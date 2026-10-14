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Alerta por transmisión comunitaria del ébola en el Congo: ya son más de 9.000 casos y superan las 4.300 muertes

El Ministerio de Salud Pública, Higiene y Previsión Social alertó que las cifras oficiales podrían estar por debajo de la magnitud real del brote. La falta de recursos dificulta la detección de nuevos casos y el control de los contagios

El brote de ébola en la República Democrática del Congo suma más de nueve mil casos confirmados y cuatro mil muertes en siete provincias
El brote de ébola en la República Democrática del Congo suma más de nueve mil casos confirmados y cuatro mil muertes en siete provincias
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La República Democrática del Congo enfrenta una crisis sanitaria que se extiende por siete provincias. El brote de ébola acumula 9.066 casos confirmados y 4.381 muertes, según cifras difundidas el martes por el Ministerio de Salud Pública, Higiene y Previsión Social y recogidas por Associated Press (AP).

Las autoridades advierten que el recuento oficial no refleja toda la circulación del virus. Muchas personas mueren antes de llegar a un centro de atención, una situación que retrasa la asistencia médica y dificulta identificar a quienes tuvieron contacto con los pacientes.

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Ituri concentra la mayor cantidad de casos y muertes

El boletín más reciente del Ministerio informó 88 casos nuevos y alertó sobre la persistencia de contagios dentro de las comunidades. La enfermedad ya afecta a 65 zonas de salud de siete provincias. Ituri continúa como el principal foco, con 6.639 casos y 3.074 muertes, mientras que Kivu del Norte registra 1.883 contagios y 1.075 fallecimientos.

La provincia de Ituri se mantiene como el epicentro del brote al concentrar la mayor cantidad de contagios y fallecimientos (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
La provincia de Ituri se mantiene como el epicentro del brote al concentrar la mayor cantidad de contagios y fallecimientos (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Los casos confirmados representarían cerca de un tercio del total, según las estimaciones oficiales. Por eso, el sistema de salud podría no haber identificado a muchas de las personas infectadas. El informe indicó además que 2.389 pacientes se recuperaron y que la letalidad entre los casos confirmados llegó al 48,3%.

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La diferencia entre los diagnósticos registrados y el número probable de infecciones dificulta contener el brote. Detectar a los enfermos a tiempo, aislarlos y localizar a sus contactos son tareas necesarias para cortar los contagios, pero los equipos sanitarios solo daban seguimiento al 81 % de los contactos identificados en las provincias afectadas.

La emergencia está causada por el virus de Bundibugyo, una variante poco frecuente del ébola. No existe una vacuna ni un tratamiento aprobados específicamente para esta cepa, según el Ministerio de Salud Pública, Higiene y Previsión Social, lo que dificulta la respuesta sanitaria.

Aun así, las autoridades preparan el ensayo clínico Tumaini, que evaluará vacunas contra la variante Bundibugyo. Hasta el 11 de octubre, 399 trabajadores de primera línea habían recibido Ervebo en Haut-Uélé. Esa vacuna está aprobada contra la variante Zaire del ébola, pero todavía no se ha comprobado su eficacia frente a Bundibugyo.

La Organización Mundial de la Salud señala que el virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales u objetos contaminados
La Organización Mundial de la Salud señala que el virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales u objetos contaminados

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el ébola se transmite de una persona a otra mediante el contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de alguien enfermo o fallecido. El virus puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel o de las mucosas, como los ojos, la nariz y la boca.

También puede propagarse al tocar objetos contaminados, entre ellos ropa, sábanas o superficies que estuvieron en contacto con esos fluidos.

Por esa razón, el cuidado de los pacientes y los entierros requieren medidas de protección. Vale destacar que una persona no transmite el virus antes de presentar síntomas, según la OMS.

La falta de recursos complica la atención en las zonas afectadas

Los desplazamientos de población, la escasez de suministros médicos y la falta de centros preparados para atender a los pacientes dificultan la respuesta. En algunas comunidades, además, las recomendaciones de prevención encuentran resistencia, lo que reduce la capacidad de limitar nuevos contagios.

La escasez de suministros médicos y los desplazamientos de la población dificultan la labor de asistencia en las zonas afectadas
La escasez de suministros médicos y los desplazamientos de la población dificultan la labor de asistencia en las zonas afectadas

Cada demora en la detección aumenta el riesgo de transmisión dentro de las familias y los barrios. Las muertes fuera de los establecimientos médicos plantean otro desafío: realizar entierros seguros para evitar que el virus se propague durante el contacto con los cuerpos.

Los casos en Kenia y Uganda elevan la preocupación regional

La emergencia actual ya supera en magnitud a los 16 brotes de ébola anteriores registrados en Congo. Con más de 4.300 muertes, se acerca a la crisis que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, cuando murieron unas 11.000 personas.

La preocupación regional aumentó la semana pasada, cuando Kenia confirmó un caso procedente de Congo. El país se convirtió en el segundo, después de Uganda, en informar una infección vinculada con este brote.

La detección de casos fuera de las fronteras congoleñas obliga a reforzar los controles en los pasos fronterizos y a mejorar la identificación temprana de pacientes. Mientras las autoridades intentan ampliar la atención dentro de Congo, la vigilancia en los países vecinos será necesaria para contener la propagación del virus.

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