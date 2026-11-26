El clima en México este jueves estará marcado por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, fenómeno que elevará la probabilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada polar dará origen a este sistema sobre el occidente del territorio nacional. En la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos, mientras que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá el ambiente frío en el centro y otras regiones.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy jueves 26 de noviembre?

La capital tendrá intervalos de chubascos, con precipitaciones estimadas entre 5 y 25 milímetros. Las lluvias también alcanzarán al Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El descenso de temperatura se mantendrá en distintas zonas del centro del país, particularmente en regiones serranas, donde se esperan mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

Primera tormenta invernal: estados con lluvias intensas y nieve

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, donde se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

También habrá lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. Durante la noche existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Lo referente a los #FrentesFríos que ingresan a nuestro país y las #TormentasInvernales que se forman en territorio nacional, puedes consultarlo en https://t.co/i3WiJ4nYVI pic.twitter.com/5xv1JT4rR0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2026

¿Dónde habrá temperaturas bajo cero este 26 de noviembre?

Las condiciones más extremas se esperan en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados y heladas.

En Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, el termómetro podría descender hasta los cero grados.