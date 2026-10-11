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Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

La iniciativa del gobierno de Kyriakos Mitsotakis busca proteger la salud física y mental infantil y será examinada el 13 de octubre por la comisión legislativa correspondiente

Dos manos sostienen un teléfono móvil con un icono de candado iluminado sobre un cuaderno escolar y un mapa de Grecia.
La iniciativa, remitida al Parlamento el 10 de octubre de 2026, busca resguardar la salud física y mental infantil ante los riesgos de las plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno de Grecia presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales con la meta de resguardar su salud mental ante los riesgos del entorno digital.

La propuesta legislativa, redactada por el ministro de Estado Akis Skertsos, fija un límite de edad sin precedentes en el sur de Europa para el uso de plataformas digitales y contempla su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

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Según el articulado ingresado a la sede parlamentaria, la fiscalización quedará en manos de la Autoridad de Protección de Datos y del Consejo Nacional de Radio y Televisión del gobierno de Grecia.

El proyecto señala que los algoritmos generan patrones adictivos en niños

Infografía con un teléfono móvil bajo un escudo de seguridad, varios recuadros con texto e ilustraciones y un mapa del mundo en la parte inferior.
Una infografía de Infobae detalla el proyecto de ley presentado en Grecia para restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición de motivos del proyecto describe con precisión el problema que busca atender. Según el texto, “la amplia difusión de los servicios de redes sociales llevó a un aumento significativo de su uso diario por parte de niños de corta edad”, cuya presencia temprana en plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario se asocia a mayores riesgos de desarrollar conductas problemáticas o adictivas.

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El documento subraya que estos entornos operan mediante recomendaciones personalizadas, flujos ininterrumpidos de contenidos y mecanismos orientados a captar la atención de manera sostenida. La norma señala que esa dinámica resulta especialmente nociva para el desarrollo psicosocial de los más jóvenes, cuya capacidad de autorregulación todavía está en formación.

Las disposiciones afectan directamente a los menores de 15 años, a sus progenitores y tutores, a los proveedores de servicios de redes sociales y a las autoridades de supervisión nacionales, que asumen la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la norma.

La verificación de edad se apoyará en herramientas digitales nacionales ya existentes

El documento atribuye a los sistemas de recomendación y a los flujos continuos de contenido la creación de hábitos adictivos entre niños (EFE/ J.M. García)
El documento atribuye a los sistemas de recomendación y a los flujos continuos de contenido la creación de hábitos adictivos entre niños (EFE/ J.M. García)

Para hacer efectivo el límite etario, el proyecto plantea el uso de funcionalidades digitales ya disponibles en Grecia, como Gov.gr Wallet y KidsWallet, dos plataformas de verificación de identidad que el Estado desarrolló en los últimos años en el marco de su proceso de digitalización administrativa.

El texto aclara que estas aplicaciones funcionan como herramientas indicativas y no como el único mecanismo válido. Según la norma, “se mantiene la posibilidad de utilizar otras soluciones equivalentes que cumplan los requisitos del Derecho de la Unión”, en referencia a la normativa de la Unión Europea (UE). Los proveedores de plataformas podrán implementar sistemas propios siempre que cumplan los estándares comunitarios vigentes.

La doble vía de verificación busca equilibrar la protección de los menores con la viabilidad técnica de la regulación, dado que la identificación de la edad en entornos digitales sigue siendo uno de los desafíos centrales para los reguladores a nivel global.

Grecia se suma a una tendencia regulatoria que crece en varios países

Desde diciembre de 2025, Francia, Turquía, Indonesia, Malasia y Dinamarca avanzaron en normas semejantes, con umbrales de acceso situados entre los 13 y los 16 años según cada país en sus legislaciones (Crédito: Europa Press)
Desde diciembre de 2025, Francia, Turquía, Indonesia, Malasia y Dinamarca avanzaron en normas semejantes, con umbrales de acceso situados entre los 13 y los 16 años según cada país en sus legislaciones (Crédito: Europa Press)

La medida ubica a Grecia dentro de una tendencia regulatoria global que tomó fuerza a partir de diciembre de 2025, cuando Australia se convirtió en el primer país en aplicar una prohibición integral de redes sociales para menores. Desde entonces, decenas de naciones en Europa, Asia y América Latina avanzan en legislaciones similares, entre ellas Francia, Turquía, Indonesia, Malasia y Dinamarca, con edades mínimas que van de los 13 a los 16 años según cada normativa.

El proyecto deberá superar aún el debate parlamentario antes de convertirse en ley. La sesión de la comisión prevista para el 13 de octubre será el primer filtro legislativo. Si obtiene aprobación, las plataformas tendrán que adaptar sus sistemas de acceso para cumplir con la normativa en territorio griego, bajo la supervisión de los organismos designados.

La regulación llega en un momento en que la discusión sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil gana terreno en los ámbitos científico, político y judicial de distintos países, y en que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef piden marcos normativos más estrictos para proteger a los menores en el entorno digital.

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