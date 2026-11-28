Miguel Gómez Amín hizo la declaración en medio de su intevención en la jornada final del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena, el viernes 27 de noviembre de 2026 (@Elolfato/X)

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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuestionó al petrismo durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena.

El funcionario del Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella le pidió a los empresarios asumir un papel político frente a las elecciones de 2027, y afirmó que su sector está preparado para enfrentar lo que describió como una disputa por el rumbo del país.

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“Bandidos todos los petristas, aquí no les tenemos miedo”, señaló de manera vehemente Gómez Amín ante los asistentes.

Sus palabras generaron reacciones de integrantes y simpatizantes del Pacto Histórico, mientras sectores políticos pidieron una rectificación por los calificativos utilizados.

El ministro sostuvo que la agenda política hacia las elecciones regionales de 2027 tendrá consecuencias sobre la contienda presidencial de 2030.

Teniendo en cuenta lo anterior, Gómez Amín le solicitó a los empresarios involucrarse y evitar ceder “un solo milímetro” frente a sus opositores políticos.

Gómez Amín realizó las declaraciones en la jornada de cierre del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias del 25 al 27 de noviembre de 2026, y en el que también estuvo el presidente Abelardo de la Espriella (Cámara Colombiana de la Infraestructura)

El ministro pidió cambiar la percepción sobre la derecha

Gómez Amín afirmó que el Gobierno y el sector empresarial deben trabajar para modificar la narrativa política y demostrar que la derecha colombiana puede representar posiciones sociales y responder a las necesidades de sectores trabajadores.

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El jefe de la cartera de Comercio sostuvo que la tarea debe consistir en acercarse a la ciudadanía y rechazar la idea de que el Gobierno representa únicamente a una parte del país.

Durante su discurso, Gómez Amín reiteró que los empresarios deben comprometerse con esa visión y advirtió sobre las consecuencias económicas que, a su juicio, tendría un eventual triunfo de sus contradictores.

“¿Cuánto costarían sus empresas si el bandido de Cepeda hubiera ganado?”, preguntó Gómez Amín, en referencia al dirigente del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Gómez Amín apuntó contra los integrantes de la oposición que respaldaron el proyecto político de Gustavo Petro, y que buscaba continuar con Iván Cepeda, que perdió las elecciones presidenciales con Abelardo de la Espriella (Presidencia de Colombia)

Ministro Gómez Amín recordó un cruce con Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd

El ministro también evocó un episodio ocurrido durante una edición anterior del Congreso Nacional de Infraestructura, cuando, según su relato, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se levantó para increparlo.

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Gómez Amín dijo que Carrillo lo llamó “bandido” a él y a sus aliados. Luego, respondió con nuevos cuestionamientos contra el petrismo.

“¡Bandido! Él y todos los petristas, pero aquí no les tenemos miedo”, dijo el ministro, al añadir que están preparados para la “guerra” política que, según dijo, se libra en el país.

El funcionario cerró su intervención con un llamado a empresarios y sectores afines para mantenerse firmes frente a las próximas contiendas electorales.

“No tenemos miedo porque tenemos a los empresarios, tenemos a la gente y tenemos a Papá Dios con nosotros”, concluyó el líder de la cartera de Industria y Comercio.

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Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la parte final de la administración Petro, fue otro de los señalados por Gómez Amín (EFE-Reuters)

Las declaraciones provocaron cuestionamientos políticos

Los pronunciamientos de Gómez Amín abrieron una discusión sobre el lenguaje usado por integrantes del Gobierno frente a sus opositores y sobre la participación de funcionarios en debates políticos de cara a las elecciones regionales de 2027 que provocó la réplica de varios integrante del Pacto Histórico en el Congreso de la República.

“Sr. Ministro @MauricioGomezCO, usted esta siendo muy irresponsable. Esto aparte de fomentar odio. Es una condena de muerte en este país. Usted es un funcionario público. Le solicito se retracte”, destacó vía X el representante a la Cámara por Boyacá José Luis Bohórquez.

De otro lado, su colega Natalia Moreno precisó: “No hay peor azote que el de la propia lengua, ministro @MauricioGomezCO. Es vergonzoso que desde su investidura estigmatice a millones de colombianos por sus convicciones políticas”.

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La misma representante a la Cámara por Cundinamarca le lanzó varios dardos a Gómez Amín sobre su gestión: “Ya que tiene tanto tiempo para hablar del petrismo, ¿por qué no le cuenta al país cuánto ha ejecutado su Ministerio para recuperar las más de 30.000 unidades productivas afectadas por el terremoto? ¿Cuántos comerciantes han recibido efectivamente recursos? ¿Qué resultados tiene frente a los aranceles de Estados Unidos?"

Declaraciones de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico José Luis Bohórquez y Natalia Moreno (@JLuisBohorquez/X-@nataliamoreno_p/X)

Al final, Moreno mencionó que “los colombianos merecen resultados, no insultos ni discursos de odio”, y reafirmó que “gobernar es una responsabilidad, ministro, no una tribuna de campaña electoral”.

Mientras que el senador Kevin Gómez Paz le contestó de forma directa al funcionario del Gobierno De la Espriella: “Ministro @MauricioGomezCO: el bandido aquí es usted”.

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“Bandido es el que usa un cargo público para hacer campaña con la plata del Estado. Bandido es el que, frente a los empresarios del país, les pide alistarse para las elecciones como si el Ministerio de Comercio fuera una sede de campaña. Bandido es el que llama “bandidos” a más de 13 millones de colombianos que piensan diferente a usted y el que habla de “guerra” contra ellos, en un país donde esas palabras ya probaron sangre", arremetió el congresista del Pacto más adelante en su réplica.

Por último, y “como senador del partido político al que usted acusa de bandidos”, Gómez Paz responsabilizó a Gómez Amín “de la violencia política, el sicariato moral y la sangre derramada en el progresismo por sus palabras llenas de odio y descalificativos”.

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La representante a la Cámara Ana Erazo y el senador Kevin Gómez Paz se sumaron a las voces de rechazo de sus compañeros de bancada (@AnaErazoR/@ckevingomez/X)

“Usted es un irresponsable y va tener que responder por sus palabras”, concluyó el senador, que informó que pondrá el caso en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación.

Para terminar, la representante a la Cámara por el Valle, Ana Erazo, le anunció a Gómez Amín que se solicitó, “en ejercicio del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y del Decreto 2591 de 1991, que rectifique y se retracte de esta afirmación tan irresponsable”.

“Señor Gómez Amín: si no rectifica y se retracta, acudiremos a la acción de tutela para que lo haga. Usted al @PactoCol y a las y los colombianos que hacemos parte de este proyecto nos respeta”, cerró la congresista del Pacto Histórico.

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