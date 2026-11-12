Colombia

Gremios médicos presentan tres proyectos para mejorar las finanzas del sistema de salud

Las iniciativas buscan reducir gastos innecesarios, fortalecer la calidad de la atención y dar mayor peso al criterio médico en el uso de los recursos disponibles

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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Tres organizaciones del sector médico y científico presentaron al Ministerio de Salud una propuesta compuesta por tres proyectos orientados a mejorar el uso de los recursos y la sostenibilidad financiera del sistema. La Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el Colegio Médico Colombiano plantean que las decisiones clínicas tengan un papel central para reducir gastos innecesarios sin afectar la calidad de la atención.

Según información publicada por Blu Radio, la iniciativa fue presentada a la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante una reunión realizada en Bogotá. El planteamiento parte de la idea de que cada decisión tomada durante una consulta, un procedimiento o un tratamiento tiene efectos tanto sobre la salud del paciente como sobre los recursos disponibles en el sistema.

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Los tres proyectos son Dilemas Éticos de la Priorización en Salud (DEPS), desarrollado por la Academia Nacional de Medicina; Decisiones Acertadas, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; y Gobernanza Clínica, del Colegio Médico Colombiano.

Pacientes del hospital Juan Domínguez Romero son trasladados por falta de personal y recursos - crédito Gobernación del Atlántico
Sector salud - Los tres proyectos son Dilemas Éticos de la Priorización en Salud (DEPS), desarrollado por la Academia Nacional de Medicina; Decisiones Acertadas, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; y Gobernanza Clínica, del Colegio Médico Colombiano. | crédito Gobernación del Atlántico

Tres proyectos para mejorar la eficiencia del sistema

Las organizaciones sostienen que el criterio médico debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia orientada a mejorar la eficiencia. El objetivo es que los profesionales puedan tomar decisiones con base en evidencia científica, criterios éticos y un uso responsable de los recursos.

Uno de los principales puntos de la propuesta consiste en evitar la repetición innecesaria de servicios. Los gremios también buscan reducir procedimientos que no aportan valor y prevenir daños que podrían evitarse mediante decisiones clínicas más acertadas.

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El planteamiento no propone limitar la atención de los pacientes, sino mejorar la forma en que se utilizan los recursos disponibles. Para las entidades participantes, una mejor toma de decisiones puede contribuir a disminuir gastos que no generan beneficios reales y, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de la atención.

El proyecto DEPS está enfocado en los dilemas éticos que aparecen cuando es necesario priorizar recursos dentro del sistema. La iniciativa busca aportar herramientas para que esas decisiones se adopten con criterios transparentes y compatibles con las necesidades de los pacientes.

Decisiones Acertadas, por su parte, se concentra en el papel de la evidencia científica dentro del ejercicio médico. La propuesta apunta a que los profesionales puedan identificar prácticas que aportan valor y diferenciar aquellas que pueden generar costos adicionales sin mejorar los resultados en salud.

Gobernanza Clínica completa el paquete presentado al Ministerio y busca fortalecer la responsabilidad de los equipos médicos en la organización y calidad de la atención.

Según el documento, la crisis del sistema de salud en Colombia afecta gravemente el acceso a servicios médicos, la entrega de medicamentos y las condiciones laborales del personal sanitario - crédito Colprensa
La Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el Colegio Médico Colombiano plantean que las decisiones clínicas tengan un papel central para reducir gastos innecesarios sin afectar la calidad de la atención. - crédito Colprensa

Gremios quieren que las propuestas se conviertan en política de Estado

La Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el Colegio Médico Colombiano esperan que los tres proyectos no se limiten a iniciativas aisladas, sino que sean incorporados dentro de una política de Estado.

Las organizaciones consideran que una aplicación amplia de estos criterios permitiría mejorar la calidad de los servicios y hacer más eficiente el gasto sanitario. También sostienen que las decisiones clínicas deben ser consideradas como una herramienta para contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema.

La propuesta otorga un papel relevante a los profesionales de la salud, pues serían ellos quienes liderarían buena parte de los cambios desde su ejercicio diario. Para los gremios, médicos y demás integrantes de los equipos asistenciales tienen la posibilidad de identificar dónde existen repeticiones, procedimientos innecesarios o prácticas que pueden corregirse.

El planteamiento también busca integrar las decisiones económicas con criterios de calidad y ética. De esta manera, la eficiencia no se mediría únicamente por la reducción del gasto, sino por la capacidad de utilizar los recursos de una forma que produzca mejores resultados para los pacientes.

Las instituciones esperan ahora que el Ministerio de Salud estudie las tres propuestas y evalúe su incorporación dentro de las políticas del sector.

El objetivo común es que las decisiones adoptadas en consultas, tratamientos y procedimientos contribuyan simultáneamente a mejorar la atención y a reducir el uso innecesario de recursos. Para los gremios, ese enfoque puede convertirse en una herramienta adicional para enfrentar los problemas financieros que atraviesa el sistema de salud colombiano.

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