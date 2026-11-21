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ARTÍCULO DE INFOBAE
Reportan la detención de “El Chapo Isidro” tras operativo armado en Guasave, Sinaloa
EEUU ofrecía 5 mdd en recompensa por el líder del Cártel de Guasave y aliado de La Mayiza
La presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue reportada la noche de este viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, municipio identificado como el principal bastión de la organización criminal que encabeza.