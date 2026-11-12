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El líder del grupo terrorista Hezbollah aseguró estar dispuesto a negociar armamento si Israel abandona el Líbano

Naim Qassem afirmó que la milicia chiíta aceptaría abordar la situación de su arsenal únicamente cuando termine “la ocupación” israelí, durante un homenaje televisado a los fallecidos en los enfrentamientos

El líder de Hezbollah en Líbano, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado desde un lugar desconocido (Al Manar TV/REUTERS TV/vía REUTERS/Archivo)
El líder de Hezbollah en Líbano, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado desde un lugar desconocido (Al Manar TV/REUTERS TV/vía REUTERS/Archivo)
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El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó el miércoles que el grupo terrorista solo aceptará debatir sobre sus armas después de una retirada israelí del sur del Líbano, en medio de la presión de las autoridades libanesas para avanzar con el desarme de la milicia chiíta.

“Estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre las cuestiones más complejas. Incluso podemos hablar del armamento, pero solo después de la retirada y del fin de la tutela”, declaró Qassem en un discurso televisado durante un acto en homenaje a los muertos en los conflictos con Israel.

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El Gobierno libanés aprobó un plan para concentrar la posesión de armas en las fuerzas de seguridad oficiales tras la guerra de 2024 entre Hezbollah e Israel. Las autoridades reafirmaron ese compromiso luego del inicio de un nuevo conflicto en marzo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.

La iniciativa forma parte del acuerdo marco que Líbano e Israel firmaron en junio. Sin embargo, el desarme de Hezbollah casi no registró avances por el temor a episodios de violencia interna y por el rechazo del grupo, que sostiene que la amenaza israelí persiste.

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Qassem afirmó que los ataques israelíes contra territorio libanés persiguen el objetivo de forzar el desarme de la organización. “No habrá exclusividad con las armas de la resistencia, ni control, ni restricción, ni desarme de la resistencia mientras siga existiendo la ocupación israelí”, sostuvo. El terrorista cuestionó el acuerdo marco con Israel y aseguró que beneficia a ese país sin contraprestaciones para Líbano y, a su vez, también afirmó que Israel no dio “ni un solo paso adelante” en la aplicación del pacto.

Naim Qassem (EFE/Nabil Mounzer/Archivo)
Naim Qassem (EFE/Nabil Mounzer/Archivo)

El acuerdo contempla la retirada de tropas israelíes desplegadas en territorio libanés y el traspaso gradual de zonas al Ejército local. Cuatro meses después de su firma, ese proceso solo se concretó en tres pueblos de más de 60 localidades ocupadas, según indicó Qassem. “En el Líbano, debe haber un esfuerzo nacional que encarnemos mediante la cooperación mutua, defendiendo nuestra tierra y protegiendo nuestra soberanía, y no debemos permitir que los enemigos nos controlen”, afirmó el secretario general de la organización terrorista.

Qassem, que rechaza negociaciones directas entre Líbano e Israel, reiteró que Hezbollah respaldaría un canal de diálogo indirecto. Sus declaraciones se conocieron después de que las autoridades libanesas arrestaran el martes a cinco presuntos integrantes de Hezbollah en el norte del país, en una zona situada entre Batroun y Bcharre.

Los arrestos ocurrieron en dos localidades de mayoría cristiana alejadas de las áreas tradicionales de influencia del grupo chiíta. La oficina del primer ministro, Nawaf Salam, informó que el jefe de Gobierno siguió el caso mediante contactos de alto nivel desde Turquía, donde participa de la cumbre climática COP31.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam (EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo)
El primer ministro libanés, Nawaf Salam (EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo)

La era de la impunidad y los encubrimientos ha terminado”, afirmó Salam, de acuerdo con un comunicado oficial. El primer ministro señaló que las investigaciones continuarán dentro del marco legal. La nota de la oficina de Salam se refirió a los detenidos como un grupo de “jóvenes” y no mencionó una afiliación concreta.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) confirmó, sin embargo, que los cinco arrestados son miembros de Hezbollah. La Dirección de Información de las fuerzas de seguridad lleva adelante una investigación preliminar.

El fiscal del Tribunal de Casación, el juez Ahmad Rami al Haj, supervisa el expediente.

(Con información de EFE)

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