punto.

El consomé —obtenido directamente de los jugos de cocción, recogido en olla de barro— también llega a su mejor temperatura en esas primeras horas. Comer barbacoa temprano en la feria no es una costumbre: es la forma correcta de hacerlo.

Más de 50 expositores ofrecen tacos, consomé, pancita y antojitos tradicionales

La degustación sigue un orden común: primero el consomé para entrar en calor, luego la pancita en taco y finalmente los tacos de barbacoa, que pueden pedirse suaves —con tortilla recién salida del comal— o dorados, fritos al estilo flauta.

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Todo se acompaña con salsas de molcajete, cilantro, cebolla y nopalitos de la región, según el gusto del comensal.

El evento reúne cada año a turistas locales, visitantes de otros estados de la República e incluso extranjeros que llegan al sur de la CDMX por la barbacoa de hoyo y productos derivados de la ganadería. (Facebook/ Alcaldía Milpa Alta)

En ediciones anteriores la feria ha reunido entre 50 y 80 puestos, entre cocineras y cocineros tradicionales de Cuauhtenco y productores de otras alcaldías.

Cada expositor tiene su propio sazón y su receta familiar, lo que convierte el recorrido en una degustación de estilos distintos de un mismo platillo. Además de la barbacoa, hay mixiotes, tamales, atole, dulces cristalizados y pulque tradicional.