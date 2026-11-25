El conjunto esmeralda tuvo que esperar hasta la última jornada para obtener su pase. (Jesús Avilés | Infobae México)

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La Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX pone en marcha una de sus llaves más atractivas en el Estadio León, donde los Esmeraldas del León reciben a La Máquina de Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final.

Con estilos bien definidos y antecedentes recientes cargados de intensidad, ambos conjuntos abren una serie de 180 minutos en la que los guanajuatenses buscarán aprovechar el peso de su localía para tomar ventaja antes de visitar la capital mexicana, mientras que los celestes intentarán imponer la jerarquía que los mantuvo en la parte alta de la clasificación durante todo el semestre.

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El enfrentamiento adquiere un matiz táctico especial en los banquillos. Por un lado, el argentino Javier Gandolfi logró meter a La Fiera en la fase final tras un cierre de fase regular exigente; por el otro, Joel Huiqui consolidó a Cruz Azul como uno de los principales candidatos al título y como uno de los únicos dos estrategas mexicanos presentes en esta Fiesta Grande.

Además, ambos cuadros ya se vieron las caras recientemente en la Jornada 15 del certamen regular, compromiso celebrado en el Estadio Banorte que terminó con triunfo celeste por 2-1 gracias a los tantos de Andrés Montaño y José Paradela, descontando José Alfonso Alvarado por la vía penal en tiempo de compensación.

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La Máquina está lista para defender su título. (REUTERS/Daniel Becerril)

Cómo llega León al partido de ida

El Club León aseguró su boleto directo a los Cuartos de Final luego de finalizar la fase regular en la séptima posición de la tabla general con 26 puntos, producto de una campaña marcada por el orden táctico y el cierre competitivo en las últimas jornadas. La Fiera selló su clasificación en la Fecha 17 tras imponerse a Santos Laguna, resultado que le permitió evitar la zona de eliminación y citarse con el sublíder del campeonato.

Bajo la conducción de Javier Gandolfi, el conjunto esmeralda ha construido su identidad a partir de la solidez en zona baja. León concluyó las 17 fechas como la tercera mejor defensa de todo el Apertura 2026 con apenas 22 goles recibidos, superado únicamente por Guadalajara (15) y Cruz Azul. Este equilibrio defensivo ha sido fundamental para compensar una producción ofensiva más discreta en comparación con otros clubes clasificados, obligando a los panzas verdes a manejar los ritmos de juego con inteligencia y maximizar cada oportunidad frente al arco rival.

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Para este primer capítulo en el Nou Camp, León sabe que resulta vital sacar una renta favorable en casa. Debido al criterio de desempate por posición en la tabla general, un empate en el marcador global al término de los 180 minutos clasificaría automáticamente a Cruz Azul a las Semifinales, por lo que el equipo guanajuatense está obligado a proponer y tomar ventaja ante su afición.

La Fiera derrotó 1-2 a los Laguneros en el estadio TSM (Club León )

Cómo llega Cruz Azul al partido de ida

En la acera de enfrente, Cruz Azul arriba a la Liguilla instalado en el segundo lugar de la clasificación general con 32 unidades, quedándose a un solo punto del superliderato que finalmente conquistó Chivas tras vencerlo 1-0 en la última jornada en el Estadio Akron. A pesar de ese descalabro en el cierre de la fase regular, el balance del conjunto dirigido por Joel Huiqui a lo largo del semestre fue sobresaliente, manteniéndose en la cima durante buena parte del torneo y asegurando la ventaja de cerrar en casa tanto los Cuartos de Final como unas hipotéticas Semifinales.

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Una de las mayores virtudes de La Máquina en este Apertura 2026 ha sido su versatilidad colectiva. Lejos de depender exclusivamente de un solo referente en el área, el cuadro cementero presumió una de las ofensivas más repartidas del futbol mexicano —superando la docena de anotadores distintos en el campeonato—, sustentada por el dinamismo de su mediocampo con futbolistas como José Paradela, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino y Andrés Montaño, además de la seguridad en el fondo respaldada por Kevin Mier, Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

Con la ventaja reglamentaria del criterio de posición a su favor, Cruz Azul buscará realizar un partido inteligente en León: controlar la posesión del balón, neutralizar las transiciones rápidas de La Fiera y conseguir un resultado que le permita sentenciar la eliminatoria el domingo en el Estadio Banorte.

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El equipo de Joel Huiqui quiere tomar ventaja en el primer partido de la serie. (X@CruzAzul)

Los goleadores y referentes ofensivos de cada equipo

El duelo en el Estadio León también pondrá frente a frente a los hombres más determinantes en el último tercio de la cancha por cada bando durante el Apertura 2026, destacando el aporte de delanteros de área en el cuadro esmeralda frente a la llegada constante desde segunda línea que caracteriza al conjunto celeste.

Club León: El ataque esmeralda tiene como principal figura al delantero mexicano José Alfonso “Plátano” Alvarado, quien encabezó al equipo en participaciones directas de gol durante el torneo (sumando siete entre anotaciones y asistencias) y ya sabe lo que es marcarle a Cruz Azul en este certamen, tras convertir el penal en la Jornada 15. A su lado aparece el atacante colombiano Díber Cambindo, pieza clave por su potencia física, juego aéreo y movilidad en el área —quien además vive una serie especial frente a su exequipo—, respaldado por el desequilibrio por las bandas de hombres como Ismael Díaz, Édgar Guerra y Juan Pablo Domínguez.

El futbolista leonés es uno de los artilleros más certeros de la Liga MX. (REUTERS/Luis Cortes)

Cruz Azul: En el bando cementero, la cuota goleadora estuvo encabezada en el eje del ataque por Nicolás Ibáñez y el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández (ambos con cuatro anotaciones en el torneo regular), pero el motor ofensivo pasó fundamentalmente por los botines del mediocampista argentino José Paradela, el futbolista más determinante de La Máquina en generación de ocasiones y participaciones de gol. A ellos se suman las llegadas de Ángel Jeremy Márquez, Agustín Palavecino y Andrés Montaño, quienes aportaron goles decisivos a lo largo de la fase regular.

El refuerzo argentino rindió frutos para el equipo de Huiqui. (REUTERS/Luis Cortés)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de ida

Los aficionados en México podrán seguir en vivo el primer episodio de esta eliminatoria de Cuartos de Final del Apertura 2026 con los siguientes datos de programación:

Partido: León vs. Cruz Azul (Cuartos de Final — Ida, Apertura 2026 de la Liga MX)

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México / CST)

Sede: Estadio León (Nou Camp), León, Guanajuato

Transmisión en vivo en México: Vía streaming a través de FOX One.