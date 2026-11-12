Los enviados de Trump se reúnen con Putin y Zelensky para avanzar en las negociaciones de paz tras las conversaciones en Abu Dhabi

Los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (REUTERS)

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Los enviados de Donald Trump se reunirán este jueves por separado con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky para avanzar en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, tras dos jornadas de conversaciones entre Moscú y Kiev en Abu Dhabi. Los encuentros buscarán aprovechar las oportunidades de acuerdo que surgieron durante las reuniones en Emiratos Árabes Unidos.

Los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán primero a Moscú para reunirse con el presidente ruso y luego se trasladarán a Dublín, donde mantendrán un encuentro con el mandatario ucraniano, que participará en reuniones con líderes europeos. El objetivo será transmitirle los resultados de las conversaciones con Putin y analizar los próximos pasos del proceso diplomático.

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A su llegada a Irlanda, Zelensky afirmó que podría abrirse una “ventana de oportunidad” para terminar con el conflicto antes de 2027, el más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. “Lo importante es que los estadounidenses fueron a ver a Putin con propuestas concretas. Me gustaría mucho que regresaran a Dublín con propuestas concretas”, sostuvo.

El presidente ucraniano reconoció que todavía mantiene sus reservas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque aseguró que “hay esperanza”. También destacó un cambio en la posición de Washington respecto de la eventual participación europea en las negociaciones. Según explicó, “la parte estadounidense está tratando el asunto de manera más positiva, con más calidez”.

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La posible incorporación de Europa al proceso diplomático constituye uno de los principales puntos de discusión. Unos 50 líderes europeos se reunirán este jueves en la capital irlandesa, donde las conversaciones de Abu Dhabi ocuparán un lugar central en la agenda. Sin embargo, funcionarios de la Unión Europea consideran que todavía hubo pocos avances concretos hacia la paz y sostienen que no existe necesidad de discutir con Moscú la arquitectura general de seguridad del continente antes del cese de las hostilidades.

El presidente ucraniano reconoció que todavía mantiene sus reservas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque aseguró que “hay esperanza” (EP)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofreció una lectura diferente sobre el desarrollo de las conversaciones y afirmó el miércoles que las reuniones en Emiratos Árabes Unidos demostraron que Estados Unidos, Ucrania y Europa están “alineados y unidos”.

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La discusión sobre la participación europea también quedó expuesta en las declaraciones del jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, quien cuestionó la necesidad de incorporar a los países del continente. “No entendemos realmente de qué hay que hablar con ellos. No recibimos una sola iniciativa de paz, ni una propuesta concreta de los países europeos”, afirmó.

Medinsky también sostuvo que el objetivo de Moscú es alcanzar una “nueva Yalta moderna”, en referencia a la conferencia de 1945 en la que los líderes occidentales y la Unión Soviética definieron el orden de la Europa de posguerra. La posibilidad de una revisión de la arquitectura de seguridad continental genera preocupación entre los gobiernos europeos, ante las históricas exigencias rusas para reducir la presencia de la OTAN en Europa oriental y terminar con el respaldo militar occidental a Kiev.

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El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, reconoció que todavía queda “mucho trabajo difícil por delante”, aunque consideró que existen oportunidades para continuar con el proceso de negociación. Por su parte, Medinsky afirmó que las conversaciones “sin duda continuarán”.

Witkoff y Kushner también buscarán abordar con Putin la posibilidad de incorporar a los europeos al formato de negociación. El enviado estadounidense explicó que el encuentro en Moscú servirá para “repasar lo que se discutió” en Abu Dhabi e “intentar avanzar más en algunos de los asuntos que tratamos, porque vemos algunas aperturas y oportunidades”.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, reconoció que todavía queda “mucho trabajo difícil por delante” (REUTERS)

Sobre la reunión con Zelensky, Kushner señaló que ambos representantes estadounidenses buscarán “explorar más a fondo algunas de las ideas que surgieron aquí hoy”. Funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, además de representantes de la OTAN y de la Unión Europea, viajaron a Abu Dhabi para participar en encuentros paralelos a las negociaciones.

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El intercambio de prisioneros fue uno de los principales resultados concretos de las dos jornadas de conversaciones. Los representantes de Rusia y Ucrania acordaron avanzar en un canje de gran escala que Kushner calificó como el “mayor” de la guerra, aunque ninguna de las partes precisó la cantidad de personas involucradas.

Zelensky afirmó que Kiev todavía espera una respuesta de Moscú sobre una posible operación que podría incluir “1.000 por 1.000, quizás incluso 1.200″. También señaló que las delegaciones profundizaron en las discusiones sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

El conflicto comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022 y, desde entonces, provocó cientos de miles de muertos y el desplazamiento de millones de personas. Amplias zonas del este y el sur de Ucrania quedaron destruidas por los bombardeos.

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Rusia exige que Ucrania se retire de sectores del este que todavía controla y reclama un acuerdo más amplio sobre la arquitectura de seguridad europea. Kiev, en cambio, sostiene que cualquier discusión territorial debe comenzar después de un alto el fuego y reclama una reunión directa entre Zelensky y Putin para abordar los principales puntos de desacuerdo. El mandatario ruso descartó esa posibilidad.

Kushner consideró que las conversaciones permitieron avances, aunque evitó precisar en qué cuestiones podrían alcanzar un entendimiento las partes. “En algunas áreas vemos lugares donde podemos encontrar compromisos; en otras necesitamos mantener más conversaciones, pero creo que este fue un buen primer paso”, afirmó.

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(Con información de AFP)