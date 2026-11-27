Sabrina Sabrok anuncia su llegada a la Cámara de Diputados: participará en foro de salud sexual organizado por legislador de Morena. (IG/Sabrina Sabrok)

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De la mano del diputado de Morena, Jaime López Vela, la actriz y cantante Sabrina Sabrok presentará en la Cámara de Diputados su nueva canción “No podrás”, su participación tendrá lugar en un foro donde se abordarán temas de salud sexual.

El evento fue organizado por la comisión de Diversidad Sexual de la LXVI Legislatura en San Lázaro, el cual tendrá lugar el martes 8 de diciembre, a partir de las 13:00 horas.

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Invitan a Sabrina Sabrok para foro en San Lázaro

La creadora de contenido para adultos dio a conocer su participación a través de una publicación en su cuenta de Instagram, el evento lleva por nombre “Hablemos de Salud Sexual”, para todas, todos y todes.

La conferencia también contará con la participación del presidente de la comisión, Jaime López Vela. Además, también se tiene prevista la intervención de Jorge Velázquez y dos sexólogos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.

La actriz aprovechará el evento en la Cámara de Diputados para participar en el conversatorio y presentar su canción “No podrás”, para asistir será necesario un registro previo compartido en el cartel del evento.

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Cabe destacar que, Sabina Sabrok participó en abril de 2024 en un foro donde abordaron temas sobre riesgos de sustancias modelantes y cirugías estéticas.

Sabrina Sabrok anuncia su llegada a la Cámara de Diputados: participará en foro de salud sexual organizado por legislador de Morena. (IG/Sabrina Sabrok)

Cámara de Diputados ha acumulado críticas por organización de eventos

En octubre de 2025, la misma legislatura causó polémica por invitar a la Sonora Santanera a un homenaje por sus 70 años de trayectoria, organizado por el diputado morenista Sergio Mayer Bretón en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo de San Lázaro. El reconocimiento cultural se transformó en una fiesta con música en vivo durante horas, mientras legisladores como Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras y Francisco Borrego Adame bailaban al ritmo de la agrupación.

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El festejo coincidió con la discusión pendiente de la Ley Aduanera y con la emergencia por las lluvias en Veracruz, donde miles de personas enfrentaban inundaciones. La coincidencia entre el ambiente festivo en San Lázaro y la crisis humanitaria en el estado generó cuestionamientos sobre la pertinencia de realizar celebraciones dentro del recinto legislativo.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, defendió el reconocimiento a la agrupación, aunque señaló a Sergio Mayer que es necesario “buscar el momento adecuado” para este tipo de actos. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse de fondo sobre el caso y dejó en manos de los propios diputados la definición de reglas internas.

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La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

Ante la presión mediática y las críticas en redes sociales, la Cámara de Diputados canceló el evento “Sonideros de San Lázaro”, programado para el 7 de noviembre, y suspendió de manera inmediata otras actividades de corte festivo, entre ellas una presentación que tenía prevista a Los Ángeles Azules.

En el Senado invitaron a representantes de OnlyFans

El Senado de la República no se salva, ya que el pasado 9 de octubre el legislador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, recibió en su oficina a representantes de OnlyFans procedentes de Inglaterra. El encuentro se centró en asuntos como la seguridad digital, la protección de datos personales y los derechos de quienes obtienen ingresos a través de plataformas en internet.

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El senador señaló que la conversación también abordó los retos regulatorios que enfrentan los servicios digitales en México. Desde la Comisión de Economía, sostuvo, busca abrir espacios de diálogo para conocer los nuevos mercados y plantear normas acordes con los cambios tecnológicos.

La reunión ocurrió mientras Reyes Carmona enfrenta cuestionamientos públicos por su cercanía con La Luz del Mundo y por controversias políticas dentro de Morena. El legislador ha defendido que la innovación debe apegarse a la ley, proteger los derechos humanos y prevenir cualquier forma de explotación.