Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia abrieron una ronda de diálogo trilateral en Abu Dabi para tratar la guerra. (REUTERS/Rula Rouhana)

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Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia iniciaron este martes en Abu Dabi una ronda de diálogo centrada en la guerra, mientras Washington planteó un nuevo marco de seguridad para Europa tras el conflicto. Las conversaciones, que continuarán el miércoles, reúnen por primera vez desde febrero a representantes de los tres países en este formato.

La cita se desarrolla con posiciones todavía distantes sobre el territorio y las garantías de seguridad. Ucrania y sus aliados europeos temen que una negociación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, termine por presionar a Kiev para ceder zonas ocupadas por Rusia.

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Estados Unidos propone incorporar a los europeos a la negociación

Los socios europeos de Kiev no participan directamente en la reunión trilateral, pese a que reclaman estar presentes desde hace meses. Varios de sus representantes viajaron a Abu Dabi para mantener un encuentro previo con delegados estadounidenses y ucranianos, sin participación rusa.

Kiev y sus aliados reclamaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en cualquier acuerdo. (REUTERS/Rula Rouhana)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo en París que Europa debería sumarse más adelante. “Creemos que el formato trilateral debería incluir posiblemente a nuestros socios europeos en la mesa de negociaciones”, afirmó tras la primera jornada, al considerar que serán parte de una solución duradera.

Rusia busca mantener a Europa fuera de las tratativas. Desde la invasión de 2022, la mayoría de los dirigentes europeos ha tenido poco o ningún contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin.

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Kiev y sus aliados exigen garantías sobre la soberanía ucraniana

Luego de la reunión entre europeos, estadounidenses y ucranianos, los participantes coincidieron en que cualquier acuerdo debe preservar la integridad territorial de Ucrania y establecer una arquitectura de seguridad sólida para el continente una vez terminada la guerra.

El enviado estadounidense Jared Kushner propuso definir un nuevo marco de seguridad para todo el continente europeo. (REUTERS/Rula Rouhana)

“Cualquier mecanismo futuro debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión independiente, y ofrecer garantías de seguridad creíbles para Ucrania”, señalaron en un comunicado. La defensa de las fronteras ucranianas se mantiene como una de las principales diferencias con Moscú.

La semana pasada, Trump habló de un “acuerdo muy grande” que incluiría a toda Europa. Sus comentarios alimentaron los recelos de gobiernos europeos y de Kiev ante la posibilidad de que Washington y Moscú definan una nueva estructura de seguridad continental sin una participación directa de sus aliados.

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Washington y Moscú vinculan el fin de la guerra al orden europeo

El emisario estadounidense Jared Kushner, yerno de Trump, planteó al inicio del encuentro que la discusión excede los asuntos bilaterales y el cese de los combates. Según dijo, la intención es examinar la relación de seguridad entre Ucrania, Rusia y Europa para acordar “un nuevo marco”.

Una fuente de la delegación rusa expresó una posición similar. A su juicio, una salida a la guerra es solo uno de los componentes de un debate cuyo objetivo final sería crear una arquitectura de seguridad global e indivisible para todo el continente europeo.

La invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, ha devastado amplias zonas de Ucrania y ha dejado cientos de miles de muertos en ambos bandos. Se trata del mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Trump ha buscado impulsar un acuerdo desde su regreso a la presidencia, aunque los contactos previos no produjeron avances. Desde febrero, la guerra contra Irán desplazó estas conversaciones dentro de las prioridades diplomáticas estadounidenses.

Los funcionarios de Kiev descartaron expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo inmediato en el encuentro. (REUTERS/Rula Rouhana)

Las exigencias territoriales mantienen alejadas a las partes

Rusia controla extensas áreas de Ucrania, pero no ha conseguido ocupar por completo la región oriental de Donetsk. Moscú exige que Kiev abandone las zonas de esa región que aún controla y advierte que continuará su ofensiva si no acepta esa condición.

Ucrania rechaza ceder esos territorios, pese al costo humano y material de la guerra. Putin tampoco ha aceptado una tregua general ni una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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En Abu Dabi, la delegación ucraniana está encabezada por el negociador Rustem Umerov y la rusa por el historiador nacionalista Vladimir Medinski. También participan el general Alexus Grynkewich, comandante estadounidense en Europa, y el enviado especial Steve Witkoff.

Las perspectivas de un acuerdo inmediato son limitadas. “No tenemos ninguna expectativa particular”, dijo a AFP un alto funcionario ucraniano en Kiev. Especialistas consultados por la agencia indicaron que Ucrania podría buscar treguas locales durante la reunión.