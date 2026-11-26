Últimas actualizaciones
El clima en México este jueves estará marcado por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, fenómeno que elevará la probabilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero en distintas regiones del país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada polar dará origen a este sistema sobre el occidente del territorio nacional. En la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos, mientras que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá el ambiente frío en el centro y otras regiones.
¿Cómo estará el clima en CDMX hoy jueves 26 de noviembre?
La capital tendrá intervalos de chubascos, con precipitaciones estimadas entre 5 y 25 milímetros. Las lluvias también alcanzarán al Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El descenso de temperatura se mantendrá en distintas zonas del centro del país, particularmente en regiones serranas, donde se esperan mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.
Primera tormenta invernal: estados con lluvias intensas y nieve
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, donde se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.
También habrá lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. Durante la noche existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
¿Dónde habrá temperaturas bajo cero este 26 de noviembre?
Las condiciones más extremas se esperan en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados y heladas.
En Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, el termómetro podría descender hasta los cero grados.
Por otra parte, el evento de Norte dejará rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. La primera tormenta invernal y el aire ártico mantendrán un panorama de lluvias, heladas y posibles nevadas durante las próximas horas.