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Avanza el ébola en el Congo: ya suma 8.067 casos confirmados, con 3.901 muertes

El Instituto Nacional de Salud Pública reportó un aumento de 177 contagios y 102 fallecimientos en los últimos días, mientras el virus Bundibugyo, sin vacuna ni tratamiento aprobados, ya se extendió a 63 zonas sanitarias en 7 provincias del país

La República Democrática del Congo acumuló 8.067 casos confirmados de ébola y 3.901 muertes según el informe oficial del Instituto Nacional de Salud Pública
La República Democrática del Congo acumuló 8.067 casos confirmados de ébola y 3.901 muertes según el informe oficial del Instituto Nacional de Salud Pública
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La República Democrática del Congo contabilizó 8.067 casos confirmados de ébola y 3.901 muertes, según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), emitido el 27 de septiembre con datos actualizados al día anterior.

Entre los registros con datos al 23 y al 26 de septiembre, el acumulado aumentó en 177 casos confirmados y 102 muertes. La falta de personal sanitario, las dificultades para llegar a algunas comunidades y la expansión de la enfermedad hacia nuevas provincias complican la respuesta.

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La proporción de muertes entre los casos confirmados es de 48,4 %. La provincia de Ituri sigue siendo el centro de la emergencia, aunque el virus ya se detectó en 63 zonas sanitarias de 7 de las 26 provincias congoleñas.

Se trata del decimoséptimo episodio de ébola documentado en el país. La causa es el virus Bundibugyo, una variante para la que todavía no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados. Esa limitación dificulta la respuesta de las autoridades, que han enfrentado varios episodios desde que el virus fue identificado en 1976.

El brote de ébola actual surge por la variante Bundibugyo, un virus para el cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
El brote de ébola actual surge por la variante Bundibugyo, un virus para el cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Muchas muertes ocurren antes de que los pacientes reciban atención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que una parte importante de las víctimas muere fuera de los centros médicos. Para el organismo, ese dato expone los problemas para detectar a los enfermos a tiempo y ofrecerles atención en las primeras etapas de la enfermedad.

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“La tasa de letalidad persistentemente alta, y en especial la elevada proporción de muertes en las comunidades, pone de relieve la gravedad de la enfermedad”, indicó la OMS en su informe más reciente. La entidad señaló que las demoras para pedir ayuda y las dificultades para llegar a los centros asistenciales pueden agravar la situación.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que una elevada proporción de pacientes contagiados muere en las comunidades sin acceder a centros médicos
La Organización Mundial de la Salud advirtió que una elevada proporción de pacientes contagiados muere en las comunidades sin acceder a centros médicos

Las cifras oficiales podrían no reflejar todos los casos. En zonas alejadas o afectadas por la violencia, algunas personas no acceden a pruebas ni a atención médica, por lo que los contagios y fallecimientos pueden quedar fuera de los registros.

El Instituto Nacional de Salud Pública informó que 773 personas permanecían internadas o aisladas, mientras que 2.070 habían recibido el alta. El seguimiento de quienes estuvieron en contacto con pacientes confirmados alcanzaba el 74,7 %, un porcentaje que descendió en los últimos días y que resulta central para cortar la transmisión.

Según datos recogidos por Associated Press, la enfermedad avanza a un ritmo mayor que otros episodios registrados en el país. La OMS indicó que la extensión territorial y la ausencia de una vacuna específica obligan a reforzar la detección temprana y el control de contactos.

Los centros de salud pierden trabajadores y recursos

La respuesta también está condicionada por la escasez de personal. Médicos, enfermeros y otros trabajadores deben atender a los pacientes, identificar contactos y sostener las tareas de prevención en áreas donde los recursos son insuficientes.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron la muerte de 50 trabajadores de la salud durante la emergencia (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron la muerte de 50 trabajadores de la salud durante la emergencia (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)

La OMS alertó la semana pasada que la República Democrática del Congo podría quedarse sin trabajadores sanitarios suficientes para contener el avance del virus. Además, varios profesionales denunciaron demoras o falta de pago de sus salarios, una situación que provocó huelgas en algunas localidades.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que 50 trabajadores de salud murieron desde el inicio de la emergencia. La cifra muestra el riesgo que afrontan quienes intervienen en las zonas con circulación activa del virus.

A esa presión sobre el sistema sanitario se suma el efecto sobre otros servicios. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas advirtió que, en Ituri, la atención primaria cayó 13 % entre abril y junio, debido a que parte de los recursos se destina al ébola y a que muchas personas evitan acudir a los centros médicos por temor al contagio o al aislamiento.

La atención médica primaria en la provincia de Ituri cayó un 13 por ciento debido a la reasignación de recursos para combatir la epidemia
La atención médica primaria en la provincia de Ituri cayó un 13 por ciento debido a la reasignación de recursos para combatir la epidemia

“La repercusión indirecta del brote refleja una menor disponibilidad de servicios de salud y una menor demanda”, indicó la oficina de Naciones Unidas. La caída de las consultas puede retrasar la atención de pacientes con otras enfermedades.

Algunas provincias mejoran, pero el brote sigue sin control

Algunas provincias mostraron una disminución de contagios durante las últimas semanas. En Ituri y Haut-Uele, las autoridades observaron señales de mejora, aunque sostienen que aún no es posible dar por controlada la transmisión.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló a mediados de septiembre que en las zonas más afectadas de Ituri los contagios empezaban a bajar. Sin embargo, advirtió que Kivu del Norte seguía una tendencia distinta. “No se equivoquen, la epidemia sigue creciendo y sigue matando”, afirmó en declaraciones recogidas por Associated Press.

El rastreo de contactos de personas con ébola descendió al 74,7 por ciento en el territorio congoleño
El rastreo de contactos de personas con ébola descendió al 74,7 por ciento en el territorio congoleño

La comparación con la epidemia de África occidental de 2014 a 2016 aumenta la preocupación. En la semana 19 de aquel episodio se habían notificado 3.781 casos, mientras que el actual acumulaba 7.840 en el mismo lapso. La emergencia que afectó a Guinea, Liberia y Sierra Leona concluyó con 28.616 contagios y 11.325 muertes, según la OMS.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que el episodio provocado por la variante Bundibugyo crece con más rapidez que los anteriores. Hasta el momento, no se registraron casos relacionados con esta emergencia en Estados Unidos.

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