Los 5 destinos más románticos del mundo, según un ranking: la isla que sorprendió y superó a París

Playas, canales, monumentos y rutas costeras integran la selección elaborada a partir de las preferencias recogidas por Funjet Vacations y Talker Research (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir un destino para viajar en pareja depende de intereses tan distintos como una playa tranquila, una cena frente a un monumento histórico o una caminata por calles con siglos de historia.

El ranking de los destinos más románticos del mundo, elaborado a partir de una encuesta publicada por Travel + Leisure, reunió las preferencias de 2.000 viajeros estadounidenses sobre los lugares ideales para una escapada en pareja.

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La clasificación dejó una sorpresa en el primer puesto: Maui, en Hawái, superó por un punto porcentual a París, conocida internacionalmente como la Ciudad del Amor.

1. Maui, la isla hawaiana

Maui lideró el ranking de destinos más románticos del mundo según una encuesta de Talker Research para Funjet Vacations (Captura video)

Maui fue elegida como el destino más romántico del mundo por el 34 % de los participantes de la encuesta. Su ubicación en Hawái combina playas, zonas volcánicas, rutas panorámicas y propuestas vinculadas con la naturaleza, un perfil distinto al de las grandes ciudades europeas que suelen dominar este tipo de listas.

La isla ofrece paisajes costeros y una amplia variedad de actividades al aire libre. Entre sus recorridos más conocidos está la carretera hacia Hāna, que atraviesa la costa oriental de Maui. El trayecto tiene cerca de 84 kilómetros y reúne curvas cerradas, puentes angostos, cascadas y miradores sobre el océano, según la oficina de turismo de Hawái.

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También figura el Parque Nacional Haleakalā, donde se concentra parte de la geografía volcánica de la isla. Para una estadía en pareja, Maui permite alternar días de playa con caminatas, visitas a comunidades locales y recorridos por la costa. La combinación de espacios naturales y actividades de baja escala parece ser uno de los factores que inclinó las preferencias de los encuestados.

2. París

París ocupó el segundo puesto del ranking con 33 % de las respuestas y mantiene su asociación histórica con los viajes románticos. (REUTERS/Abdul Saboor)

París quedó en segundo lugar, con 33 % de las respuestas. La diferencia con Maui fue de apenas un punto porcentual, por lo que la ciudad francesa mantiene un peso central en el imaginario de los viajes románticos.

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La capital de Francia concentra opciones para recorridos a pie, gastronomía, museos y paseos sobre el río Sena. Los barrios de Montmartre y Le Marais, las orillas del río y los monumentos iluminados durante la noche forman parte de los circuitos habituales para visitantes que viajan en pareja.

Los cruceros por el Sena son otra de las actividades frecuentes. La oficina de turismo de París ofrece recorridos de día y de noche que permiten observar desde el agua la torre Eiffel, Notre Dame y el Louvre. Más allá de los sitios emblemáticos, la ciudad también cuenta con pasajes cubiertos, parques y cafés que permiten organizar itinerarios menos concentrados en los grandes atractivos turísticos.

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París quedó a un punto de Maui, una diferencia que muestra que su asociación histórica con el romance sigue vigente entre el público estadounidense consultado.

3. Roma

La Fontana di Trevi, ubicada en el rione Trevi, es uno de los puntos más visitados de Roma. (EFE/Daniel Cáceres)

Roma ocupó el tercer puesto del ranking. El 29 % de los encuestados la identificó como una opción romántica, según informó Travel + Leisure al publicar los resultados del relevamiento.

La capital italiana permite unir visitas a monumentos históricos, barrios tradicionales y restaurantes. En pocos kilómetros se encuentran ruinas de la Antigua Roma, plazas, iglesias, mercados y zonas con una intensa vida nocturna. Esta cercanía entre atracciones hace posible recorrer sectores de la ciudad sin depender de largos traslados.

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Uno de sus puntos más visitados es la Fontana di Trevi, ubicada en el rione Trevi. El monumento es el punto final del acueducto Virgo, que continúa en uso, de acuerdo con el sitio oficial de turismo de Roma. Cerca de la fuente se encuentra además la llamada “fuente de los enamorados”, asociada a una tradición popular sobre parejas.

Roma ofrece, así, una experiencia urbana centrada en la caminata y en la convivencia cotidiana con su patrimonio. Su ubicación en el tercer lugar confirma el atractivo sostenido de las ciudades italianas para los viajes de pareja.

4. Venecia

Venecia figura en cuarto lugar, reconocida por sus canales, paseos en góndola y la experiencia peatonal que distingue a la ciudad italiana (EFE/EPA/FABIO MUZZI)

Venecia se ubicó cuarta entre los destinos más románticos elegidos en la consulta. Aunque el relevamiento no difundió el porcentaje específico de votos para cada una de las posiciones intermedias, la ciudad italiana quedó por delante de Cancún.

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La particularidad de Venecia está en su configuración urbana: canales, puentes y vías peatonales reemplazan en gran medida al tránsito convencional. El Gran Canal, la plaza de San Marcos y los barrios más alejados del circuito principal ofrecen alternativas para recorrer la ciudad a distinto ritmo. Los paseos en góndola constituyen una de sus actividades más reconocidas.

Venecia requiere planificación por su alta afluencia de visitantes y por las normas de acceso vigentes para el casco histórico. Aun así, la ciudad conserva un modelo de viaje basado en trayectos cortos, navegación y recorridos a pie.

5. Cancún

Cancún se ubicó quinto en la clasificación y es el único destino mexicano entre los principales, con playas y actividades del Caribe como principales atractivos. (EFE/ Lourdes Cruz)

Cancún cerró los cinco primeros puestos con 19 % de los encuestados que lo consideraron un destino romántico. Es el único lugar de México dentro de este tramo principal de la clasificación.

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Ubicado en el estado de Quintana Roo, sobre el Caribe mexicano, Cancún concentra hoteles, playas de arena clara, actividades acuáticas y conexiones con otros puntos de la península de Yucatán. Desde allí, las parejas pueden organizar jornadas de descanso junto al mar o programar excursiones a cenotes, zonas arqueológicas y destinos cercanos de la Riviera Maya.

El destino combina playas y aguas turquesas con opciones de buceo en arrecifes de coral. El Tren Maya también amplió la conexión terrestre con otros puntos de Quintana Roo, aunque los viajeros deben revisar con anticipación rutas, frecuencias y disponibilidad según la fecha elegida.

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