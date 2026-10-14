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Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía: “Su recuperación está progresando normalmente”

El Vaticano comunicó que el pontífice ya camina por su habitación, retomó la alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria tras someterse a análisis de sangre y radiografía de tórax

Fotografía del papa León XIV llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma (EFE/Angelo Carconi)
Fotografía del papa León XIV llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma (EFE/Angelo Carconi)
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El papa León XIV ya se levantó de la cama, camina, come y ha recibido fisioterapia respiratoria, según informaron sus médicos este miércoles en una nota publicada por el Vaticano un día después de su operación de cáncer de pulmón.

Un análisis de sangre y una radiografía de tórax revelaron una evolución postoperatoria “normal”, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes añadieron que los valores estaban “dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”.

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“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”, detallaron los médicos.

Y concluyeron: “El Santo Padre ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado”.

La operación tuvo lugar este martes en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma. El equipo médico, dirigido por Margaritora en su rol de jefe de cirugía torácica del hospital romano, extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía torácica videoasistida que duró 90 minutos, aunque el pontífice, de 71 años, permaneció tres horas en el quirófano.

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El examen histológico practicado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer de pulmón más frecuente. El Vaticano calificó el procedimiento como exitoso e informó que no hubo complicaciones.

Al despertar, León XIV se mostró lúcido y orientado, y al regresar a su habitación en la décima planta del Gemelli pidió la cena, según informó el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Una estatua del difunto papa Juan Pablo II se alza frente al hospital Gemelli en Roma, después de que el Vaticano informara que al papa León se le había diagnosticado cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho (REUTERS/Remo Casilli)
Una estatua del difunto papa Juan Pablo II se alza frente al hospital Gemelli en Roma, después de que el Vaticano informara que al papa León se le había diagnosticado cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho (REUTERS/Remo Casilli)

Los médicos esperan estudios para definir tratamientos adicionales

En los próximos días, los especialistas analizarán el material extraído durante la cirugía, incluidos los ganglios linfáticos, para determinar si existen signos de propagación de la enfermedad y si será necesario indicar algún tratamiento complementario. El comunicado médico no mencionó por ahora quimioterapia, inmunoterapia ni otras terapias.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó a Associated Press que el diagnóstico no basta para fijar el estadio de la enfermedad. “Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos puntos en el pulmón están involucrados, si es solo un nódulo o más de uno, y si los ganglios linfáticos son cancerosos”, afirmó.

La vocera médica de la American Lung Association, Juanita Mora, declaró a AFP que el adenocarcinoma “si se detecta en etapas tempranas, tiene un pronóstico muy, muy bueno”. La especialista precisó que, cuando existe detección precoz y la extirpación quirúrgica resulta posible, la supervivencia a cinco años se sitúa entre el 80 y el 98 por ciento.

El cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, presidió la misa (REUTERS/Stoyan Nenov)
El cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, presidió la misa (REUTERS/Stoyan Nenov)

El Vaticano oró por León XIV mientras su homilía se leía ante miles de fieles

En paralelo a las noticias sobre su salud, la voz del pontífice estuvo presente este miércoles en la basílica vaticana. El cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, presidió la misa de cierre del encuentro “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias” y leyó la homilía que el propio León XIV había preparado por escrito. Tagle explicó al inicio de la celebración que actuaba con “un mandato especial del Santo Padre”.

En el cierre de la misa, una de las oraciones de los fieles fue dedicada al pontífice, para que “sienta el confort de la presencia del Señor y el sostén de la oración de toda la Iglesia, pueda atravesar una serena convalecencia y lograr un pronto y completo restablecimiento”.

La señal oficial del Vaticano también transmitió oraciones especiales por su salud durante la mañana.

La estancia de León XIV en el Gemelli se prevé de alrededor de una semana, mientras el equipo médico completa los controles posteriores a la cirugía.

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