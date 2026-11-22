Israel “N" es señalado como el asesino de Joselyn Rocha. Crédito: SSC

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Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Israel “N”, conductor de un camión de transporte público, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por su probable responsabilidad en el atropellamiento que causó la muerte de Cristina Joselyn Rocha Chimal el pasado 13 de noviembre en la avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Tras el arresto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

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Antes del arresto, la Fiscalía capitalina había señalado que la investigación avanzaba por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, sin que en ese momento se hubiera identificado o localizado al responsable.

La víctima tenía 36 años y seis meses de embarazo al momento del crimen. La reclasificación del delito se dio después de que un dictamen pericial en materia de tránsito terrestre estableció que el conductor no extremó precauciones ni advirtió la presencia de la víctima, quien cruzaba cerca de una zona peatonal con preferencia de paso.

La investigación pasó de homicidio culposo a doloso

El caso se registró el 13 de noviembre, cuando se reportó a una mujer sobre la cinta asfáltica de avenida Santa Fe, colonia Lomas de Santa Fe. Ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, sin que en ese momento se hubiera identificado o localizado al responsable.

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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó entrevistas con vecinos y analizó las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de circuito cerrado.

Ese trabajo permitió identificar la unidad de transporte público involucrada y, a partir del seguimiento de la ruta que tomó el conductor para retirarse del lugar, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localización.

Joselyn Rocha falleció el pasado 13 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa. Crédito: Redes Sociales

El operativo ubicó al conductor en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí fue detenido inicialmente por una infracción al Reglamento de Tránsito. Durante una revisión preventiva conforme al Protocolo de actuación policial, los uniformados le aseguraron dosis de narcóticos, por lo que, junto con la unidad de transporte público, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud y un juez de control le impuso prisión preventiva. De manera paralela, con los datos de prueba reunidos durante la investigación del atropellamiento, la dependencia obtuvo el 20 de noviembre una orden de aprehensión contra Israel “N” por homicidio doloso. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el sábado 21 de noviembre.

La hermana de la víctima denunció en redes que el conductor huyó sin auxiliarla

Dayani Rocha, hermana de la víctima, difundió un video en sus redes sociales antes de la detención en el que relató que el atropellamiento ocurrió cerca de la torre de Huawei, en avenida Santa Fe, una zona de alto tránsito vehicular y corporativo. Según su testimonio, el conductor se dio a la fuga sin bajar del vehículo para auxiliar a su hermana.

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El video pidió apoyo a testigos, medios de comunicación y autoridades para esclarecer el caso y localizar al responsable, que en ese momento continuaba sin identificar.

A través de un video en redes sociales, la hermana de Joselyn Rocha solicitó la colaboración de posibles testigos tras el atropellamiento en el que la joven falleció en Santa Fe. Crédito: Redes Sociales

La hermana de la víctima también relató que la familia ya había estado en contacto con el alcalde de Cuajimalpa y con el jefe de seguridad de la demarcación, a quienes pidió apoyo para dar seguimiento a la investigación. “Si el responsable ve mi video, quiero decirte que por favor tengas un poquito de respeto hacia mi familia y te entregues, que te hagas responsable de lo que hiciste”, expresó en ese momento.

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El nombre completo de la víctima apareció en una publicación conmemorativa en el perfil de Instagram de su hermana, con las fechas 1990-2026, lo que confirmó que Rocha Chimal tenía 36 años al momento de su muerte.

El alcalde de Cuajimalpa prometió que el caso no quedará impune

El alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos Rea, afirmó en un mensaje en video que “no quedará impune la muerte de Joselyn Rocha” y agradeció el trabajo coordinado del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, así como del C5, el C2 Poniente y el equipo de seguridad de la propia alcaldía. Señaló que, mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Santa Fe, las autoridades lograron ubicar a la persona responsable.

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El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, acompañado de un elemento policial, emitió un mensaje respecto a la captura del conductor de transporte público involucrado en el atropellamiento. Crédito: Facebook - Carlos Orvañanos Rea

El alcalde también reconoció que el conductor se dio a la fuga tras el atropellamiento, lo cual, dijo, agravó el caso. Ofreció el respaldo de la demarcación a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para reunir evidencias y declaraciones de testigos, y reiteró el apoyo de Cuajimalpa a la familia de la víctima.

Por su parte, el titular de la SSC Pablo Vázquez Camacho confirmó en su cuenta de X que desde el primer momento, policías capitalinos y personal de la fiscalía realizaron entrevistas y analizaron las imágenes del C5 y de circuito cerrado para identificar tanto la unidad de transporte público como a su conductor.

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Vázquez Camacho agradeció a las autoridades ministeriales y a la ciudadanía por su colaboración para no dejar el caso impune, reiteró las condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que la corporación seguiría atenta para brindar apoyo y dar seguimiento al proceso.