Hombres armados irrumpen en clínica del IMSS en Guasave y obligan a médicos a atender heridos. (X)

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La jornada de violencia que sacudió a Guasave, Sinaloa, durante la noche del viernes 20 de noviembre, alcanzó instalaciones hospitalarias.

En medio de los enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos integrantes del crimen organizado, hombres armados fueron captados dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el centro del municipio, donde habrían obligado al personal médico a atender a personas heridas.

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La irrupción de civiles armados generó alarma entre trabajadores, pacientes y familiares que se encontraban en el inmueble, mientras las detonaciones y los despliegues de seguridad mantenían en alerta a distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con reportes difundidos durante la emergencia, los sujetos ingresaron a las instalaciones hospitalarias para que médicos brindaran atención a personas lesionadas. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cuántos heridos fueron trasladados, si alguno de ellos participó en los enfrentamientos ni cuánto tiempo permanecieron los hombres armados dentro de la clínica.

Tampoco existe información oficial sobre posibles amenazas contra los trabajadores de salud o el desenlace de este episodio.

🚨 #Sinaloa | Hombres armados irrumpen en una clínica de #Guasave para exigir atención médica para presuntos sicarios heridos en las balaceras.



De acuerdo con reportes, los sujetos amenazaron al personal médico y les advirtieron: "Vale más que no le hablen al Gobierno".… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 21, 2026

Hombres armados ingresan a clínica del IMSS en medio de balaceras en Guasave

La presencia de sujetos armados en el hospital ocurrió mientras se reportaban enfrentamientos en diferentes puntos de Guasave, incluidos el primer cuadro de la ciudad y las inmediaciones de Guasavito.

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La situación de inseguridad también provocó que ciudadanos buscaran refugio en establecimientos comerciales y dependencias gubernamentales. Trabajadores, comerciantes y familias quedaron expuestos a una emergencia que se extendió por distintas vialidades y zonas de concentración de personas.

Durante un enlace en vivo para Mega Noticias, el reportero Adrián Ibarra tuvo que resguardarse luego de que se escucharan detonaciones de armas de fuego en el lugar desde donde realizaba la cobertura.

Los acontecimientos evidenciaron el alcance de la jornada violenta, que dejó bajo tensión tanto espacios públicos como instalaciones destinadas a la atención médica.

El reportero Adrián Ibarra busca resguardo tras escucharse detonaciones de armas de fuego durante una transmisión televisiva en vivo en Sinaloa. (X)

Reportan detención de “El Chapo Isidro” tras operativo federal

Los enfrentamientos en Guasave también estuvieron acompañados de reportes sobre la presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave.

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Los periodistas especializados en seguridad Gildo Garza, Luis Chaparro y Óscar Balmen difundieron información sobre su supuesta detención durante el operativo de fuerzas federales.

Balmen aseguró que fuentes federales le confirmaron el arresto del narcotraficante, por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

No obstante, hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad federal o estatal había confirmado oficialmente la captura. Tampoco se había establecido si las personas heridas que presuntamente fueron llevadas al IMSS estaban relacionadas con el operativo.

Autoridades piden resguardo ante narcobloqueos y enfrentamientos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra personal federal y anunció el despliegue del Grupo Interinstitucional para restablecer el orden.

En sus actualizaciones, la dependencia pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar circular por la carretera La Costera, desde Culiacán hacia el norte, así como por la carretera libre, donde se reportaron bloqueos en ambos sentidos.

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El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

También se difundieron reportes de vehículos incendiados, presuntos narcobloqueos y movilizaciones de fuerzas de seguridad en diferentes sectores de la región.

La violencia alcanzó incluso al deporte profesional: el encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido después de que las detonaciones obligaran a jugadores y aficionados a buscar protección.