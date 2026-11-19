El modelo Tyrer-Cuzick determina que las pacientes con alto riesgo inicien los controles mamarios a partir de los 30 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ginecóloga y oncóloga Thais Aliabadi expuso las principales medidas de prevención y detección temprana del cáncer de mama y tumores ginecológicos en el podcast de The Mel Robbins Podcast. En ese sentido, detalló a partir de su experiencia clínica de 25 años y su propio diagnóstico de cáncer de mama qué estudios deben solicitar las mujeres, cuándo iniciarlos y cómo calcular su riesgo personal.

Aliabadi parte de un dato que contradice una creencia extendida: el 85% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no tiene antecedentes familiares de la enfermedad; eso significa que la ausencia de historial familiar no es garantía de protección.

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La especialista lo sabe por experiencia propia: a los 48 años, sin historial familiar, sin mutaciones genéticas conocidas y sin factores de riesgo habituales, recibió un diagnóstico de tumor maligno invasivo en etapa uno.

Un cálculo define a qué edad iniciar controles mamarios

El 85% de las mujeres con cáncer de mama carece de antecedentes familiares de la enfermedad (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La herramienta central que recomienda es el modelo Tyrer-Cuzick, un cálculo que estima la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Para completarlo, se ingresan datos como estatura, peso, densidad mamaria, historial de biopsias, antecedentes familiares y uso de hormonas.

El resultado define la categoría de riesgo de cada mujer; quienes obtienen un 20% o más se consideran de alto riesgo y deben iniciar sus estudios de imagen a partir de los 30 años, con mamografía 3D, ecografía y resonancia magnética. La recomendación habitual de comenzar las mamografías a los 40 años, advirtió la médica, “es completamente engañosa” para ese grupo.

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Para las mujeres con nivel intermedio, entre el 15% y el 20%, la indicación incluye mamografía y ecografía, con una resonancia magnética cada tres años. El promedio para una mujer estadounidense es del 12,5%, pero ese valor sube con la presencia de tejido mamario denso, antecedentes familiares, biopsias atípicas previas, sobrepeso o mutaciones genéticas.

Tejido mamario denso, un factor que exige más estudios

La presencia de tejido mamario denso en la mitad de las mujeres requiere estudios complementarios como ecografía y resonancia magnética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 50% de las mujeres tiene tejido mamario denso, una condición que eleva el riesgo de cáncer y que, además, dificulta la lectura de las mamografías. El tejido denso y los tumores aparecen en blanco en la imagen, lo que puede llevar a confusiones. Por eso, en estos casos la mamografía sola no alcanza: se requiere ecografía complementaria y, en mujeres de alto riesgo, resonancia magnética.

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Existen once mutaciones genéticas directamente vinculadas al cáncer de mama. La más conocida es la del gen BRCA, pero representa menos del 5% al 10% de los diagnósticos. La especialista aconseja hacerse el test genético en pacientes de 25 años con antecedentes familiares de esta enfermedad en la mama, ovario, páncreas o de próstata agresivo. Para quienes tienen el gen BRCA positivo, los estudios de imagen deben comenzar a esa misma edad.

También mencionó la secuenciación completa del genoma como una herramienta de mayor precisión. En su propio caso, esa prueba reveló que su puntaje de riesgo poligénico (una acumulación de múltiples variantes genéticas pequeñas que individualmente no tienen peso, pero en conjunto sí) la ubicaba con una probabilidad tres veces mayor de desarrollar cáncer de mama que la población general. Esa información, dijo, habría evitado años de dudas y cuestionamientos sobre su decisión de operarse.

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Qué estudios ayudan a detectar cáncer de ovario y de útero

La extirpación de las trompas de Falopio disminuye la probabilidad de cáncer de ovario sin alterar la función hormonal (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Respecto al cáncer de ovario, Aliabadi destacó que entre el 65% y el 85% de los casos comienzan en las trompas de Falopio, según distintos estudios. En mujeres que ya no planean tener hijos y presentan factores de riesgo —como endometriosis, antecedentes familiares o mutaciones genéticas—, recomienda la extirpación de las trompas.

“Si podes remover las trompas, podes reducir de forma significativa el riesgo de cáncer de ovario”, sostuvo la médica en el programa. Esta intervención no afecta el funcionamiento de los ovarios ni desencadena la menopausia, a diferencia de la extirpación ovárica.

Para la detección temprana, la especialista indicó que realiza una ecografía pélvica a todas sus pacientes en cada control anual desde que son sexualmente activas. Gracias a esa práctica, contó que un oncólogo con quien trabajó en Los Ángeles le señaló que era la única médica que le derivaba casos de tumores ováricos en etapa uno o dos, los estadios más tempranos y con mejor pronóstico.

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En cuanto al cáncer de útero, Aliabadi explicó que, tras la menopausia, el revestimiento interno —el endometrio— debe medir menos de cuatro milímetros. Cuando ese valor aumenta sin causa aparente, está indicada una biopsia. La médica señaló que, producto de ese seguimiento sistemático, detectó múltiples casos de tumores uterinos en etapa uno, antes de que las pacientes presentaran sangrado u otros síntomas.

Vacuna y controles para prevenir el cáncer de cuello uterino

La vacuna contra el virus del papiloma humano y el test de VPH son las herramientas centrales frente al cáncer de cuello uterino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nadie debería morir de cáncer cervical. Es casi 100% prevenible”, afirmó la especialista. Prácticamente todos los casos se originan en el virus del papiloma humano (VPH), un virus de transmisión sexual. La vacuna contra el VPH está indicada entre los 9 y los 46 años, y ya es parte del calendario de vacunación infantil en varios países.

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Aliabadi recomienda combinar el Papanicolaou con la prueba de VPH desde los 21 años, o tres años después del primer contacto sexual, lo que ocurra primero. Las cepas de mayor riesgo son los tipos 16 y 18: si alguna de ellas da positivo, incluso con Papanicolaou negativo, se indica una colposcopía para examinar el cuello de útero en mayor detalle.

La médica cerró con una advertencia para quienes se sientan ignoradas por el sistema de salud: “No estás obligada a quedarte con la opinión de tu primer médico. Nadie en este planeta se preocupa por tu cuerpo tanto como vos”.

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