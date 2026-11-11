Mundo

Cómo un diminuto pez de agua dulce comparte un comportamiento social propio de aves y reptiles

Investigadores japoneses observaron que el Betta brownorum muestra, en cautiverio, patrones de defensa territorial conjunta entre padres y otros miembros del grupo

Tres peces rojos con manchas verdes brillantes nadan en agua oscura entre ramas con musgo, raíces y hojas secas.
Un pez subordinado permaneció en el nido de burbujas durante la ausencia del macho reproductor (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio reveló que el pez Betta brownorum exhibe comportamientos cooperativos entre sus miembros que hasta ahora solo se habían documentado en aves y reptiles, pero no en peces.

La investigación, publicada en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology y divulgada en Phys.org, fue llevada a cabo por la Universidad de Posgrado para Estudios Avanzados (SOKENDAI) de Japón, mediante observaciones en condiciones de cautiverio sobre grupos familiares de esta especie de agua dulce originaria del sudeste asiático, que no supera los 4 centímetros de longitud.

PUBLICIDAD

El trabajo, firmado por Nobuyuki Kutsukake y su equipo, analizó cómo individuos que no son los padres —denominados subordinados— participan activamente en la defensa del territorio familiar.

Los subordinados atacan intrusos con la misma frecuencia que los padres

El diseño experimental consistió en introducir un individuo de otra especie dentro del territorio de grupos familiares de B. brownorum. Los investigadores observaron que tanto los adultos reproductores como los subordinados atacaban con frecuencia a los intrusos.

Diagrama de acuarios con peces que compara una prueba de control con un cilindro vacío frente a una prueba con un pez intruso en su interior
Los peces subordinados defienden el territorio familiar frente a intrusos junto a los adultos reproductores (Gentileza, estudio: Respuesta conductual ante un intruso en el pez anabántido Betta brownorum , que vive en familia, publicado en Behavioral Ecology and Sociobiology)

Esto indica que los individuos no parentales contribuyen de manera activa a la defensa del espacio familiar. Durante esos mismos experimentos, además, se registró al menos un caso en que un subordinado permaneció en el nido de burbujas mientras el macho reproductor estaba ausente, lo que refuerza la idea de una división de tareas dentro del grupo.

PUBLICIDAD

Para profundizar en ese papel, el equipo realizó una segunda fase experimental: separó temporalmente a los ayudantes de sus grupos. Los resultados fueron claros: los ataques de los adultos reproductores contra intrusos aumentaron durante la ausencia de los otros miembros y disminuyeron una vez que estos regresaron.

Esto demuestra que la presencia de los individuos subordinados alivia la carga defensiva que recae sobre los padres. Sin embargo, al momento de reintegrarse al grupo, los subordinados recibieron ataques frecuentes por parte de los reproductores, en particular de las hembras.

Esa agresión volvió al nivel previo al experimento poco después. Además, los ayudantes que regresaron continuaron atacando al intruso, aunque con menor frecuencia que antes de la separación.

Qué es la reproducción cooperativa y por qué importa este hallazgo

Tres peces rojizos con manchas verdes en los costados nadan entre raíces intrincadas y restos de hojas bajo el agua.
Los ataques de los progenitores aumentaron ante el retiro temporal de los individuos subordinados del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reproducción cooperativa es un sistema en el que animales distintos a los progenitores participan en el cuidado de las crías. Se trata de un fenómeno complejo que, según la ciencia, habría evolucionado en grupos familiares donde las crías no abandonan el hogar natal y colaboran en tareas como el cuidado de sus hermanos.

Hasta ahora, este sistema estaba ampliamente documentado en mamíferos y aves. Entre los peces, el fenómeno se conocía en unas 30 especies de cíclidos del lago Tanganica, en África Oriental, donde los individuos cooperadores cuidan los huevos, mantienen el nido y defienden el territorio.

Sin embargo, no existían registros claros de reproducción cooperativa en peces fuera de la familia Cichlidae, lo que hace que el caso de B. brownorum sea especialmente relevante.

La cooperación en esta especie está en un estado inicial

Cuatro peces marrones con aletas rojizas y escamas verdes brillantes nadan entre ramas, hojas secas y plantas acuáticas.
Las hembras reproductoras agredieron a los peces ayudantes al momento de su reincorporación al territorio familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los hallazgos, el equipo fue cauto en sus conclusiones. Los investigadores no observaron a los subordinados cuidando directamente los huevos ni las crías, por lo que no pueden clasificar de forma concluyente a B. brownorum como una especie con reproducción cooperativa completa.

En cambio, los autores sostienen que la especie exhibe lo que describen como una forma incipiente, es decir, en estado inicial o embrionario de reproducción cooperativa.

Los investigadores concluyen que sus hallazgos iluminan el proceso por el cual las sociedades colaborativas surgieron a lo largo de la historia evolutiva en diversos grupos animales.

El trabajo aporta evidencia a la idea de que la cooperación social no es exclusiva de los animales considerados más complejos, sino que puede aparecer, en distintos grados, en especies que habitualmente no se asocian con estructuras sociales elaboradas.

Temas Relacionados

PecesComportamiento animalcooperaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúan en Abu Dhabi las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EEUU, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

La primera jornada estuvo marcada por las diferencias territoriales, el reclamo de Kiev de garantías de seguridad y la posibilidad de un intercambio de prisioneros. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destacó los cambios en el enfoque de Washington

Continúan en Abu Dhabi las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EEUU, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

Los petroleros siguen ardiendo en Medio Oriente mientras se asoman esperanzas de una desescalada

Durante octubre, 37 embarcaciones fueron atacadas, la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra, según datos del Instituto Washington

Los petroleros siguen ardiendo en Medio Oriente mientras se asoman esperanzas de una desescalada

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

La conferencia se extenderá durante dos semanas, tras un año de olas de calor en Europa, inundaciones mortales en Nepal e incendios forestales en Indonesia. Los gobiernos buscarán acordar medidas concretas para reducir las emisiones y limitar el calentamiento global

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

La candidatura de Matan Kahana fue pactada tras negociaciones entre cinco fuerzas que buscan reemplazar al actual primer ministro. El dirigente Ahmad Tibi afirmó que los diputados árabes votarán por el ex funcionario

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi

La primera ronda de contactos directos, con mediación de Estados Unidos, también abordó las garantías de seguridad que Kiev reclama para evitar una nueva invasión rusa

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Pepe Aguilar explica el origen de su símbolo familiar y la historia detrás del diseño que se tatuó Nodal

Y todo por un “buenos días”: hombre arroja café hirviendo al dueño de un local porque no le respondió el saludo

El Papa en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participan del encuentro

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

DEPORTES

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

ENTRETENIMIENTO

Dustin Hoffman recordó su camino hacia la fama: “Yo era el fracaso designado”

Dustin Hoffman recordó su camino hacia la fama: “Yo era el fracaso designado”

Daniel Radcliffe dejó abierta la puerta a un posible reencuentro en el cine: “Me encantaría hacer algo más con él”

Cuál fue el curioso origen del gesto que se convirtió en un ícono del Guasón de Heath Ledger

Se prepara un biopic sobre James Dean en el que se destapa su homosexualidad: una película sobre la relación secreta del actor con un escritor

La película india más cara de la historia que está triunfando en todo el mundo: la adaptación de una leyenda ancestral convertida en un espectáculo visual