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Un tiburón de 3,5 metros quedó atrapado en un canal de Corea del Sur, atrajo a 600.000 personas y ahora es “influencer” de la ciudad

El animal, apodado Bukang-i, quedó atrapado el 18 de septiembre en el Puerto Norte de la ciudad surcoreana y se convirtió en un fenómeno turístico. El primer intento de rescate fracasó y las autoridades preparan un nuevo operativo para el viernes

Las autoridades de la segunda ciudad surcoreana preparan una maniobra para el viernes, tras un primer operativo fallido (video redes sociales)

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Un tiburón de 3,5 metros varado en un canal urbano de Busán, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, convocó a más de 600.000 personas en apenas diez días. Lo que comenzó como un avistamiento inusual se transformó en un fenómeno turístico y cultural que desbordó las expectativas de las autoridades locales. Ahora programaron una nueva operación para el viernes.

El animal —al que los vecinos bautizaron Bukang-i, en referencia al Puerto Norte de Busán— fue visto por primera vez el 18 de septiembre en las aguas del canal del Parque Costero del Puerto Norte, según informó The Guardian. Los expertos creen que se trata de un tiburón cobrizo que ingresó al canal persiguiendo presas desde el mar y no encontró la salida. Desde entonces, la zona quedó en el centro de la atención pública.

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Las autoridades intentaron sacarlo sin forzarlo

Un tiburón nada en aguas verdosas cerca de esferas de piedra sobre estructuras sumergidas en la orilla
El lugar pasó de unas 2.000 entradas en jornadas festivas a una afluencia masiva entre el 19 y el 28 de septiembre (Captura de video)

Apenas detectado, el guardacostas de Busán intentó expulsarlo el mismo día, pero suspendió la operación seis horas después. Científicos advirtieron que forzar al animal podía causarle daño o volverlo agresivo, por lo que se optó por una estrategia más cautelosa.

El martes 29 de septiembre, cinco embarcaciones —entre ellas una patrullera de 4,6 toneladas y un bote de rescate de 3 toneladas— rociaron chorros de agua a alta presión detrás del tiburón para empujarlo hacia la desembocadura del canal. La metodología fue calcada del rescate de un gran tiburón blanco que quedó atrapado en aguas poco profundas frente a Massachusetts, Estados Unidos, en 2004. El público presente colaboró activamente: desde las orillas, los vecinos gritaban cada vez que el animal salía a la superficie para avisar a las tripulaciones.

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La operación comenzó a las 10 de la mañana, se suspendió al mediodía, se retomó a las 13:30 y terminó definitivamente a las 15:30 sin resultado: el tiburón esquivó las embarcaciones en repetidas ocasiones y regresó al interior del canal. Durante el operativo no se observaron señales de deterioro en su salud.

El instituto pesquero registró 46 tiburones grandes frente a la costa este en el primer semestre del año (red social X)
El instituto pesquero registró 46 tiburones grandes frente a la costa este en el primer semestre del año (red social X)

El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras informó que el estado del animal era estable, aunque advirtió que su capacidad para alimentarse y desplazarse estaba limitada. El canal, además, presenta condiciones desfavorables para la especie: en marea baja, la profundidad oscila entre 1,5 y 2,5 metros, muy por debajo de los 100 metros que el tiburón cobrizo necesita en su hábitat natural. Ante el fracaso del primer intento, las autoridades programaron una nueva operación para el viernes, esta vez con una red diseñada a medida para las dimensiones del canal artificial.

El parque pasó de 2.000 a más de 600.000 visitas en diez días

Un tiburón bajo el agua clara nada junto a una serie de esferas de piedra y un malecón de rocas
Los especialistas señalaron que las aguas artificiales alcanzan entre 1,5 y 2,5 metros durante la bajamar, frente a los 100 metros de profundidad (Captura de video)

El impacto en el turismo local fue inmediato y masivo. El Parque Costero del Puerto Norte, que en días festivos recibe cerca de 2.000 visitantes, registró 607.000 ingresos entre el 19 y el 28 de septiembre, según cifras oficiales de la ciudad. El avistamiento del tiburón transformó por completo el ritmo habitual del lugar.

Entre los visitantes estuvo Kim Jung-sook, de 62 años, quien acudió el martes a despedirse del animal. “Me encariñé con él después de verlo aquí unos días. Me da un poco de tristeza”, le dijo al diario Maeil Shinmun.

La ciudad lo nombró embajador honorario y le otorgó el título de “Shafluencer”

La respuesta oficial no tardó en llegar. El alcalde de Busán, Chun Jae-soo, reconoció públicamente el carisma del animal. “Tiene verdadera presencia de estrella. Sale a la superficie cada cinco o diez minutos. Es precioso”, declaró en la emisora CBS Radio.

Vista aérea de un bote inflable rojo que lanza agua cerca de un animal en un círculo rojo y un muelle con personas
Las cinco embarcaciones no logran guiar al escualo hacia la desembocadura durante el operativo del martes (red social X)

La ciudad decidió nombrar al tiburón embajador honorario de publicidad y le asignó el título de “Shafluencer”, una combinación de shark (tiburón en inglés) e influencer. La decisión surgió luego de que el 91% de los participantes en una encuesta publicada en el Instagram oficial de la ciudad apoyaron la iniciativa. La mascota municipal, Boogi, recibirá el certificado en nombre del tiburón.

El caso se da en un contexto de mayor presencia de tiburones en aguas surcoreanas. El instituto pesquero registró 46 tiburones grandes frente a la costa este en el primer semestre del año, casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior. Las autoridades atribuyen el aumento al calentamiento del mar y a la mayor abundancia de peces que sirven de alimento a estos animales.

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