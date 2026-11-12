Colombia

Ejército anuncia 22 cambios en mandos tras salida de tres generales por crisis en Arauca y Nariño

La reestructuración incluye nuevas designaciones en divisiones, brigadas, inteligencia, operaciones, aviación y fuerzas de tarea estratégicas

Imagen de referencia. La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Altos mandos Ejército Nacional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El Ejército Nacional anunció 22 cambios en su estructura de mando, con nuevas designaciones en divisiones, brigadas y dependencias estratégicas de la institución. La reestructuración se produce después de la salida de tres generales y busca fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas de la Fuerza, según explicó el comandante del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez.

Según información publicada por Blu Radio, los movimientos incluyen cambios en siete brigadas, los comandos de la Séptima y Octava Divisiones, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza y las dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia.

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También se anunciaron nuevos comandantes para las fuerzas de tarea Hércules y Vulcano, el Comando de Ingenieros, el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y otras unidades de la institución.

Los movimientos se conocen en medio de la reestructuración ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella, después de que tres generales fueran llamados a calificar servicios por situaciones relacionadas con la seguridad en Arauca y Nariño.

Se trata de Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División; Jorge Mario Aguirre Martínez, de la Brigada 18, y Milton César Escobar Gallego, de la Brigada 23.

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La salida de Ortiz y Aguirre estaría relacionada con el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja por parte del ELN en Arauca, mientras que Escobar saldría por los bajos resultados operacionales registrados en Nariño.

Denuncia - Contrato - Ejército Nacional
El Ejército Nacional anunció 22 cambios en su estructura de mando, con nuevas designaciones en divisiones, brigadas y dependencias estratégicas de la institución. - crédito Colprensa

Nuevos comandantes en divisiones, brigadas y fuerzas de tarea

Entre las principales designaciones, el brigadier general Edilberto Cortés Moncada asumirá como jefe de Estado Mayor de Operaciones, mientras que el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas estará al frente de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.

El brigadier general William Roberto Medina Díaz será el nuevo jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.

En los comandos territoriales, el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides asumirá la Octava División y el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra estará al frente de la Séptima División.

Por su parte, el brigadier general Javier Humberto Combita Guzmán será el nuevo comandante de la Segunda Brigada.

También fueron designados el coronel Manuel Enrique Zafra Mejía en la Vigésima Séptima Brigada; el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado en la Novena Brigada; el coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda en la Décima Tercera Brigada y el coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes en la Cuarta Brigada.

La Fuerza de Tarea Hércules quedará bajo el mando del coronel Carlos Arturo Hincapié Medina, mientras que el coronel Geovanni Andrés Cortes Molina dirigirá la Fuerza de Tarea Vulcano.

El coronel Douglas Saavedra Hernández asumirá la Décima Octava Brigada y el coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón llegará a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.

El Ejército de Colombia tiene 9.180 oficiales frente a una planta autorizada de 10.923, con una cobertura del 84% y 1.743 vacantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ejército Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Cambios también llegan a inteligencia, planeación y aviación

La reestructuración incluye otras dependencias consideradas estratégicas. El coronel Alex Guillermo Tarazona Zambrano asumirá el Centro Nacional de Entrenamiento y el coronel Juan Fernando Carmona Cardona estará al frente del Comando de Ingenieros.

El coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa será el nuevo director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, mientras que el coronel José Benedicto Solano Vargas asumirá la Dirección de Sanidad.

En planeación, el nuevo jefe será el coronel Johny Hernando Bautista Beltrán. El coronel Jorge Adrián Guerra Rivas llegará a la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia y el coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez asumirá la Jefatura de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo.

El coronel Leonardo Mauricio Bastos Martínez será agregado al Comando General de las Fuerzas Militares, mientras que el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda fue asignado a una comisión en el exterior.

“Esta estructuración institucional tiene como finalidad fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional, garantizando el desarrollo de su misión constitucional”, señaló el general José Bertulfo Soto.

Con estos movimientos, el Ejército reorganiza buena parte de su cadena de mando en un momento marcado por ajustes derivados de la situación de seguridad en varias regiones del país y por la salida de tres generales de unidades con responsabilidad directa en Arauca y Nariño.

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