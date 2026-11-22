El cantante Raphael, que ha sido ingresado este martes en un centro hospitalario madrileño tras sufrir un episodio cerebrovascular mientras participaba en el espacio de TVE 'La Revuelta'. EFE/Archivo/Zipi

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Fans mexicanos de Raphael pidieron cadenas de oración durnate la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026, luego de que el cantante español canceló su concierto en A Coruña y fue trasladado de emergencia a un hospital por un malestar previo a su presentación.

El intérprete ya recibió el alta médica tras pasar la noche en observación y aseguró que se encuentra mejor, de acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Clubes de seguidores del artista compartieron mensajes de apoyo en redes sociales. Las publicaciones se multiplicaron entre fans de México, país donde Raphael mantiene una relación con el público desde finales de la década de 1960 y al que el cantante ha referido en entrevistas como una de sus casas.

El músico de 83 años tenía previsto presentarse este sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña como parte de la gira Raphaelísimo. Minutos antes de salir al escenario comenzó a sentirse indispuesto, por lo que recibió atención de servicios sanitarios y fue llevado en ambulancia al hospital Quirón de la ciudad española.

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Raphael habría presentado taquicardias y una subida de tensión. El público ya se encontraba dentro del recinto cuando la organización informó, por medio de la megafonía, que el espectáculo no se realizaría y que se devolvería el dinero de los boletos.

Raphael recibe el alta médica tras pasar la noche en A Coruña

El cantante permaneció bajo observación médica durante la noche. Este domingo informó en sus redes sociales que las revisiones descartaron una complicación y que ya podía dejar el hospital.

“Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”, escribió Raphael.

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Raphael recibe el alta médica tras pasar la noche en A Coruña (Instagram)

El artista añadió: “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”. El músico regresaría a Madrid después de recibir la autorización de los médicos.

La cancelación ocurrió en medio de su actual gira. Raphael se había presentado días antes en Valencia y tiene programado un concierto para el 28 de noviembre en Málaga. Hasta este domingo no se ha informado si la presentación permanecerá en pie o si habrá ajustes en su agenda.

La organización del concierto en A Coruña no detalló una nueva fecha para el espectáculo suspendido. Los asistentes fueron notificados de que recibirán el reembolso correspondiente por las entradas.

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Clubes de fans en México piden oraciones por el cantante español

Seguidores mexicanos de Raphael reaccionaron a la noticia con mensajes de ánimo y llamados a mantener cadenas de oración por su recuperación. Las publicaciones destacaron la preocupación por el traslado al hospital, aunque también celebraron que el propio intérprete confirmara su alta médica.

El cantante conserva una base de seguidores de distintas generaciones en México. Su relación con el país se remonta a mayo de 1967, cuando debutó en la sala El Patio de la Ciudad de México y comenzó una etapa de presentaciones que afianzó su presencia ante el público nacional.

Aquella visita abrió una relación que se extendió en conciertos, apariciones televisivas y temporadas en México. El artista también participó en actos religiosos y ofreció interpretaciones de “Ave María” en la Basílica de Guadalupe, uno de los momentos que sus seguidores mexicanos suelen recordar.

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Raphael ha dicho en entrevistas que mantiene un afecto especial por el país. Su repertorio, su propuesta escénica y canciones como “Mi gran noche”, “Yo soy aquel” y “Como yo te amo” han sostenido su convocatoria en recintos como el Auditorio Nacional.

El cantante también ha recibido el respaldo del público mexicano durante sus etapas de recuperación médica. Sus seguidores acompañaron su retorno a los escenarios tras el diagnóstico que recibió a finales de 2024 y que lo obligó a suspender parte de sus compromisos profesionales.

El diagnóstico de linfoma cerebral obligó a Raphael a pausar su carrera en 2024

La indisposición en A Coruña ocurre casi dos años después de un episodio que llevó a Raphael a alejarse temporalmente de los escenarios. En diciembre de 2024, el artista comenzó a sentirse mal durante la grabación de un especial navideño de La Revuelta, programa conducido por David Broncano.

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En ese momento fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos de Madrid y después al Hospital Universitario 12 de Octubre. El 26 de diciembre de 2024 se informó que Raphael tenía un linfoma cerebral primario.

El diagnóstico de linfoma cerebral obligó a Raphael a pausar su carrera en 2024

El parte médico difundido entonces indicó que el cantante presentaba dos nódulos en el hemisferio izquierdo, los cuales explicarían los síntomas neurológicos que había manifestado. El diagnóstico llevó a cancelar conciertos previstos en América durante los primeros meses de 2025.

Raphael recibió el alta hospitalaria el 27 de diciembre de 2024, después de diez días internado. A partir de entonces siguió el tratamiento de forma ambulatoria y se mantuvo fuera de los escenarios durante varios meses.

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El intérprete volvió a cantar el 15 de junio de 2025 con un concierto en el Teatro Romano de Mérida. En abril de 2026 retomó sus encuentros con el público mexicano, donde volvió a recibir muestras de apoyo tras su regreso a los escenarios.