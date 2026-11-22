Santino Alvarado

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Santino Valentín Alvarado (21), que el 28 de noviembre cumplirá 22 años, fue alojado en el penal federal de Marcos Paz después de haber sido indagado como uno de los presuntos organizadores de la estructura delictiva que lidera su padre, Esteban Lindor Alvarado, desde la cárcel de Ezeiza. Como fue una de las pocas visitas autorizadas para ver a su papá, que está en el régimen de alto perfil, ofició de nexo con el resto de la organización. No el único, ya que también ese rol lo llevó a cabo el defensor particular del capo narco Claudio Tavella, nuevamente arrestado por excederse en la asesoría legal de un cliente, de quien se hizo socio.

Esteban Alvarado iba a ser indagado este viernes en los Tribunales federales de Rosario. Como era el único acusado que ya estaba preso, no había apuro alguno por realizar el acto: purga una sentencia a prisión perpetua por homicidio, lavado, balaceras y extorsiones, además de otra por narcotráfico del fuero federal. Sin embargo, no se hizo la indagatoria porque no había luz en el Juzgado de Santa Fe, donde se subroga al juez interviniente Carlos Vera Barros, quien entró en licencia.

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Para entender la magnitud de la presunta banda encabezada por el capo narco, basta con repasar información del extenso legajo que tienen a su cargo los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra –Procunar–, Diego Velasco y Juan Argibay Molina –Procelac–. Allí, se sindica a Esteban como un proveedor de cargamentos de 400 kilos de cocaína que llegan a Rosario “cada dos o tres meses”.

La cantidad de cocaína que trae Alvarado probablemente tenga salida de Rosario. Pero un porcentaje es para consumo interno. Así quedó establecido en varias medidas investigativas, donde se detectó que la droga fue distribuida en búnkeres de Villa Moreno y Villa Centeno, en la zona sur, en barrio Alvear –distrito suroeste– y La Lagunita, en el sector oeste.

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Por eso, la investigación también involucró qué hicieron Esteban y Santino con el dinero proveniente del narcotráfico. No fue tarea sencilla, ya que el hijo del jefe narco usaba varias líneas telefónicas y mantenía conversaciones por Telegram y Zangi, que son las más usadas por los delincuentes, y porque habían armado un circuito de personas que sirvieron de prestanombres para la titularidad de vehículos que, en efecto, eran del condenado narcotraficante.

Las intervenciones telefónicas se iniciaron en marzo de 2023, tras el fallido intento de fuga de Esteban del penal de Ezeiza, el que iba a ejecutar en un helicóptero con otro narco de Rosario, Alan Funes. Se presume que ya en ese entonces, Santino había tenido algún tipo de injerencia en el plan para sacar a su padre de prisión, principalmente en la gestión de la compra del helicóptero.

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De los registros que pudo establecer la Justicia federal, entre el 6 de julio de 2023 y septiembre de 2026, Santino compró cuatro Hilux, un Vento, una Ranger Raptor, un Cronos, un Nivus, una Amarok V6, una SW4, un Gol Trend y una moto Honda XRE 300 Rally. Sin embargo, el lunes pasado, en Funes, se encontró una Territory sin patente trasera –y la delantera estaba doblada en tres partes– abandonada en inmediaciones de una estación de servicio. Figura a nombre de Jeremías “Chimy” Toloza –coimputado–, uno de los presuntos testaferros. De manera llamativa, mientras el vehículo era incautado por la Policía, se presentó un joven de 20 años de un barrio privado de esa ciudad, dijo que la camioneta en realidad era suya y se la había comprado a Santino recientemente. Quedó detenido.

Los fiscales federales también creen que Esteban y Santino gestionaron la compra de una propiedad en Pilar, Buenos Aires, que fue puesta a nombre de una mujer que tendrá que comparecer ante la Justicia como posible testaferro.

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Otro de los puntos en los que avanzan los investigadores es en la compra de caballos de carrera. El capo narco, en la sentencia anterior por lavado, había sido condenado por blanquear dinero en esos animales, algo que jamás escondió y hasta llegó a decir que el turf es algo que le apasiona. Uno de esos caballos se llamó Al Capone, nombre del famoso mafioso estadounidense, que llegó a ganar una carrera el 15 de octubre de 2023 en Itacaruaré, Misiones, motivo por el que Santino Alvarado dio una nota en televisión para dedicarle la victoria a su papá.

Las armas son otro de los ejes de la causa. Santino es legítimo usuario y la Policía Federal secuestró cuatro armas en su domicilio de Funes, todas con la documentación correspondiente. No obstante, en las tareas de vigilancia que constan en el legajo, fue visto recibiendo una bolsa de nylon –que se estima que contenía dinero en efectivo– en una estación de servicio de Funes y yendo automáticamente a una armería a comprar una pistola calibre 9 milímetros y cartuchos.

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En la investigación se puntualizó que esa pistola Santino la compró para “embellecerla” y venderla. No habría sido la primera vez. Otro coimputado en la causa, Luis Daniel Palavecino –involucrado en la compra de marihuana en Córdoba por pedido del hijo del jefe narco, que financió la operación–, ya le había mandado al joven el 17 de enero de 2025 un listado de armas, municiones y chalecos antibalas, y puntualmente le había requerido “dos FMK3” para un tal “Negro”.