Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

Áron Orbán, hermano del ex presidente Viktor Orbán

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Un tribunal de Budapest ordenó este miércoles la prisión preventiva de Áron Orbán, hermano menor del ex primer ministro de Hungría Viktor Orbán, investigado por tráfico de personas en asociación delictiva y por tráfico de influencias en una presunta red de visados para ciudadanos vietnamitas. La medida, dictada por el Tribunal Central de Distrito de Buda, durará al menos un mes y alcanza también a su pareja, cuya identidad no se ha hecho pública.

Ambos fueron detenidos el lunes 9 de noviembre en una operación con registros en Budapest y en las localidades de Fót y Dunakeszi, al norte de la capital. De los otros dos detenidos, uno quedó bajo supervisión judicial y el otro podrá afrontar el proceso en libertad.

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Llevan la causa la Oficina Nacional de Investigación (NNI, la unidad de la policía húngara para delitos graves) y la Oficina Nacional de Protección y Recuperación de Bienes (NVVH). La policía sostiene que los cuatro detenidos ayudaron durante varios meses de 2024 a ciudadanos vietnamitas a llegar a Europa occidental a través de Hungría, con visados de corta estancia expedidos para asistir a una formación.

Esa formación era un curso de primeros auxilios de dos días en la Universidad de Pécs, en el sur del país. La empresa vinculada a Áron Orbán inscribió en él a unos cincuenta vietnamitas. Se trata de Multi Shoot, una sociedad de venta de armas y equipamiento policial de la que el hermano del ex primer ministro es consejero delegado.

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Los investigadores sospechan que la red cobraba a cada solicitante una tarifa de reclutamiento que luego se repartían los implicados. En 2024, el diario Népszava publicó el contrato con la universidad, por el que Multi Shoot pagaba 30.000 euros netos por cada grupo de 20 alumnos. La Universidad de Pécs confirmó que dos grupos de vietnamitas habían hecho el curso y se alojaron en la zona entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2024.

FOTO DE ARCHIVO: El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán ofrece una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Marton Monus/Foto de archivo

El nombre de Áron Orbán quedó ligado a estos visados en octubre de 2024. Ese mes se filtró una grabación en la que se quejaba ante Dávid Héjj, comisionado de la Oficina del Primer Ministro, de que las autoridades bloqueaban solicitudes de ciudadanos vietnamitas. El día 26, la Fiscalía General declaró que no había encontrado en el audio indicios de delito.

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Viktor Orbán gobernó Hungría entre 2010 y 2026 con un discurso de rechazo frontal a la inmigración irregular. Al mismo tiempo, abrió el mercado laboral a trabajadores de fuera de la Unión Europea. Se calcula que en el país trabajan unos 90.000 extracomunitarios, la mayoría de Filipinas, Ucrania, China, Vietnam e India.

Orbán, que sigue al frente de Fidesz, calificó la detención de su hermano de “juego sucio” y acusó al Ejecutivo de usar la justicia contra la oposición. “Yo soy el objetivo; mi hermano es solo una herramienta”, escribió en Facebook.

La defensa de Áron Orbán rechaza la medida. “Es absurdo que exista riesgo de fuga, de ocultación, de influencia o incluso de destrucción de pruebas”, afirmó su abogado. Recordó que su cliente se ofreció por carta a colaborar con las autoridades.

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El primer ministro, Péter Magyar, antiguo miembro de Fidesz, llegó al poder tras la victoria de su partido, Tisza, en las legislativas de abril con la promesa de investigar la corrupción de los 16 años de Gobierno de Orbán. Fue él quien difundió la detención en Facebook, a partir de una información de Kontroll, portal húngaro propiedad del hermano de Magyar.

Tres ex ministros de los gabinetes de Viktor Orbán están detenidos por presunta corrupción y malversación: Miklós Seszták (Desarrollo Nacional, 2014-2018), Balázs Hankó (Cultura, 2024-2026) y György Matolcsy (Economía, 2010-2013), que después fue gobernador del Banco Central hasta 2025 y fue arrestado en octubre.

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