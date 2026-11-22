Elementos armados y equipados con indumentaria táctica escoltan a individuos detenidos durante un operativo nocturno. Los custodios suben a las personas por la rampa de acceso hacia el interior de una aeronave de transporte militar, donde toman asiento bajo resguardo de los agentes. Video: Defensa

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Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, fue ubicado en el estado de Sinaloa mediante sobrevuelos de drones que permitieron a las autoridades identificarlo mediante su forma de caminar, su complexión y su voz, según reportó The New York Times.

El líder del Cártel de Guasave fue arrestado el pasado viernes 20 de noviembre en un operativo encabezado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), quienes sostuvieron un intenso enfrentamiento a balazos con miembros del cártel en el municipio del mismo nombre.

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La acción, que derivó del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, también provocó narcobloqueos en distintos municipios aledaños y una noche violenta que causó miedo en los habitantes de Guasave. El saldo fue de siete agresores abatidos y cuatro elementos del Ejército fallecidos.

Drones, interceptación de llamadas y operaciones de distracción facilitaron la captura, según NYT

Foto: Defensa

De acuerdo con el periódico estadounidense, el trabajo coordinado entre ambas naciones (en el que también habría participado el Comando Norte con sede en Arizona) se llevó a cabo con sobrevuelos de drones y el análisis de comunicaciones privadas. Las aeronaves efectuaron misiones de reconocimiento sobre los lugares donde se creía que se encontraba el narcotraficante, mientras militares mexicanos examinaban las imágenes para reconstruir sus rutinas.

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El medio indicó que la forma de caminar de Meza Flores fue una de las principales características que permitió a los militares identificarlo antes de su captura, ya que las imágenes eran transmitidas en tiempo real.

Además, los investigadores usaron su voz y complexión como medios para distinguirlo durante el seguimiento aéreo durante una investigación que se habría extendido durante varias semanas para confirmar que se trataba de Fausto Isidro Meza.

Vehículos incendiados bloquean la carretera federal mexicana 15 tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos, en Culiacán, México, el 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Betanzos

La vigilancia aérea también implicó la interceptación de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto para conocer las actividades del líder criminal. Según el reporte, entre los mensajes analizados estaban conversaciones que Meza Flores sostuvo con su madre, esposa y hermana.

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A partir de esas comunicaciones, los investigadores identificaron fiestas y reuniones a las que tenía previsto asistir, lo que permitió establecer patrones sobre sus desplazamientos y rutinas. Asimismo, se reportó que los análisis incluyeron el seguimiento de sus interacciones por radio y teléfono.

Según el periódico, estos datos y el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió reunir datos sobre su paradero y el de algunos de sus familiares.

Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

Para facilitar el despliegue, las fuerzas de seguridad organizaron operaciones de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis y, mientras se desarrollaban esas acciones, más de dos docenas de elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército ingresaron a Guasave para ejecutar la captura.

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El medio estadounidense también afirmó que las autoridades eligieron la vivienda donde se encontraba Meza Flores porque consideraban que podían intervenir con daños colaterales limitados.