Andy Burnham busca cerrar un acuerdo con la UE para profundizar la cooperación con el Reino Unido tras el Brexit (REUTERS)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, se reunirá este jueves en Dublín con líderes europeos para abordar la guerra en Ucrania y avanzar en el acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), en vísperas de una cumbre prevista para el 20 de noviembre en Bruselas. El encuentro de la Comunidad Política Europea (CPE) coincidirá con las gestiones finales para cerrar tres acuerdos destinados a profundizar la cooperación bilateral tras el Brexit.

El encuentro en Irlanda coincide con las gestiones finales para concretar un nuevo acuerdo de acercamiento entre Londres y Bruselas. Burnham busca avanzar en una relación más estrecha con el bloque comunitario, con el objetivo de impulsar la economía británica y reducir el costo de vida, una de las principales prioridades de su Gobierno.

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La agenda de la cumbre en Bruselas contempla tres entendimientos principales: la reducción de trabas burocráticas para las exportaciones de alimentos, la vinculación de los sistemas de comercio de emisiones de ambas partes y la creación de un programa de intercambio juvenil. Los acuerdos serán firmados por Burnham y los principales representantes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, si las negociaciones concluyen según lo previsto.

“Podría haber un premio significativo la próxima semana si logramos asegurar acuerdos prácticos que mejoren la situación del país”, afirmó Burnham ante su gabinete el martes, según informó el Gobierno británico.

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La participación del primer ministro en la CPE, un foro bianual creado en 2022 por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, representa su primer encuentro con varios de los principales dirigentes europeos desde su llegada al número 10 de Downing Street en julio.

Su antecesor, Keir Starmer, había iniciado el acercamiento entre el Reino Unido y la UE después de que el Partido Laborista ganara las elecciones generales de 2024 y pusiera fin a 14 años de gobiernos conservadores. Burnham manifestó su intención de profundizar ese proceso y prometió presentar distintas alternativas para la futura relación con el bloque comunitario en torno a la cumbre de Bruselas.

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Los acuerdos serán firmados por Burnham y los principales representantes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, si las negociaciones concluyen según lo previsto (REUTERS)

Entre las propuestas en discusión figura un programa que permitiría a jóvenes del Reino Unido y de los países de la UE residir hasta tres años en el territorio de la otra parte para trabajar, estudiar o viajar. Sin embargo, el texto todavía está sujeto a negociaciones y podría sufrir modificaciones antes del 20 de noviembre.

Otro de los puntos pendientes es el reclamo de Bruselas para que los estudiantes europeos paguen las mismas tasas universitarias que los alumnos británicos, en lugar de las tarifas más elevadas que afrontan actualmente. Londres, por su parte, busca evitar quedar excluido de la iniciativa industrial europea conocida como “Made in Europe”.

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Un diplomático de alto rango de la UE, consultado por AFP bajo condición de anonimato, señaló que los tres acuerdos estaban prácticamente cerrados, aunque persistían diferencias sobre la forma en que se presentarían y articularían los entendimientos.

Los embajadores europeos mantuvieron el miércoles una nueva ronda de conversaciones sobre el borrador de la declaración de la cumbre y tienen previsto retomarlas durante los días previos al encuentro.

El acercamiento también abrió el debate sobre la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a incorporarse al bloque de 27 países, del que salió tras el referéndum del Brexit de 2016. Las encuestas muestran de manera recurrente que la mayoría de los británicos lamenta aquella decisión, aunque el propio Partido Laborista mantiene diferencias internas sobre hasta dónde debería avanzar Burnham en su política hacia Bruselas.

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“Las señales de Burnham son muy positivas, aunque nadie cree que el Reino Unido vuelva a ingresar en el bloque durante nuestras vidas”, sostuvo el diplomático europeo citado por AFP.

El acercamiento también abrió el debate sobre la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a incorporarse al bloque de 27 países, del que salió tras el referéndum del Brexit de 2016 (REUTERS)

En paralelo, la guerra en Ucrania ocupa un lugar central en la reunión de Dublín. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó el miércoles por la noche para reunirse con dirigentes europeos, en un encuentro que busca reforzar el respaldo a Kiev y avanzar en las garantías de seguridad que podrían integrar un eventual acuerdo de paz con Rusia.

La cita también coincide con la presencia de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes tienen previsto viajar este jueves a Moscú, después de dos días de conversaciones sobre la guerra en Ucrania en Abu Dhabi.

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Los líderes europeos buscarán expresar su apoyo a Zelensky mientras continúan las gestiones diplomáticas para encontrar una salida al conflicto y definir las condiciones de seguridad para Ucrania.

(Con información de AFP)