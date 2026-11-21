Una grabación nocturna documenta las secuelas de un accidente vehicular en la carretera con dirección a Toluca. El registro visual muestra las luces de emergencia activadas en la vía, así como a las personas ocupantes del vehículo, un hombre y Daniela Spanic, quienes explican ante la cámara lo sucedido en el trayecto.

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La modelo venezolana Daniela Spanic y su equipo de trabajo sufrieron un accidente en carretera cuando se dirigían a un evento, situación que les impidió llegar a su destino.

La noticia fue compartida mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la artista, donde su equipo explicó lo ocurrido y confirmó que todos estaban fuera de peligro.

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Entre las personas que viajaban con la pintora se encontraban su representante Rodrigo Fragoso y el maquillista Yoico Rivera. Aunque el percance provocó que tuvieran que detener su trayecto, los involucrados aseguraron que se encontraban bien y que lo más importante era haber salido con vida del incidente.

Daniela Spanic agradece a Dios tras accidente en carretera

A través de una publicación en redes sociales, Daniela Spanic compartió un mensaje en el que expresó su agradecimiento por haber salido ilesa del accidente. La actriz destacó que, pese al susto, todos tenían motivos para sentirse afortunados.

“Dios y Los Ángeles nos salvaron. Le pedí que intervinieran. Tuvimos un accidente en la carretera, pero estamos VIVOS y podemos reírnos de eso y tomarlo como una experiencia, nunca hay que perder la esperanza. Siempre la mejor compañía”, escribió.

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En el video difundido en su cuenta se observa a Rodrigo Fragoso explicar que el grupo se encontraba en la carretera y que una grúa estaba atendiendo la situación. El representante también mencionó que se dirigían al evento ViArt, pero el accidente modificó sus planes.

“Oigan, pues nosotros vestidos y alborotados. Ya íbamos a ViArt, al evento. Estamos aquí en la carretera y vean que tuvimos un accidente. Gracias a Dios, a los ángeles, al universo, estamos bien, porque miren, vean la grúa, estamos en la carretera. Estamos bien”, relató.

El representante aprovechó el momento para mostrar a las personas que viajaban con ellos y destacó la presencia de Daniela Spanic y del maquillista Yoico Rivera.

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Daniela Spanic agradece no sufrir daños

Daniela Spanic, tuvo un accidente automovilistico rumbo a Toluca, Edomex

La hermana de Gabriela apareció en el video y aprovechó para transmitir un mensaje de esperanza después de lo ocurrido.

Aunque el accidente impidió que llegaran a su compromiso, Daniela destacó que todos estaban vivos y que debían agradecer por ello.

“Pero estamos vivos y estamos con Dios en nuestro corazón. Siempre hay que tener esperanza”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Fragoso lamentó que no pudieran asistir al evento programado, aunque reconoció que hicieron todo lo posible para llegar al encuentro antes de que ocurriera el percance.

“Estamos vivos, es lo importante. Y ya será para el siguiente año. Vamos a disfrutar de este gran evento, ViArt. Hicimos todo lo imposible, ¿no?”, comentó.

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El accidente les impidió cumplir con su agenda laboral

(Foto: Twitter/@DaniSpanic)

El compromiso al que se dirigían Daniela Spanic y su equipo era el evento ViArt, al que ya tenían previsto asistir. Sin embargo, el accidente ocurrido durante el trayecto obligó a modificar sus actividades.

En las imágenes compartidas se aprecia que los involucrados permanecían en la carretera mientras una grúa se encontraba en el lugar. No obstante, en el mensaje no se precisaron las causas del accidente, el tramo carretero donde ocurrió ni las características de los vehículos involucrados.

Tampoco se reportaron lesiones entre los integrantes del grupo en el material difundido.

La publicación generó atención entre los seguidores de la gemela de Gaby Spanic, quienes pudieron darle su apoyo y darle bendiciones a ella y a su equipo tras el accidente que tuvieron.

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De esta manera, lo que comenzó como un viaje para cumplir con un compromiso terminó en una experiencia que la presentadora de televisión y sus acompañantes describieron como un recordatorio de la importancia de la vida, la esperanza y la compañía de sus seres queridos.