El dirigente asumió como el primer mandatario de Bucaramanga electo por voto popular para el período 1988-1990 (Colprensa)

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Alberto Montoya Puyana murió a las 2:00 a. m. del lunes 23 de noviembre, a los 82 años, tras enfrentar complicaciones derivadas de una afección pulmonar que durante sus últimos años lo mantuvo en silla de ruedas.

La confirmación estuvo a cargo de su hijo, el empresario Juan Felipe Montoya, fundador de la marca avícola Huevos Kikes. La muerte del arquitecto, empresario, político y directivo universitario cerró la trayectoria de una figura vinculada durante décadas con la administración pública, la educación superior y el sector productivo.

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Alberto Montoya Puyana fue gobernador de Santander, senador de la República, primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular y rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También presidió entidades gremiales y financieras nacionales, entre ellas Camacol, la Financiera Energética Nacional y Granahorrar, además de dirigir el Instituto de Fomento Industrial.

Fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular

Montoya Puyana nació en Bucaramanga en 1944. Era hijo de Guillermo Montoya Mejía y Leonor Puyana Uscátegui, integrantes de una familia de tradición regional.

Montoya Puyana administró la Gobernación de Santander hasta agosto de 1978 durante el mandato del presidente Alfonso López Michelsen (Unired)

Se graduó como arquitecto en la Pontificia Universidad Javeriana y cursó estudios de especialización en finanzas en la Universidad de los Andes. En su vida partidista militó en el Partido Liberal y el Centro Democrático.

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Su ingreso a la administración pública ocurrió en 1974, cuando asumió como secretario de Obras Públicas de Bucaramanga. Dos años después fue designado gobernador de Santander, cargo que ejerció entre 1976 y 1978 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen.

Durante su gestión departamental enfrentó las huelgas petroleras de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja. Más adelante llegó al Senado de la República, donde estuvo entre 1991 y 1994.

Su paso por la Alcaldía de Bucaramanga quedó ligado a la elección popular de mandatarios locales. Dirigió la administración municipal entre 1988 y 1990.

Durante ese período impulsó la creación de Centroabastos, el fortalecimiento del terminal de transporte y proyectos asociados al desarrollo urbano de la capital santandereana. También promovió iniciativas cívicas que reforzaron la identificación de Bucaramanga como la “Ciudad Bonita”.

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La gestión municipal le valió el reconocimiento como mejor alcalde del país en 1990. Ese antecedente fue recordado tras conocerse su muerte.

Alberto Montoya Puyana falleció en Bucaramanga a los 82 años tras padecer complicaciones de una afección pulmonar (Colprensa)

La Universidad Autónoma de Bucaramanga tuvo dos etapas bajo su rectoría

La labor de Montoya Puyana también estuvo vinculada con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Ocupó la rectoría en dos períodos: el primero, entre 1979 y 1988, y el segundo, de 2006 a 2018.

Desde ese cargo lideró procesos de expansión académica y de consolidación institucional. Su recorrido universitario sumó otra dimensión a una carrera que combinó funciones públicas, actividades empresariales y representación gremial.

En el sector productivo presidió la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). También estuvo al frente de la Financiera Energética Nacional (FEN), Granahorrar y el Instituto de Fomento Industrial (IFI).

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Estas responsabilidades lo ubicaron en espacios de decisión relacionados con la construcción, la financiación estatal y el desarrollo empresarial. Su perfil técnico fue una de las características asociadas a su actividad pública y privada.

La noticia de su muerte generó mensajes de dirigentes políticos que destacaron sus tareas como alcalde, senador, rector y referente de Santander.

La administración municipal de Montoya Puyana impulsó la creación de Centroabastos y el fortalecimiento de la terminal de transporte (Colprensa)

Primeras reacciones

El expresidente Álvaro Uribe expresó sus condolencias a la familia y repasó los distintos espacios en los que actuó Montoya Puyana. “Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga”, escribió Uribe en sus redes sociales.

El exmandatario lo definió como “el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo”.

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Uribe dirigió también un mensaje a los familiares del dirigente santandereano. “A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón”, agregó.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también publicó un mensaje tras conocerse el fallecimiento. El funcionario vinculó el legado de Montoya Puyana con los proyectos de desarrollo urbano de Bucaramanga. “Sentimos mucho el fallecimiento de don Alberto Montoya Puyana”, manifestó Beltrán en sus redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe lamentó el deceso y calificó a Montoya Puyana como el mejor alcalde del país en su época (@AlvaroUribeVel/X)

El ministro sostuvo que fue una “guía del buen gobierno” y destacó la proyección que tuvo Bucaramanga durante los años en que ejerció cargos públicos.

Beltrán afirmó que Montoya Puyana se convirtió en “referente de la política y la educación para todos los bumangueses y santandereanos”. También señaló que su respaldo fue fundamental para proyectos de ciudad, incluido uno encabezado por él.

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El funcionario cerró su mensaje con un saludo para los allegados del exalcalde: “Un abrazo solidario a su familia y a todos sus allegados. Gracias por todo, don Alberto Montoya Puyana”.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, indicó en sus redres sociales: “Su legado como ejemplo de ser un buen bumangués permanecerá en la memoria de todas las generaciones. Acompaño a su familia con solidaridad. Que en paz descanse”.