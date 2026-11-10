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Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

El presidente ucraniano afirmó que la estrategia de acercamiento de Washington al Kremlin, que incluyó el alivio de sanciones petroleras, “no ha funcionado”

Zelensky acusó a las fuerzas rusas de dirigir ataques contra la infraestructura energética para crear caos en la sociedad ucraniana. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
Zelensky acusó a las fuerzas rusas de dirigir ataques contra la infraestructura energética para crear caos en la sociedad ucraniana. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, calificó este martes de “constructiva y bastante sustancial” la primera jornada de las negociaciones con Rusia celebradas en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos, y ese mismo día pidió a Donald Trump que cambie la táctica con la que intenta llevar a Vladimir Putin a un acuerdo para terminar la guerra.

Zelensky habló en un coloquio en la Universidad de Copenhague con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. “Quizás haya sido su táctica acercarse a Putin y así empujarlo a negociar: levantar sanciones para mediar y, durante la mediación, hacer negocios con Rusia... Quizás sea su táctica, pero hoy vemos que no ha funcionado”, dijo. Pidió al presidente estadounidense que use “todas sus oportunidades y su poder” para buscar otra vía de presión sobre Moscú.

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La queja remite a decisiones concretas de Washington. En octubre de 2025, Trump sancionó a Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas, que extraen casi la mitad del crudo del país. En marzo de 2026, con el petróleo en alza por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, anunció la suspensión de parte de las sanciones petroleras, incluidas las rusas, para abaratar el combustible. En octubre, el Departamento del Tesoro amplió las exenciones que permiten operar a las gasolineras de Lukoil fuera de Rusia.

Zelensky escribió en X tras recibir el informe de su delegación: “El formato trilateral ha sido constructivo y bastante sustancial”. Añadió que había dado “instrucciones claras para continuar el diálogo, en formato trilateral mañana y también, de forma más amplia, en los próximos días, con los emisarios del presidente estadounidense y los representantes de Europa”.

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FOTO DE ARCHIVO: Las torres del Centro Internacional de Negocios de Moscú se elevan sobre un surtidor de gasolina Lukoil en Moscú, Rusia, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Las torres del Centro Internacional de Negocios de Moscú se elevan sobre un surtidor de gasolina Lukoil en Moscú, Rusia, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/File Photo

Según el presidente ucraniano, las partes trataron cuestiones humanitarias y garantías de seguridad. “Una prioridad es la humanitaria, cómo traer de regreso a nuestra gente”, dijo en Copenhague, en referencia a los prisioneros de guerra y a los civiles, entre ellos niños, trasladados a Rusia. No ocultó sus reservas: “Es difícil tener buenas noticias con los rusos, no son nuestros mejores amigos”.

Preguntado si volver a la mesa era una forma de complacer a Trump, respondió que su trabajo no es “hacer feliz” al presidente estadounidense, sino involucrar a todas las partes, y que cualquier resultado, aunque se limite a un canje de prisioneros, sería un paso positivo. Insistió en que el primer paso debe ser un alto el fuego que congele la línea del frente. Se mostró escéptico ante la posibilidad de ceder territorio a Rusia y dijo que no confía en Putin.

También acusó a Moscú de usar los ataques contra la infraestructura energética ucraniana “para dividir a la población, presionar y crear el caos”.

La ronda de Abu Dabi, prevista para el martes 10 y el miércoles 11, es la primera entre Moscú y Kiev en casi nueve meses. Las tres partes se reunieron dos veces en la capital emiratí en enero y febrero, y una tercera en Ginebra el 17 y 18 de febrero, sin acuerdo. El proceso quedó suspendido a finales de febrero, cuando estalló la guerra con Irán. Se reactivó tras la reunión del enviado especial estadounidense Steve Witkoff con Putin el 21 de octubre en San Petersburgo, donde el presidente ruso aceptó “en principio” retomar el diálogo después del 10 de noviembre, según su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

Daños en una zona residencial de Kiev en un reciente ataque ruso. EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Daños en una zona residencial de Kiev en un reciente ataque ruso. EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO

El Kremlin envió esta vez una delegación de mayor rango que en las rondas anteriores. La encabeza el asesor presidencial Vladimir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin. La delegación ucraniana está dirigida por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior.

La visita a Dinamarca coincidió con el anuncio de un nuevo paquete danés de ayuda militar de 4.800 millones de coronas (unos USD 720 millones), que incluye defensa aérea y drones, y de otros 150 millones de coronas (unos USD 22 millones) para el sector energético ucraniano. “La defensa aérea es la número uno”, dijo Frederiksen.

Zelensky cenará este martes en Copenhague con los líderes de los países nórdicos. El miércoles, mientras las delegaciones se reúnan en Abu Dabi, será recibido por el rey Federico X en el Palacio Real y pronunciará un discurso ante el Parlamento danés.

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