Nueva advertencia por El Niño: cómo puede agravar la desnutrición y favorecer brotes de enfermedades

El Niño: sus efectos pueden incluir sequías, inundaciones, olas de calor, problemas de alimentos y riesgos para la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno de El Niño 2026-2027 podría ser uno de los más fuertes de los últimos cien años. Además de sequías, inundaciones y olas de calor, puede agravar problemas de alimentación y favorecer la expansión de algunas enfermedades. Un artículo en la revista Nature advierte que el cruce entre la crisis climática, la falta de alimentos y la salud pública merece atención urgente.

El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico se calientan más de lo habitual. Ese cambio altera las lluvias y las temperaturas en distintas partes del mundo cada pocos años. En el Pacífico oriental, la temperatura de la superficie del mar ya superó la de los otros cuatro episodios muy fuertes registrados en los últimos 50 años. Panamá e Indonesia padecen menos lluvias, mientras Brasil se prepara para una temporada de incendios forestales.

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El problema no termina cuando pasan las lluvias o la sequía. El impacto dependerá de cuán preparados estén los países para enfrentar fenómenos extremos y de la capacidad de sus sistemas de salud, agricultura y alimentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos han alertado sobre estos riesgos. Sin embargo, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y las enfermedades contagiosas suelen tratarse por separado.

La temperatura de la superficie del mar en el Pacífico oriental ya superó la registrada en otros cuatro episodios muy fuertes de los últimos cincuenta años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los anteriores El Niño dejaron pérdidas económicas y efectos en la salud

Los episodios pasados muestran que las consecuencias pueden durar años. El Niño de 1982-1983 se relacionó con una pérdida de ingresos globales de USD 4,1 billones. El de 1997-1998 elevó esa cifra a USD 5,7 billones.

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En diez países de ingresos relativamente altos ubicados alrededor del Pacífico, la esperanza de vida al nacer también bajó. Durante el primer episodio, cayó 0,54 años; durante el segundo, 0,37 años. La comparación se hizo con lo que se esperaba que ocurriera sin esas alteraciones del clima.

El fenómeno también se ha vinculado con desnutrición infantil y cambios en el peso y la estatura de niños. Por eso, el peligro no depende únicamente de la fuerza de El Niño. También cuenta si coincide con otras crisis y si las autoridades locales tienen recursos para ayudar a la población.

El nuevo ciclo llega en un momento de tensión para el comercio y la producción de alimentos. Las guerras en Ucrania e Irán afectaron esos mercados y hay escasez de fertilizantes. Cada dificultad, por separado, puede ser manejable para algunos países. Juntas, pueden superar su capacidad de respuesta.

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Los efectos de El Niño pueden continuar después de una sequía o una inundación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor, la falta de agua y las enfermedades pueden presentarse al mismo tiempo

La OMS llama a El Niño un “factor modificador del riesgo”. En palabras simples, el fenómeno puede empeorar problemas que ya existen, pero no afecta a todos los lugares de la misma manera. Influyen las condiciones de vida de la población y el funcionamiento de los servicios de salud.

Hasta ahora, gran parte de la atención se concentró en los daños directos de las sequías, las inundaciones y las altas temperaturas. El Laboratorio de Impacto Climático de la Universidad de Chicago, en Illinois, calcula que este El Niño podría estar relacionado con 451.000 muertes adicionales por calor. La mayoría ocurriría en países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en la región africana del Sahel.

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La Organización Meteorológica Mundial también alertó sobre el calor extremo y sobre la posible expansión de enfermedades infecciosas cuando el clima cambia. Para la OMS, entre los riesgos muy altos están la desnutrición, el cólera causado por agua contaminada y los problemas de salud derivados de las temperaturas elevadas.

La malaria, las enfermedades transmitidas por insectos y las que pasan de animales a personas también representan un riesgo alto. Esto puede suceder porque cambian los lugares donde viven los animales y los insectos que transmiten enfermedades, como los mosquitos.

La Organización Mundial de la Salud considera que El Niño puede empeorar problemas ya existentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inundaciones de Pakistán en 2022 mostraron cómo una emergencia climática puede causar varias crisis a la vez. Hubo pérdidas en la agricultura, brotes de malaria y enfermedades transmitidas por el agua. Además, los daños en hospitales y centros de salud dificultaron el acceso a medicamentos básicos.

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La escasez puede cambiar qué comen las familias y cómo consiguen alimentos

Hay otro efecto que suele recibir menos atención, según Nature. Cuando el clima afecta las cosechas, puede faltar comida o subir los precios. En esas circunstancias, muchas personas deben cambiar su dieta o buscar otras formas de conseguir alimentos.

Esa búsqueda puede aumentar el contacto con animales que transmiten enfermedades a los seres humanos. Se conocen como zoonosis las infecciones que pasan de animales a personas. Si las familias dependen más de animales silvestres para comer, el riesgo de ese tipo de contagio puede crecer.

A comienzos de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijeron que El Niño podía empeorar la falta de alimentos en zonas de África, Asia, América Latina y el Caribe. Las dos agencias propusieron ayuda preventiva para 8,8 millones de personas.

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En diez países de ingresos relativamente altos ubicados alrededor del Pacífico, la esperanza de vida al nacer cayó 0,54 años durante El Niño de 1982 y 1983, y 0,37 años durante el episodio de 1997 y 1998, frente a las proyecciones sin alteraciones climáticas /Captura: TV Perú.

Los países incluidos en esa alerta ya enfrentaban problemas graves. Se estimaba que el 57 % de la población de Somalia y el 51 % de la de Haití sufrían desnutrición. En Sudán del Sur, el 63 % de la población padecía inseguridad alimentaria grave, es decir, no tenía acceso regular a una cantidad suficiente de comida.

La producción de maíz en Sudáfrica muestra lo vulnerable que puede ser la agricultura. Durante El Niño de 2015-2016, la cosecha estuvo cerca de un 40 % por debajo de lo habitual. En el evento de 2023-2024, la baja fue de alrededor del 20 %. Esta vez, una posible reducción coincide con factores que pueden volver más cara la comida.

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Desde 2020, los países de bajos ingresos han sufrido inflación de alimentos por los efectos de la pandemia de COVID-19 y de las guerras. En el momento de mayor aumento, el 65 % de los países de bajos ingresos y el 61 % de los de ingresos medianos bajos tuvieron una inflación alimentaria superior al 10 %.

No hay muchas pruebas de que los episodios fuertes de El Niño, por sí solos, causen grandes subidas de precios en todo el mundo. Ni 1997-1998 ni 2015-2016 coincidieron con una crisis internacional como las que se viven desde 2020. Pero los promedios mundiales pueden esconder alzas fuertes en algunos países o ciudades.

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El Laboratorio de Impacto Climático de la Universidad de Chicago calcula que este ciclo de El Niño podría relacionarse con 451.000 muertes adicionales por calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ciclo de 2015-2016, por ejemplo, el maíz se encareció en Mozambique, aunque el índice mundial de precios de alimentos de la FAO bajaba. En Sudán del Sur, el conflicto, la pérdida de valor de la moneda y el deterioro de la economía elevaron los precios dentro del país.

Así, una comunidad puede sufrir falta de alimentos aunque los precios internacionales no aumenten demasiado. Si cambia lo que las personas pueden comprar o comer, también puede aumentar su contacto con animales que portan enfermedades.

Las hambrunas del siglo XIX dependieron del clima, los precios y las decisiones políticas

Que una pandemia y un El Niño ocurran cerca en el tiempo no prueba que una haya causado a la otra. La gripe rusa de 1889-1890, la gripe española de 1918-1919 y la gripe asiática de 1957-1958 ocurrieron antes o durante episodios fuertes. La pandemia de gripe porcina de 2009 coincidió con un El Niño moderado.

Los hechos históricos muestran, sin embargo, que los eventos climáticos pueden unirse a problemas de alimentos y salud. El Niño de 1876-1878, uno de los más fuertes registrados, contribuyó a una sequía que afectó partes de Asia, África y América. También coincidió con algunas de las mayores hambrunas del siglo XIX.

La FAO y el Programa Mundial de Alimentos alertaron que El Niño podía agravar la falta de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En India y China, los cambios en los monzones —las lluvias estacionales— ayudaron a provocar hambrunas que causaron millones de muertes. Las malas cosechas influyeron, pero no explican todo. Los precios subieron, los ingresos bajaron y muchas personas no pudieron comprar los alimentos disponibles. Además, el Estado no pudo o no quiso ayudar.

En Irlanda, las lluvias fuertes y uno de los inviernos más fríos de la historia reciente arruinaron cosechas y causaron falta de comida. Aun así, no hubo una hambruna extendida porque llegaron alimentos por tren y ayuda internacional.

La situación sí generó malestar social y desembocó en la Guerra de la Tierra, una rebelión de agricultores que alquilaban tierras. Protestaban por alquileres altos y por la caída de sus ingresos.

El comercio internacional puede llevar alimentos a las regiones con escasez. Pero también puede agravar el problema si suben los precios o si los países limitan sus exportaciones. El sistema alimentario mundial ya llega a este nuevo ciclo con dificultades, y todavía no se puede saber con precisión qué consecuencias tendrá.

El Niño puede preverse con meses de anticipación, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos pidieron medidas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de animales silvestres puede aumentar el riesgo de contagios

Cuando los alimentos habituales no se consiguen o resultan demasiado caros, las familias buscan reemplazos. Esto puede afectar la calidad de la dieta, la salud y el contacto con ciertos animales.

La falta de alimentos puede aumentar el consumo de carne de animales silvestres. Esa práctica puede acercar a las personas a enfermedades que pasan de animales a humanos. Los brotes de ébola en África se han relacionado con el contacto con fauna silvestre infectada, incluida la caza, el despiece y la preparación de esa carne.

En la República Democrática del Congo sigue activo un brote de ébola. A principios de este año se informaron casos en la vecina Uganda, uno de los países considerados vulnerables a los efectos de El Niño. Si aumenta la falta de alimentos en esas zonas, una mayor dependencia de animales silvestres podría elevar el riesgo de contagios de ébola u otras enfermedades.

La epidemia de peste porcina africana (PPA) en China en 2018 es otro antecedente. La enfermedad no contagia a las personas, pero afectó a los cerdos domésticos y redujo la producción y el consumo de carne de cerdo. Aunque China aumentó sus importaciones, el precio del cerdo subió más del doble.

Las olas de calor están asociadas al fenómeno de El Niño, que potencia sus condiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, parte de la población pasó a consumir otras carnes, como pollo y conejo. Informes periodísticos publicados en el otoño de 2019 señalaron cambios en el consumo de carne de comunidades rurales, por el aumento del precio del cerdo y por preocupaciones sobre su seguridad.

Los brotes de PPA llegaron a Hubei y provincias cercanas, cerca de la ciudad de Wuhan, donde un año después se originó la COVID-19. La peste porcina africana no tiene por qué haber causado la pandemia. La posibilidad planteada es que más personas hayan buscado carnes alternativas en mercados de animales, donde se cree que el virus pasó a los humanos.

La anticipación permite preparar ayuda antes de que llegue la emergencia

El Niño se puede prever y seguir con meses de antelación. Esa es una diferencia importante frente a otras crisis. Los gobiernos tienen tiempo para prepararse ante posibles problemas de alimentos y salud.

Hoy se producen más alimentos que en la década de 1870 gracias a los fertilizantes. El comercio mundial también puede llevar productos a los lugares que los necesitan. Además, existen pruebas para detectar microbios que causan enfermedades y tratamientos para muchas infecciones.

Pero esos avances no eliminan el peligro. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran que El Niño es un riesgo cercano para la salud pública. La FAO y el PMA pidieron tomar medidas tempranas en 22 países expuestos a la falta de alimentos, entre ellos Somalia, Uganda y Mozambique.

La revista Nature publicó una nueva advertencia por el impacto de El Niño entre 2026 y 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones propuestas incluyen transferencias de dinero a las familias, apoyo a los agricultores y vacunación del ganado. Si baja la producción de alimentos, controlar la desnutrición y los precios no alcanzará por sí solo.

Los gobiernos y los científicos también deberán vigilar las enfermedades del ganado, los precios de distintos tipos de carne y cualquier señal de que las personas recurren a alimentos con mayor riesgo sanitario. Con esa información, podrían identificar dónde la falta de comida aumenta el riesgo de contagios desde animales y actuar antes.

Una respuesta a tiempo puede impedir que un brote local se convierta en una emergencia sanitaria mayor. Para ello será necesario compartir información de manera clara y transparente. La incertidumbre en torno a un caso de peste en Rusia en octubre, señala Nature, muestra el tipo de manejo que debería evitarse.

Nada indica que El Niño vaya a provocar por sí solo la próxima pandemia. Pero sí puede sumar presión a países cuyos sistemas de alimentos y salud ya están exigidos. La cercanía del ciclo plantea la necesidad de unir las políticas de clima, comida y salud antes de que los problemas se vuelvan más graves.