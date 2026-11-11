Cómo un diminuto pez de agua dulce comparte un comportamiento social propio de aves y reptiles

Un pez subordinado permaneció en el nido de burbujas durante la ausencia del macho reproductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio reveló que el pez Betta brownorum exhibe comportamientos cooperativos entre sus miembros que hasta ahora solo se habían documentado en aves y reptiles, pero no en peces.

La investigación, publicada en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology y divulgada en Phys.org, fue llevada a cabo por la Universidad de Posgrado para Estudios Avanzados (SOKENDAI) de Japón, mediante observaciones en condiciones de cautiverio sobre grupos familiares de esta especie de agua dulce originaria del sudeste asiático, que no supera los 4 centímetros de longitud.

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El trabajo, firmado por Nobuyuki Kutsukake y su equipo, analizó cómo individuos que no son los padres —denominados subordinados— participan activamente en la defensa del territorio familiar.

Los subordinados atacan intrusos con la misma frecuencia que los padres

El diseño experimental consistió en introducir un individuo de otra especie dentro del territorio de grupos familiares de B. brownorum. Los investigadores observaron que tanto los adultos reproductores como los subordinados atacaban con frecuencia a los intrusos.

Los peces subordinados defienden el territorio familiar frente a intrusos junto a los adultos reproductores (Gentileza, estudio: Respuesta conductual ante un intruso en el pez anabántido Betta brownorum , que vive en familia, publicado en Behavioral Ecology and Sociobiology)

Esto indica que los individuos no parentales contribuyen de manera activa a la defensa del espacio familiar. Durante esos mismos experimentos, además, se registró al menos un caso en que un subordinado permaneció en el nido de burbujas mientras el macho reproductor estaba ausente, lo que refuerza la idea de una división de tareas dentro del grupo.

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Para profundizar en ese papel, el equipo realizó una segunda fase experimental: separó temporalmente a los ayudantes de sus grupos. Los resultados fueron claros: los ataques de los adultos reproductores contra intrusos aumentaron durante la ausencia de los otros miembros y disminuyeron una vez que estos regresaron.

Esto demuestra que la presencia de los individuos subordinados alivia la carga defensiva que recae sobre los padres. Sin embargo, al momento de reintegrarse al grupo, los subordinados recibieron ataques frecuentes por parte de los reproductores, en particular de las hembras.

Esa agresión volvió al nivel previo al experimento poco después. Además, los ayudantes que regresaron continuaron atacando al intruso, aunque con menor frecuencia que antes de la separación.

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Qué es la reproducción cooperativa y por qué importa este hallazgo

Los ataques de los progenitores aumentaron ante el retiro temporal de los individuos subordinados del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reproducción cooperativa es un sistema en el que animales distintos a los progenitores participan en el cuidado de las crías. Se trata de un fenómeno complejo que, según la ciencia, habría evolucionado en grupos familiares donde las crías no abandonan el hogar natal y colaboran en tareas como el cuidado de sus hermanos.

Hasta ahora, este sistema estaba ampliamente documentado en mamíferos y aves. Entre los peces, el fenómeno se conocía en unas 30 especies de cíclidos del lago Tanganica, en África Oriental, donde los individuos cooperadores cuidan los huevos, mantienen el nido y defienden el territorio.

Sin embargo, no existían registros claros de reproducción cooperativa en peces fuera de la familia Cichlidae, lo que hace que el caso de B. brownorum sea especialmente relevante.

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La cooperación en esta especie está en un estado inicial

Las hembras reproductoras agredieron a los peces ayudantes al momento de su reincorporación al territorio familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los hallazgos, el equipo fue cauto en sus conclusiones. Los investigadores no observaron a los subordinados cuidando directamente los huevos ni las crías, por lo que no pueden clasificar de forma concluyente a B. brownorum como una especie con reproducción cooperativa completa.

En cambio, los autores sostienen que la especie exhibe lo que describen como una forma incipiente, es decir, en estado inicial o embrionario de reproducción cooperativa.

Los investigadores concluyen que sus hallazgos iluminan el proceso por el cual las sociedades colaborativas surgieron a lo largo de la historia evolutiva en diversos grupos animales.

El trabajo aporta evidencia a la idea de que la cooperación social no es exclusiva de los animales considerados más complejos, sino que puede aparecer, en distintos grados, en especies que habitualmente no se asocian con estructuras sociales elaboradas.

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