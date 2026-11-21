Habitantes de Bogotá reportaron en redes sociales haber sentido el movimiento telúrico durante la noche del sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo registrado en Perú la noche del viernes 20 de noviembre fue percibido en distintas zonas de Colombia, incluida Bogotá, según reportes ciudadanos y el registro del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El organismo informó una magnitud de 6,9 y una profundidad de 142 kilómetros, con epicentro en cercanías de Ondores, en la región peruana de Junín. El movimiento ocurrió hacia las 7:00 p. m., hora colombiana. Hasta el momento de la información disponible, las autoridades no habían informado personas lesionadas ni daños estructurales en Colombia a causa del evento.

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El SGC clasificó el hecho como un “evento sísmico internacional” en su boletín actualizado. La profundidad del temblor ayuda a explicar que pudiera sentirse a gran distancia, aunque las percepciones variaron de acuerdo con la ubicación de las personas, las condiciones del terreno y la altura de los edificios.

El temblor ocurrió durante la noche del viernes 20 de noviembre (Servicio Geológico Colombiano/X)

La Ungrd descartó amenaza de tsunami en el Pacífico colombiano

Tras el sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) comunicó que no había amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana. La entidad precisó que la conclusión se basó en la evaluación de la Dirección General Marítima (Dimar).

“No existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia”, indicó la Ungrd en un mensaje divulgado después del evento. El pronunciamiento se refirió al movimiento ocurrido en Ondores, Perú, y descartó que el sismo implicara una alerta para las poblaciones costeras del país.

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La información preliminar sobre la magnitud presentó diferencias entre las entidades que monitorean la actividad sísmica. Mientras el SGC y el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicaron el registro en 6,9, el Instituto Geofísico del Perú informó inicialmente una magnitud de 7,3 y una profundidad de 48 kilómetros. Estas variaciones son habituales en las primeras horas, cuando los organismos procesan datos de redes sismológicas distintas.

La Ungrd descartó amenaza de tsunami en el Pacífico colombiano (Ungrd/X )

En Bogotá hubo reportes de movimiento en edificios altos

En la cuenta del SGC en X, ciudadanos señalaron que percibieron el movimiento en diferentes sectores de la capital. Varios mensajes mencionaron oscilaciones suaves o el desplazamiento de objetos colgantes, principalmente en apartamentos y edificios altos.

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Un usuario identificado como Sergio Ariza preguntó: “¿Fue el mismo que se acaba de sentir en Bogotá?”. Otro, Andrés, escribió que el movimiento se habría percibido en construcciones elevadas: “En los edificios altos se sintió movimiento”. También hubo testimonios de residentes del norte y noroccidente de la ciudad que dijeron haber visto moverse lámparas.

Otros usuarios afirmaron no haber sentido el sismo. Esa diferencia no determina por sí sola la intensidad con que se experimentó el fenómeno en cada zona. El SGC recibe este tipo de reportes como información ciudadana, mientras sus estaciones y análisis técnicos establecen las características del evento.

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Usuarios de X compartieron reportes sobre el sismo desde distintos sectores de Bogotá (Servicio Geológico Colombiano/X )

Colombia y Perú comparten una zona de alta actividad sísmica

Colombia y Perú se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con elevada actividad sísmica y volcánica. En esa región, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, un proceso geológico que acumula y libera energía en forma de sismos.

En el caso colombiano, además de la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, influye la presión de la placa del Caribe. La Red Sismológica Nacional registra miles de movimientos cada mes, aunque la mayoría son de baja magnitud y no son percibidos por la población.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú indicó que el sismo se sintió también en la región de Lima y que, inicialmente, no se reportaban daños personales ni materiales.

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Ante un temblor, los organismos de socorro recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y protegerse en un sitio seguro. Cuando el movimiento termina, se aconseja revisar posibles afectaciones en la vivienda, atender lesiones y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades.