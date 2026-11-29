Luca Orellano celebra tras anotar uno de los goles con los que Monterrey ganó al América y pasó a la semifinal del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 28 de noviembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

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El América quedó eliminado del torneo Apertura 2026 de la Liga MX luego de perder 2-0 frente a Monterrey en el partido de vuelta de los cuartos de final.

La derrota en casa representó un duro golpe para las Águilas, que llegaron a la eliminatoria con la obligación de responder ante su afición, pero terminaron superadas por unos Rayados que aprovecharon sus oportunidades.

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El resultado no solamente significó la despedida del conjunto de Coapa de la Liguilla, también puso en entredicho el proyecto deportivo encabezado por Guillermo Almada, quien tenía la encomienda de mantener al América como protagonista del futbol mexicano y llevarlo nuevamente a la disputa por el campeonato.

“Este tipo de cosas a mí me dan más fuerza y más impulso para lo que va a venir que seguramente va a ser complicado”, destacó el uruguayo.

Pide perdón a la afición

El director técnico del América, Guillermo Almada, reacciona durante el partido de los cuartos de final en el que su equipo fue eliminado. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 28 de noviembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Al no lograr pasar a semifinales, el director técnico de las Águilas pidió una disculpa a la afición por el fracaso de su equipo.

“Así que nada, pedirle disculpas a nuestra afición porque queríamos darles alegría y no se las pudimos dar a pesar de la de la entrega de los jugadores”.

La eliminación adquiere mayor relevancia por las condiciones en las que llegó el equipo capitalino a esta instancia. Después de terminar la fase regular en la tercera posición, con 30 puntos, las Águilas tenían la ventaja de cerrar la serie en casa y avanzar en caso de que el marcador global terminara empatado.

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Sin embargo, el conjunto regiomontano encontró la manera de neutralizar a su rival y consiguió una victoria que terminó con las aspiraciones americanistas.

Monterrey aprovecha los errores del América

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 Monterrey's Gerardo Arteaga reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

La serie entre América y Monterrey comenzó con un empate sin goles en el partido de ida, disputado en el estadio de Rayados. Ese resultado dejó abierta la eliminatoria, aunque colocó al equipo de Almada en una posición favorable por su mejor ubicación en la clasificación.

En el encuentro de vuelta, celebrado en el Estadio Azteca, ambos equipos protagonizaron un partido en el que las oportunidades de gol fueron limitadas durante buena parte del tiempo reglamentario.

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Para el estratega de Monterrey, Matías Almeyda el partido así estuvo planeado y aprovecho sus oportunidades.

“El partido estaba planificado como se dio, no dejar jugar al América en su mayor parte, no dejarlos pensar”, mencionó Almeyda.

Por igual, destacó la labor de su equipo y la actitud, “después una vez que recuperamos teníamos que jugar y hoy creo que no solo defendimos, sino que también tuvimos por momentos buen juego”.

La diferencia llegó en el complemento, cuando Monterrey consiguió abrir el marcador mediante una pena máxima. Luca Orellano fue el encargado de cobrar desde los once pasos y convirtió el disparo para colocar el 1-0 al minuto 69, resultado que obligaba al América a reaccionar si pretendía mantenerse con vida en el campeonato.

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Las Águilas no consiguieron encontrar respuestas futbolísticas y, en lugar de acercarse al empate, terminaron por complicar todavía más sus posibilidades.

La segunda anotación también llegó desde el punto penal. Después de una infracción dentro del área sobre Jesús Manuel Corona al minuto 80 y después de ser revisada en el VAR, el árbitro señaló la pena máxima y Uros Durdevic se encargó de ejecutar el disparo para establecer el 2-0 definitivo.

Con dos anotaciones desde los once pasos, Monterrey sentenció la eliminatoria y consiguió su clasificación a las semifinales del Apertura 2026.

Una eliminación que exhibe las debilidades azulcremas

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 America's Edwin Cerrillo fouls Monterrey's Jesus Corona and concedes a penalty kick REUTERS/Eloisa Sanchez

El resultado también evidenció los problemas que América arrastraba desde antes de comenzar la fase final. El equipo había cerrado la temporada regular con una racha negativa y dificultades para conseguir resultados en su propio estadio.

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De acuerdo con los antecedentes de la eliminatoria, Monterrey llegó a la Liguilla después de asegurar su clasificación en la última jornada, cuando derrotó 2-0 a Pumas. Aunque su posición en la tabla era inferior a la del América, el equipo regiomontano mostró capacidad para competir en una serie que exigía máxima concentración.

En el partido de ida, Rayados tuvo que resistir con diez jugadores desde el minuto 11, después de la expulsión de Ricardo Chávez. Pese a la inferioridad numérica, consiguió mantener el empate sin goles gracias a su orden defensivo y a las intervenciones del guardameta Luis Cárdenas.

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En la vuelta, esa resistencia terminó por convertirse en una victoria que dejó al América sin posibilidades de continuar en el campeonato.

¿Qué sigue para el América después del fracaso?

La eliminación obliga a la directiva americanista a revisar el funcionamiento del equipo y evaluar las decisiones tomadas durante el torneo.

Guillermo Almada llegó con la responsabilidad de mantener la exigencia competitiva de una institución acostumbrada a disputar campeonatos. Sin embargo, quedar fuera en los cuartos de final representa un resultado que difícilmente puede considerarse satisfactorio para las expectativas del club.

La derrota también deja cuestionamientos sobre el rendimiento de los refuerzos, la capacidad ofensiva y las decisiones tácticas del cuerpo técnico, particularmente en una serie en la que América tuvo la oportunidad de resolver su clasificación frente a su afición.

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Por ahora, Monterrey celebra su clasificación a las semifinales del Apertura 2026, mientras que el América deberá comenzar a planificar el siguiente torneo y enfrentar las consecuencias deportivas de una eliminación que golpea directamente las aspiraciones de su proyecto.