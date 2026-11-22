Caro Brito habría recibido RD$3 millones por una cena, según expediente de Operación Rompeolas (@carobritor/ Instagram)

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La comunicadora colombiana Caro Brito fue mencionada en el expediente de la Operación Rompeolas, una investigación del Ministerio Público de República Dominicana sobre una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos.

Según medios internacionales, el documento atribuye a uno de los investigados pagos de RD$3 millones por una cena con la presentadora y de RD$280.000 por su participación en eventos públicos y privados.

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Brito, cuyo nombre completo es Vera Carolina Brito Roys, nació en Barranquilla y ha desarrollado buena parte de su carrera en República Dominicana como presentadora, actriz y figura de radio y televisión. Su aparición en el expediente está relacionada con los pagos y contrataciones descritos por las autoridades, pero no implica, por sí misma, que haya sido imputada o señalada de pertenecer a la estructura criminal investigada.

Según la documentación judicial divulgada por medios internacionales, la comunicadora habría sido contratada por Fausto Candelario Ortiz, conocido como “Pacha”, para trabajar como maestra de ceremonias del restaurante GAL. Ortiz figura entre las personas investigadas en el proceso y las autoridades lo identifican como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

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La comunicadora colombiana Caro Brito aparece mencionada en el expediente de la Operación Rompeolas en República Dominicana (@carobritor/ Instagram)

El documento de la investigación señala que Candelario Ortiz habría entregado RD$3 millones a Caro Brito con el propósito de compartir una cena con ella. También indica que el investigado le habría pagado RD$280.000 por cada actividad pública o privada en la que participaba.

Los señalamientos surgieron tras conocerse detalles de la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra los implicados en la Operación Rompeolas. El expediente describe presuntas contrataciones y movimientos de dinero que son objeto de análisis dentro del caso.

De acuerdo con la investigación, Brito habría sido vinculada laboralmente al restaurante GAL como maestra de ceremonias. La documentación disponible no establece que la presentadora hubiera tenido conocimiento sobre la procedencia de los recursos ni que hubiera participado en las actividades que las autoridades atribuyen a la presunta red.

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La presentadora colombiana Caro Brito figura en documentos judiciales relacionados con la Operación Rompeolas en República Dominicana (tomado de redes sociales/ X)

Hasta el momento, no se conoce una imputación pública del Ministerio Público contra la comunicadora colombiana dentro de la Operación Rompeolas.

Las autoridades investigan una red por narcotráfico y lavado de activos

La Operación Rompeolas fue ejecutada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana. Según las autoridades, el proceso busca desarticular una estructura que presuntamente recibía cargamentos de droga procedentes de La Guajira, Colombia.

La hipótesis de los investigadores es que esas sustancias eran trasladadas desde las costas de República Dominicana hacia Puerto Rico, con conexiones posteriores hacia Estados Unidos y países de Europa. Las autoridades también indagan los mecanismos que habrían sido empleados para incorporar al sistema financiero recursos de origen ilícito.

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Como parte de la operación se realizaron 65 allanamientos en diferentes provincias y en el Distrito Nacional. Según medios internacionales, hubo al menos 21 personas arrestadas, mientras que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 22 investigados y pidió que el proceso fuera declarado complejo.

La Operación Rompeolas incluyó 65 allanamientos y al menos 21 arrestos en República Dominicana (ProcuraduriaRD/ X )

Las autoridades reportaron además la ocupación de bienes, vehículos, dinero, armas y propiedades valorados en más de RD$3.112 millones. La audiencia para definir las medidas de coerción de los implicados fue programada para el lunes 23 de noviembre de 2026 en la provincia de La Altagracia.

Fausto Candelario Ortiz y Yovani Candelario Ortiz figuran entre las personas investigadas. Al primero, conocido como “Pacha”, se le atribuye un papel de dirección dentro de la presunta organización, mientras que al segundo se le relaciona con tareas de coordinación operativa, de acuerdo con los detalles del expediente divulgados.

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Caro Brito ya había sido consultada por otra investigación en 2023

La aparición de Caro Brito en el expediente de la Operación Rompeolas ocurre después de que la propia presentadora relatara que, en 2023, funcionarios del Ministerio Público visitaron su residencia en Santo Domingo para hacerle preguntas relacionadas con Gabriel Santana.

En ese momento, Brito trabajaba en el programa La Máxima Radio Show, que pertenecía a Santana. El empresario fue investigado en la denominada Operación Búho, por un presunto fraude superior a RD$2.500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera.

Según la versión de la comunicadora recogida por medios internacionales, la diligencia se desarrolló de forma respetuosa y ella manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento posterior de las autoridades. “Sí, me hicieron unas cuantas preguntas”, relató Brito durante una intervención radial.

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La presentadora señaló en esa ocasión que su vínculo con Santana era estrictamente profesional. Los reportes disponibles no indican que hubiera sido acusada dentro de la Operación Búho.

La comunicadora colombiana ha trabajado en radio y televisión dominicana

Caro Brito es una comunicadora y actriz colombiana que construyó su carrera profesional en República Dominicana. Ha participado en espacios de televisión y radio, incluidos programas vinculados al Grupo de Medios Telemicro.

En junio de 2026 comenzó una nueva etapa radial con el programa Sin Rodeos con Caro Brito, emitido por La Bakana 105.7 FM. Su nombre tomó relevancia en los últimos días por los apartes del expediente de la Operación Rompeolas que describen los presuntos pagos de Fausto Candelario Ortiz.

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Caro Brito ha participado en espacios de radio y televisión de República Dominicana (@carobritor/ Instagram)

El Ministerio Público dominicano deberá establecer, dentro del avance del proceso, las responsabilidades penales de los detenidos y la relación de cada uno con los bienes, pagos, contrataciones y operaciones financieras revisadas durante la investigación. En el caso de Caro Brito, hasta ahora, la información divulgada la menciona por los servicios y montos que figuran en el documento judicial, sin que se haya informado una imputación en su contra.