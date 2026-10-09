Mundo

Tienen a los más antiguos del mundo, pero planeaban sacrificar mil ejemplares: la polémica por los tiburones de Groenlandia

Mientras el sector pesquero reclama por pérdidas económicas vinculadas a esta especie, especialistas advierten que su lenta reproducción podría volver irreversible cualquier reducción drástica de la población

Un tiburón de piel gris moteada nada en aguas profundas sobre formaciones de coral junto a pequeños peces.
Los pescadores de la zona de Ilulissat afrontan elevados costos económicos debido a la pérdida de anzuelos y daños en sus equipos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Ilulissat, en la costa oeste de Groenlandia, pescadores, autoridades y ambientalistas debatieron sobre el futuro del tiburón boreal tras una propuesta municipal —posteriormente retirada— para sacrificar 1.000 ejemplares mediante una recompensa por cada corazón entregado.

El conflicto se concentra en las aguas próximas a la tercera ciudad más grande de Groenlandia, donde cerca de 400 pescadores dependen de la actividad.

PUBLICIDAD

Los tiburones compiten por especies comerciales, se enganchan en los equipos y cortan líneas, según los testimonios recogidos por The Guardian.

Henrik Jensen, pescador de 27 años que trabaja desde hace una década, afirmó que este año perdió alrededor de 6.000 anzuelos. “A veces perdemos unas 30.000 coronas danesas al día (4.350 dólares)”, dijo sobre los costos que afrontan quienes forman parte del sector.

El plan fue retirado por dudas legales

Un tiburón boreal de piel gris y blanca nada sobre rocas y corales en un entorno marino oscuro.
El municipio de Avannaata propuso ofrecer un pago por cada corazón de tiburón boreal para reducir su presencia en las zonas de pesca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Avannaata aprobó a comienzos de año un plan que ofrecía unos 44 dólares por cada corazón de tiburón boreal. La iniciativa buscaba reducir la presencia de estos animales en las zonas de pesca costera y proteger los ingresos del sector.

PUBLICIDAD

El alcalde de Avannaata, Lars Erik Gabrielsen, sostuvo que el objetivo era “salvaguardar los ingresos de los pescadores y las capturas para poder seguir consumiendo los alimentos de los que hemos dependido durante generaciones”.

El Gobierno cuestionó la legalidad de la propuesta y el programa fue descartado. Sin embargo, la posibilidad de retomar una medida semejante sigue presente, ya que el consejo municipal había citado antecedentes de recompensas en otras áreas.

Un plan en el antiguo municipio de Aasiaat ofreció unos 29 dólares estadounidenses por cada ejemplar a principios de la década de 2000. Según un informe de 2007 de la Universidad Técnica de Dinamarca otro programa desarrollado entre 1986 y 2001 en el antiguo municipio de Uummannaq reunió 19.697 corazones.

Un tiburón grande de piel gris manchada nada sobre el fondo marino junto a cuatro peces pequeños y varias estrellas de mar.
El Gobierno de Groenlandia descartó el programa municipal de recompensas tras cuestionar la legalidad de la propuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para parte de la comunidad pesquera, el problema está ligado al valor de los equipos perdidos. Timotheus Petersen, presidente de la asociación de pescadores de Kullorsuaq, explicó que cada palangre, una línea larga con numerosos anzuelos, cuesta aproximadamente 230 dólares. “Cuando los tiburones cortan nuestros sedales, no podemos terminar de pescar”, señaló.

La lenta reproducción convierte a la especie en un caso delicado

El depredador habita aguas profundas y frías del Atlántico Norte y occidental. Puede medir entre 6 y 7 metros, vivir más de 400 años y es considerado el tiburón más lento del mundo. También es la segunda especie carnívora de tiburón de mayor tamaño, después del tiburón blanco, según Shark Trust.

Su biología preocupa a los especialistas: La especie alcanza la madurez sexual cerca de los 150 años, por lo que su recuperación tras una reducción de ejemplares sería muy lenta.

Hasta la década de 1960, los ejemplares fueron capturados de forma intencional para aprovechar el aceite de su hígado. En 1948, el año de mayor captura registrado, se llevaron a tierra 58.000 ejemplares.

Dos tiburones grises nadan sobre un fondo marino rocoso con corales y estrellas de mar iluminados por una luz.
Las llamadas líneas fantasma abandonadas en el mar rompen la maquinaria y destruyen los nuevos aparejos de pesca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Nick Dulvy, especialista en conservación marina de la Universidad Simon Fraser, en Columbia Británica, advirtió que “probablemente sean, biológicamente hablando, las especies más sensibles del océano a la sobrepesca”.

Se calcula que unos 3.500 tiburones boreales quedan atrapados cada año de forma accidental en artes de pesca y que su población sigue en descenso. La organización Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) cuestionó que una matanza pueda resolver el problema.

El grupo remarcó que estos ejemplares son migratorios y pueden recorrer hasta 2.000 kilómetros al año. Por ello, consideró que los ejemplares retirados del noroeste groenlandés podrían ser reemplazados rápidamente por animales llegados de otras regiones.

Equipos costosos y líneas fantasma

Un tiburón de piel oscura y moteada nada debajo de una capa de hielo fracturado en aguas frías.
La pesca intencional de la especie continuó hasta la década de 1960 para la extracción del aceite de su hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recompensa tampoco convence a todos los trabajadores del mar: Jensen considera que los aproximadamente 43 dólares no compensan el esfuerzo de subir un tiburón a bordo, ya que se requieren anzuelos más grandes y cadenas para las líneas.

Además, identificó otro obstáculo creciente: las “líneas fantasma”, equipos abandonados o perdidos que se enredan con aparejos nuevos, rompen maquinaria y pueden atrapar fauna marina.

Rebekka Nygård Bak, asesora del Ministerio de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia de Groenlandia, planteó que podrían aplicarse regulaciones sobre equipos que reduzcan las capturas accidentales y una campaña para mejorar el registro de esos casos.

Poulsen señaló que esta actividad representa cerca del 25% del producto interno bruto de Groenlandia y atraviesa una situación de presión económica. Según explicó, cuando los miembros del sector obtienen ganancias reducidas, los daños que los tiburones causan en sus equipos se vuelven más difíciles de afrontar.

Temas Relacionados

TiburónGroenlandiaPesca artesanalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

La jurista sudafricana fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Las maniobras militares reunirán durante diez días a decenas de aeronaves aliadas para verificar la coordinación, la seguridad y la preparación de las fuerzas, sin emplear armamento atómico real

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Las conversaciones incluirán a representantes europeos y abordarán garantías de seguridad para Kiev, un plan de prosperidad para la posguerra y otros aspectos del conflicto

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

El caso de una trabajadora fallecida en Irkutsk con una neumonía de origen no esclarecido reactiva un debate de décadas sobre la gestión de emergencias biológicas por parte del Kremlin

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

La Unión Europea ve crucial lograr “resultados tangibles” con China para evitar una guerra comercial

Las delegaciones cerrarán este viernes en Beijing la primera etapa de consultas arancelarias, después de tres meses de contactos y una reunión del funcionario comunitario Maros Sefcovic con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao

La Unión Europea ve crucial lograr “resultados tangibles” con China para evitar una guerra comercial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

Trombosis en México: especialistas pide actualizar cifras y crear una estrategia nacional de prevención

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

DEPORTES

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

Tras ponerse en la piel de Sam Altman, Andrew Garfield afirmó: “Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad debe poder distanciarse”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”