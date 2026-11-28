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La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, provoca bloqueos e incendios de vehículos y abre la posibilidad de una nueva disputa interna entre sus hombres por el control de una zona que había permanecido relativamente pacífica. El líder de Los Mazatlecos, grupo opositor de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, fue detenido la noche del 20 de noviembre durante un operativo militar, sin embargo esta captura lo que demostró s que el narco se ha reconfigurado y se ha desplzadao a zonas rurales, según The Economist.

La revista británica advierte que el arresto de un jefe del narcotráfico puede agravar temporalmente la violencia en el estado, pese a que las autoridades lo presentan como una victoria de seguridad. Sicarios leales a Meza Flores bloquearon calles e incendiaron vehículos después de la operación.

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La violencia se ha desplazado de las ciudades a las zonas rurales y ha cambiado de forma, afirmó al medio David Mora, del International Crisis Group, un centro de estudios con sede en Bruselas: “Los sinaloenses ahora viven aterrorizados por explosivos y minas terrestres lanzados con drones”.

El operativo ocurrió en la casa del capo en Guasave y contó con helicópteros Black Hawk y 361 efectivos. Cuatro soldados murieron durante la intervención, un dato que, de acuerdo con la publicación, expone la capacidad militar de los cárteles mexicanos.

Grabación nocturna en el malecón de Guasave, Sinaloa, donde un grupo de personas permanece sobre el suelo para protegerse entre la vegetación y puestos semifijos. Las imágenes documentan la reacción ciudadana durante un despliegue de seguridad implementado en el municipio.

Estados Unidos aportó inteligencia para ubicar la vivienda

Meza Flores encabezaba Los Mazatlecos y mantenía una alianza con los sobrinos de Caro Quinteroa. El FBI lo incluyó en su lista de los Diez Más Buscados y ofreció hasta USD 5 millones por información que llevara a su captura.

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Fiscales estadounidenses lo acusan de enviar drogas a Estados Unidos, incluido fentanilo. La revista señala que, aunque su detención evita que continúe al frente de su organización, podría desencadenar enfrentamientos entre los integrantes de su grupo.

La decisión de capturarlo también habría estado influida por la intención del gobierno mexicano de responder a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha planteado el envío de tropas al otro lado de la frontera y ha afirmado falsamente que las bandas criminales controlan México.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum combina cooperación con Washington y la demostración de que las fuerzas mexicanas pueden realizar operativos complejos por cuenta propia. En el despliegue contra “El Chapo Isidro” solo hubo soldados mexicanos en tierra, aunque un dron de vigilancia de Estados Unidos ayudó a localizar la vivienda del narcotraficante.

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Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

El esquema fue similar al utilizado en febrero, durante la muerte de Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ambos casos, Estados Unidos proporcionó información de inteligencia sin desplegar efectivos en el lugar de la operación.

La captura ocurre tras la guerra desatada por “El Mayo” Zambada

The Economist compara el caso con la captura y extradición a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, ocurrida hace dos años. Esa aprehensión detonó una guerra entre dos facciones de la organización por el control del negocio criminal.

Durante ese periodo, integrantes de grupos delictivos recorrían Culiacán, capital de Sinaloa, en caravanas. La tasa de homicidios estatal se duplicó en 2025, de acuerdo con el medio británico.

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Sinaloa es una prueba para la política de seguridad de Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La administración actual rompió con la política de no intervención de Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de la presidenta, que permitió el crecimiento de las organizaciones criminales, según la revista.

Grabación nocturna en el malecón de Guasave, Sinaloa, donde un grupo de personas permanece sobre el suelo para protegerse entre la vegetación y puestos semifijos. Las imágenes documentan la reacción ciudadana durante un despliegue de seguridad implementado en el municipio.

El Ejército mexicano mantiene a más de 22,000 soldados en Sinaloa. Esa cifra equivale a cerca de una cuarta parte de todos los militares destinados a tareas de seguridad pública en los 32 estados del país.

El gobierno sostiene que el estado es más seguro que al inicio de la guerra entre facciones. Ya no circulan convoyes armados que transporten a criminales por las calles, pero la reducción de homicidios se ha frenado.

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Los asesinatos bajaron 43% entre junio de 2025, el mes con más violencia de la guerra, cuando hubo 207 muertos, y junio de 2026, cuando se registraron 118. En octubre de 2026 fueron asesinadas 169 personas en el estado, 39 más que en octubre de 2025.

La violencia se desplaza a zonas rurales y usa explosivos

Grabación ciudadana registrada de noche en una zona urbana de Guasave, Sinaloa, donde se observa una calle con vehículos estacionados y comercios locales bajo iluminación pública. Según testimonios y reportes locales, se registraron detonaciones de arma de fuego vinculadas a enfrentamientos en la zona, lo que provocó que habitantes y transeúntes buscaran refugio en inmuebles cercanos para resguardarse.

Natalia Luna Cárdenas, diseñadora gráfica de 24 años residente en Culiacán, considera que los problemas fueron ignorados durante demasiado tiempo. “Cuando uno empieza a ver unos cuantos insectos, las paredes ya están infestadas”, comentó.

Mora sostiene que la violencia suele fluctuar con patrones que no guardan una relación clara con las acciones gubernamentales. También advierte que las deficiencias del sistema judicial mexicano limitan los resultados de los operativos contra el crimen organizado.

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“México se ha acostumbrado a considerar la captura de un capo como la culminación de una operación, cuando debería ser el primer paso”, dijo el analista. A su juicio, Meza Flores debería enfrentar un juicio en México para que las autoridades obtengan información sobre la red que le proporcionaba armas y precursores para fabricar fentanilo, además de determinar si funcionarios públicos trabajaban para él.

Los restos de un camión calcinado bloquean la carretera Culiacán-Los Mochis, en Los Mochis, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», en Guasave, estado de Sinaloa, durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos; México, 21 de noviembre de 2026. Imagen tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Existe la posibilidad de que “El Chapo Isidro” sea extraditado y procesado ante tribunales estadounidenses. La publicación señala que Estados Unidos desconfía de la capacidad de México para juzgar y mantener bajo custodia a los capos, una práctica que incrementa la dependencia mexicana de la inteligencia estadounidense para combatir al crimen organizado.

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La FGR abrió una investigación contra Rubén Rocha Moya

Otra crítica contra el gobierno de Sheinbaum, dentro de México y en Washington, es que no persigue a funcionarios de alto nivel acusados de colaborar con grupos criminales. Mora afirma que las detenciones realizadas hasta ahora corresponden a “peces pequeños”.

Camiones quemados bloquean la Carretera Federal 15 de México luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'el Chapo Isidro', en Guasave, estado de Sinaloa, durante una operación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, en Guasave, México, 21 de noviembre de 2026. REUTERS/José Betanzos

Entre los casos mencionados está el de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa. En abril, la fiscalía de Nueva York presentó cargos en su contra y contra otros nueve funcionarios actuales y antiguos, a quienes acusó de apoyar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos cuantiosos.

Los acusados niegan los cargos. México se ha negado a detener a Rocha Moya con fines de extradición al argumentar que la fiscalía estadounidense no ha presentado pruebas suficientes.

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El 23 de noviembre, la FGR confirmó que abrió una investigación propia contra el exgobernador.