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Donald Trump le deseó una pronta recuperación al papa León XIV: “El pronóstico parece bueno”

La Santa Sede calcula que el pontífice permanecerá cerca de una semana en el Gemelli y mantiene sin cambios hasta el momento el viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre

“Su hermano es amigo mío, es un tipo fantástico. Sé que su hermano lo quiere mucho, quiere mucho al papa, y eso es suficiente para mí", dijo Trump
“Su hermano es amigo mío, es un tipo fantástico. Sé que su hermano lo quiere mucho, quiere mucho al papa, y eso es suficiente para mí", dijo Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles su deseo de que el papa León XIV se recupere pronto tras la cirugía en la que los médicos le extirparon parte del pulmón derecho por un tumor maligno, un adenocarcinoma pulmonar.

“Solo quiero desearle lo mejor. Quiero que se recupere”, afirmó el mandatario ante periodistas después de un acto de campaña en Arizona. “Es algo importante. Cada vez que uno tiene cáncer es algo serio, pero el pronóstico parece bueno”.

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Además, el presidente estadounidense señaló además que conoce a Louis Prevost, hermano del papa, y sostuvo que ambos mantienen una relación cercana.

“Su hermano es amigo mío, es un tipo fantástico. Sé que su hermano lo quiere mucho, quiere mucho al papa, y eso es suficiente para mí”, señaló.

El mensaje llegó después de que el Vaticano informara que la recuperación de León XIV avanzó según lo previsto durante las primeras horas posteriores a la operación realizada el martes en el Policlínico Gemelli de Roma. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora indicaron que el pontífice se levantó de la cama, caminó por su habitación, retomó la alimentación habitual e inició fisioterapia respiratoria.

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Los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados el miércoles mostraron un curso postoperatorio normal. “Los valores están dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”, señalaron los médicos en el parte difundido por la Santa Sede. La intervención concluyó sin complicaciones y permitió confirmar que el pontífice padeció un adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón.

El equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida. El procedimiento duró unos 90 minutos, aunque el papa permaneció cerca de tres horas en el quirófano entre la preparación, la operación y el período inicial de observación. Luego regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital romano.

El Vaticano confirmó que León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar y que sus análisis postoperatorios mostraron valores normales (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El Vaticano confirmó que León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar y que sus análisis postoperatorios mostraron valores normales (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

León XIV aguardaba los resultados de los estudios definitivos sobre el tejido extraído y los ganglios evaluados durante la intervención. Esos análisis debían establecer si la enfermedad permaneció localizada o si se extendió a otras zonas, además de definir si requeriría tratamientos posteriores. Antes de la cirugía, el Vaticano informó que el nódulo se detectó temprano y estaba localizado.

El papa comunicó personalmente la existencia del problema de salud durante el rezo del ángelus del domingo. Entonces explicó que los médicos encontraron un pequeño nódulo en uno de sus pulmones durante un control. El martes, pocas horas antes de ingresar al Gemelli, dejó firmado un mensaje destinado a los participantes del encuentro internacional por el décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

“Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, escribió el pontífice. También pidió a los participantes que continuaran con la tarea desarrollada en sus diócesis y conferencias episcopales. “Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, añadió al final de la carta.

La Santa Sede canceló todas las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre (EFE/Angelo Carconi)
La Santa Sede canceló todas las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre (EFE/Angelo Carconi)

La ausencia de León XIV marcó la misa de clausura del encuentro, celebrada en la plaza de San Pedro. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle presidió la ceremonia y leyó la homilía que el papa preparó antes de la operación. Tagle, nombrado recientemente decano del Colegio Cardenalicio, encabezó el oficio ante fieles y representantes eclesiásticos reunidos en el Vaticano.

Desde distintos países llegaron mensajes de respaldo para el primer papa estadounidense de la historia, nacido en Chicago y elegido en mayo de 2025. El rey Carlos III del Reino Unido, quien también recibió tratamiento por un cáncer no especificado, preparó un mensaje privado para el pontífice. Carlos y la reina Camila se reunieron con León XIV durante su visita al Vaticano en octubre del año pasado.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, deseó al papa una recuperación completa y rápida. “Es una fuente de esperanza e inspiración para miles de millones de personas en todo el mundo”, escribió en un mensaje público. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que él y su esposa Jeanette rezaban por el pontífice. “Que el Señor le dé fortaleza y que el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, manifestó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también envió un mensaje al papa y deseó una pronta recuperación. En las inmediaciones del hospital Gemelli, fieles se reunieron para rezar por su salud. Durante una misa al aire libre celebrada en la plaza de San Pedro, los asistentes pidieron por “una buena convalecencia y una curación completa” del líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

El Vaticano canceló todas las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre y estimó que permanecería internado cerca de una semana. La agenda papal mantenía, por el momento, el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La oficina de prensa de la Santa Sede indicó que “nada cambió” respecto de esa gira, aunque cualquier confirmación final quedaría sujeta a la evolución médica del pontífice.

(Con información de AFP)

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