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Trump afirmó que tiene previsto hablar “muy pronto” con Putin por el posible caso de peste neumónica en Rusia

“Tengo una llamada programada, sí”, dijo el mandatario a los periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre la información de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la situación, respondió: “Estamos manteniendo conversaciones muy profundas”

Trump afirmó que tiene previsto hablar “muy pronto” con Putin por el posible caso de peste neumónica en Rusia (REUTERS)
Trump afirmó que tiene previsto hablar “muy pronto” con Putin por el posible caso de peste neumónica en Rusia (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que tiene previsto hablar “muy pronto” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por los reportes sobre la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, mientras Washington y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamaron a Moscú mayor transparencia sobre el caso.

“Tengo una llamada programada, sí”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si ya había hablado con Putin sobre el asunto. El presidente estadounidense agregó que la conversación ocurrirá “muy pronto”.

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Cuando le consultaron sobre la información de las agencias de inteligencia estadounidenses respecto de la situación, Trump respondió: “Estamos manteniendo conversaciones muy profundas. Probablemente mañana podremos informar al respecto”.

La muerte de Daria Shipilova, de 28 años, despertó preocupación después de que medios rusos reportaran que la empleada de un instituto especializado en la peste había muerto por peste neumónica. Las autoridades rusas, sin embargo, negaron que se haya detectado la enfermedad durante la autopsia y rechazaron los reportes sobre la imposición de nuevas restricciones sanitarias en la región de Irkutsk.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, afirmó el martes que es falso un documento difundido por internet sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y las restricciones en la región.

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“Tengo una llamada programada, sí”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si ya había hablado con Putin sobre el asunto (REUTERS)
“Tengo una llamada programada, sí”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si ya había hablado con Putin sobre el asunto (REUTERS)

“El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos”, afirmó el organismo a través de Telegram. “Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo”, informó Rospotrebnadzor, que además aseguró que “la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable”.

La información sobre la muerte de Shipilova generó atención en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a Rusia que proporcione más detalles sobre el caso durante un viaje a Islandia.

“Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, dijo Rubio, quien instó a Moscú a ser “transparente” y “compartir más información con el mundo”.

El Departamento de Estado estadounidense también envió a Rusia una comunicación diplomática confidencial, según informó The Wall Street Journal. El mensaje advirtió a Moscú de que no revelar detalles sobre el caso contradice sus obligaciones sanitarias internacionales.

Trump ya había declarado el lunes que estaba dispuesto a ayudar a Rusia si fuera necesario.

La OMS también pidió información a las autoridades rusas. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó el martes que Moscú comparta los detalles del incidente para permitir una evaluación de los posibles riesgos para la salud pública.

La muerte de Daria Shipilova, de 28 años, despertó preocupación después de que medios rusos reportaran que la empleada de un instituto especializado en la peste había muerto por peste neumónica (AP)
La muerte de Daria Shipilova, de 28 años, despertó preocupación después de que medios rusos reportaran que la empleada de un instituto especializado en la peste había muerto por peste neumónica (AP)

“El intercambio de información oportuno, completo y transparente en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, escribió Tedros en X.

La OMS indicó además que verifica la muerte de la empleada con las autoridades rusas. En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz del organismo, Christian Lindmeier, afirmó que la evaluación inicial sitúa el riesgo en niveles diferentes según la zona.

“La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea”, declaró Lindmeier.

La peste neumónica es una infección pulmonar que puede ser mortal y presenta un alto nivel de contagio. Según la OMS, se transmite a través de gotículas. La peste bubónica, en cambio, afecta a los ganglios linfáticos y se transmite mediante pulgas infectadas.

Los reportes sobre las circunstancias de la muerte de Shipilova no coinciden. El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios informaron que la muerte podría estar relacionada con un accidente de laboratorio ocurrido en las instalaciones. People of Baikal también afirmó que hasta 200 personas que tuvieron contacto con la empleada se encuentran en cuarentena.

La peste neumónica es una infección pulmonar que puede ser mortal y presenta un alto nivel de contagio
La peste neumónica es una infección pulmonar que puede ser mortal y presenta un alto nivel de contagio

Las autoridades regionales sostienen otra versión. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que una comisión de expertos realizó una inspección y determinó que “la causa de la muerte fue una neumonía” de origen “indeterminado”.

Kobzev agregó que ningún empleado del instituto especializado en la lucha contra la peste acudió al médico desde la muerte de la joven.

(Con información de AFP)

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