El papa León XIV fue operado con éxito para extirpar un nódulo pulmonar

El pontífice reveló la detección de su lesión pulmonar durante la oración del mediodía del domingo. (AFP)

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El papa León XIV fue operado con éxito el martes para extirpar un nódulo pulmonar detectado en un chequeo médico reciente, en la primera crisis de salud pública de su pontificado. La intervención, realizada en el hospital Gemelli de Roma, concluyó, según informó el Vaticano, “con éxito, según lo previsto y como estaba planeado”.

El pontífice, de 71 años, ingresó caminando por la entrada principal del Gemelli y saludó a decenas de personas que se habían reunido para desearle lo mejor, algunas de las cuales gritaron “Auguri” (felicidades). Horas más tarde, la oficina de prensa del Vaticano confirmó que la operación había terminado y que León había regresado a su habitación.

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El nódulo fue hallado durante controles regulares, según informó el Vaticano. El propio pontífice reveló el descubrimiento el domingo durante su oración del mediodía y anunció que se sometería a su extirpación, un nivel de apertura que la prensa destacó como inusual para una institución habituada a la reserva en materia de salud papal.

La cirugía estuvo a cargo de un equipo dirigido por el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el profesor Stefano Margaritora. El comunicado oficial del Vaticano no ofreció mayores precisiones sobre el procedimiento ni sobre los estudios realizados al nódulo.

La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el Rosario en la capilla del hospital. El vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, pidió al inicio de la oración: “Unámonos en oración, pidiendo al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León, y que consuele a todos los que están hospitalizados aquí”.

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El papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo pulmonar. (Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS)

El Vaticano estableció que León permanecerá internado alrededor de una semana y canceló todas sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre. Un nódulo pulmonar es una lesión localizada de menos de 3 centímetros que suele detectarse en tomografías realizadas por motivos ajenos a un rastreo oncológico, y que puede resultar benigna o maligna.

Qué dicen los especialistas sobre el procedimiento

León XIV fue ubicado en una habitación temporal del hospital Gemelli debido a reformas en el apartamento papal. (REUTERS/Stoyan Nenov)

El doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (EIO) de Milán, no participa en la atención del papa pero conoce al equipo del Gemelli. Spaggiari explicó que esperaba que se realizara primero una biopsia para determinar si León tiene cáncer de pulmón, seguida de la extirpación de una sección o lóbulo del pulmón afectado, ambas bajo la misma anestesia.

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Una tecnología de broncoscopia robótica llamada ION permite realizar biopsias en nódulos de hasta 3 milímetros (1/10 de pulgada), según Spaggiari, disponible en Italia desde hace apenas dos años. El Gemelli cuenta además con cirugía robótica mediante el sistema Da Vinci, que permite operar con una técnica mínimamente invasiva a través de cuatro pequeñas incisiones en el pecho.

“Es una tecnología muy bien establecida. Esto es algo que llevamos haciendo 20 años”, afirmó Spaggiari. El especialista señaló que el riesgo de la biopsia es “prácticamente cero”, mientras que la cirugía conlleva una tasa de mortalidad de entre el 0,6% y el 0,8% en pacientes con buena función cardíaca y pulmonar.

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Durante la operación, los médicos también extirparían los ganglios linfáticos que drenan la zona afectada. “Si todos esos ganglios linfáticos resultan ser negativos, o sea etapa uno, entonces el pronóstico es muy bueno”, explicó Spaggiari, quien agregó que en ese caso no sería necesario ningún tratamiento adicional. El doctor Federico Venuto, jefe de cirugía torácica del Policlinico Umberto I de Roma, coincidió en que este tipo de procedimientos suele ser mínimamente invasivo y en ocasiones emplea un tubo con cámara llamado toracoscopio.

Si existe una duda sobre la gravedad del hallazgo, la evidencia médica disponible es tranquilizadora: según la American Thoracic Society, menos del 5% de los nódulos pulmonares resultan cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño de la lesión y factores como el tabaquismo, del que León no tiene antecedentes conocidos.

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La recuperación, pensada para no afectar el viaje a Sudamérica

La fecha de la cirugía se fijó para evitar alteraciones en la gira papal prevista por Uruguay, Argentina y Perú. (Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

El EIO recomienda a sus pacientes no volar durante tres semanas después de este tipo de cirugías, un plazo que le daría al papa el margen justo para cumplir con su gira prevista del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El itinerario es el más largo de su pontificado hasta la fecha: contempla recorrer poco más de 31.000 kilómetros (19.000 millas) en una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero, además de un cambio significativo de altitud en territorio peruano.

El cardenal de Tokio, Kikuchi Tsutomu, quien vio a León el lunes, restó dramatismo a la decisión de operarse de inmediato: “Ha decidido someterse a una cirugía pronto para no cambiar sus planes para futuros viajes al extranjero, así que no hay necesidad de preocuparse, ya que no es una emergencia”.

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La elección del momento también se vio condicionada por una cuestión logística: el apartamento papal del Gemelli, con capilla privada incluida en el décimo piso, que papas anteriores utilizaron durante sus internaciones, se encuentra actualmente en renovación. Por ese motivo, León se aloja en una habitación cercana durante su recuperación.

Un Papa deportista con un antecedente grave en Perú

El Vaticano canceló todas las audiencias públicas del papa hasta el 20 de octubre. (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS/File Photo)

León, nacido en Chicago en 1955 como Robert Prevost, fue elegido por el colegio cardenalicio en mayo de 2025 y es considerado relativamente joven para encabezar la Iglesia católica. Practica tenis y natación de forma semanal y no tiene antecedentes conocidos de tabaquismo ni problemas de salud recientes. Su predecesor, el papa Francisco, fue hospitalizado en varias ocasiones por fragilidad en sus últimos años y murió en abril de 2025 a los 88.

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Antes de llegar al papado, Prevost sirvió durante décadas como misionero y obispo en Perú. En 1985, siendo un joven sacerdote recién llegado a Chulucanas, contrajo fiebre tifoidea y debió ser hospitalizado, en lo que se cree fue su primera internación grave.

Según relató en una entrevista para el libro Pope Leo XIV: The Biography, de Elise Ann Allen, el dolor que sufrió fue tan intenso que llegó a pedirle a Dios morir antes que seguir padeciendo. “Estaba conectado a un suero intravenoso, y dije: ‘Si este es tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo un poco mejor’”, recordó.

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La experiencia resultó determinante para que decidiera quedarse en Perú pese a las carencias materiales que implicaba, tras haber vivido con mayor comodidad en Roma. “Ya has lidiado con la enfermedad; ya ves cuáles son las necesidades aquí: la orden, los agustinos, la iglesia te están diciendo: ‘Te necesitamos aquí; adelante’. Nunca miré atrás”, relató en el mismo libro.