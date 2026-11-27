Bárbara de Regil acompaña a una interna durante una sesión de ejercicios impartida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. (@_rebecaperalta)

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Bárbara de Regil imparte una clase de cardio de 50 minutos a cerca de 300 mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. La actividad es organizada por la diputada local Rebeca Peralta León, del PVEM, como parte de un programa de acompañamiento a mujeres en proceso de reinserción social.

La sesión se realiza en el espacio conocido como “sala grande” del penal. Peralta León comparte fotos y videos del evento, en el que participan de forma activa las internas convocadas.

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Bárbara De Regil combina ejercicio con un discurso motivacional

La actriz encabeza la rutina de cardio y, al terminar, ofrece un mensaje sobre la importancia de cuidar el bienestar físico y emocional. Durante su intervención, recuerda a las asistentes que son mujeres fuertes y que tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas, sin importar los errores cometidos.

La actriz Bárbara de Regil dirige una rutina de ejercicios cardiovasculares a un grupo de mujeres en el penal de Santa Martha Acatitla. (@_rebecaperalta)

Bárbara de Regil destaca también que nunca es tarde para volver a empezar y anima a las internas a no olvidar sonreír durante su proceso de reinserción.

Bárbara de Regil permanece en el penal para firmar autógrafos

Al concluir la rutina, Bárbara de Regil se queda en Santa Martha Acatitla para convivir con las internas y firmarles autógrafos. Las mujeres participan tanto en los ejercicios como en el intercambio posterior con la actriz.

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La jornada se enmarca en un conjunto de acciones impulsadas por la diputada Peralta León desde el Congreso de la Ciudad de México para acompañar a la población femenina recluida en el penal.

La actriz Bárbara de Regil dirige una rutina de ejercicios frente a un grupo de mujeres en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla. (@_rebecaperalta)

La actriz es conocida por su papel en Rosario Tijeras

Bárbara de Regil saltó a la fama por interpretar a la protagonista de la serie Rosario Tijeras. La actriz, también influencer de contenidos de acondicionamiento físico, acude al penal por invitación directa de la diputada local.

La clase de cardio se suma a otras actividades de reinserción social que se realizan dentro del centro femenil, aunque no se precisa si habrá continuidad del programa con nuevas sesiones.

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Quién es Bárbara de Regil

Bárbara de Regil, nombre completo Claudia Bárbara de Regil Alfaro, nace el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México. Es actriz, influencer, modelo, entrenadora fitness y empresaria.

La actriz Bárbara de Regil guía una sesión de ejercicios físicos frente a un grupo de mujeres en el penal de Santa Martha Acatitla. (@_rebecaperalta)

Debuta en televisión en 2011 con la telenovela Bajo el alma, junto al actor chileno Matías Novoa. En 2009 ya había participado en el reality New Generation Telehit.

Su papel más reconocido llega en 2016 con la adaptación mexicana de Rosario Tijeras, donde interpreta a María del Rosario López Ramos, transmitida por Azteca Trece y Azteca Siete. El personaje la convierte en una figura conocida en varios países de habla hispana.

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En cine participa en Tiempos felices (2014), de Luis Javier Henaine, cinta por la que recibe una nominación a mejor actriz de reparto en el Festival Pantalla de Cristal en 2015. También figura en títulos como Loca por el trabajo y Ni tú ni yo.

La actriz Bárbara de Regil porta un micrófono durante una sesión de ejercicios para mujeres en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla. (@_rebecaperalta)

En 2023 gana la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? con el personaje “Puercoespunk”. En 2024 recibe un Premio Juventud por Cabo en la categoría de actriz favorita.

Fuera de la actuación, construye una marca personal como referente fitness, con contenido de entrenamiento y estilo de vida saludable en redes sociales, lo que en ocasiones genera controversia por comentarios sobre alimentación.

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En su vida personal, está casada desde 2017 con Fernando Schöenwald, y tiene una hija, Mar de Regil, a quien tuvo cuando era adolescente. Es prima segunda del conductor Marco Antonio Regil, según explicó la propia Bárbara en entrevista con Yordi Rosado.

Entre sus proyectos recientes está su participación como “Raquel” en Mujeres Asesinas 3, producción de TelevisaUnivision.