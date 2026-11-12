Paracetamol o ibuprofeno: qué tomar si me duele la cabeza, según expertos

Según el dolor de cabeza, es preferible el paracetamol o el ibuprofeno (Magnific)

Guardar

El dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes y puede aparecer por diferentes motivos, desde el estrés y la falta de descanso hasta procesos infecciosos o episodios de migraña. Cuando aparece, una de las primeras opciones para aliviarlo suele ser recurrir a un analgésico. Sin embargo, surge una duda habitual: ¿es mejor tomar paracetamol o ibuprofeno para combatir el dolor de cabeza?

Aunque ambos medicamentos se utilizan para aliviar el dolor, no actúan exactamente de la misma manera ni están indicados para todas las situaciones. Elegir uno u otro depende de factores como la intensidad de las molestias, la presencia de inflamación, los síntomas que acompañan al dolor y las características de cada paciente. Por eso, conocer sus diferencias puede ayudar a utilizar estos fármacos de forma más adecuada y segura.

PUBLICIDAD

Según explican los profesionales de Farmacia Santamaría, tanto el paracetamol como el ibuprofeno tienen propiedades analgésicas y pueden aliviar el dolor de cabeza. No obstante, la elección depende del tipo de cefalea y de los síntomas asociados.

Cómo elegir entre ibuprofeno o paracetamol

Cuando el dolor es leve o moderado, el paracetamol puede ser la opción más adecuada, especialmente si aparece acompañado de fiebre. También se utiliza habitualmente para tratar la cefalea tensional y el malestar general asociado a procesos como la gripe o el resfriado.

Una de sus principales ventajas es que presenta un perfil de seguridad digestiva más favorable que el ibuprofeno. Por este motivo, puede resultar más apropiado para personas con gastritis, úlceras o determinadas molestias estomacales. También se considera una opción preferente frente al ibuprofeno durante el embarazo, aunque su utilización debe consultarse previamente con un profesional sanitario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no está exento de riesgos. El paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado, por lo que su uso prolongado o en dosis superiores a las recomendadas puede provocar daños hepáticos. Por esta razón las personas con enfermedades del hígado deben consultar antes de tomarlo.

Por su parte, el ibuprofeno puede resultar más eficaz cuando el dolor de cabeza es intenso y existe un componente inflamatorio, como puede suceder en algunos episodios de migraña. Este medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), por lo que combina su acción analgésica con propiedades antiinflamatorias.

Además de utilizarse para determinados dolores de cabeza, también está indicado para aliviar molestias musculares y articulares, dolor menstrual, dolor de muelas y dolor de garganta, entre otras situaciones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, presenta más limitaciones en determinados pacientes, puesto que no se recomienda durante el embarazo sin indicación médica y debe evitarse en personas con úlceras o problemas gástricos. También requiere especial precaución en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, hipertensión o que toman anticoagulantes. Su uso prolongado puede aumentar el riesgo de complicaciones digestivas, cardiovasculares y renales.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

Precauciones antes de tomar estos medicamentos

Aunque ambos fármacos pueden comprarse sin receta en determinadas presentaciones, eso no significa que estén libres de efectos secundarios. Es importante respetar las dosis y los intervalos indicados en el prospecto, evitar prolongar el tratamiento por cuenta propia y consultar con un profesional sanitario si el dolor persiste.

PUBLICIDAD