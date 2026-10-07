La directora del FMI advirtió que la IA puede “agravar las desigualdades económicas”

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dando un discurso en Singapur. EFE/EPA/SIMON LIM

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El auge global de la IA se está convirtiendo en un motor económico pero también puede “agravar las desigualdades”, ya que está dejando atrás “a la mayoría de países”, alertó este miércoles la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Para aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (...) es fundamental generalizar su acceso en el mundo entero. Una iniciativa así requiere cooperación. En nuestro mundo interconectado, los países cooperan no por caridad, sino por su propio interés”, indicó Kristalina Georgieva desde Singapur, al margen de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional.

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Georgieva, señaló este miércoles desde Singapur que la inteligencia artificial (IA) está impulsando la demanda mundial, mientras la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio presiona a la baja la economía, dos fuerzas que “tiran” del crecimiento en direcciones opuestas.

Durante un discurso en la próspera ciudad-Estado asiática, como antesala a las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) que se celebran la próxima semana en Bangkok, Georgieva dijo que “un ‘shock’ positivo de demanda derivado de la IA” y otro “negativo de oferta energética” están “tirando en dos direcciones” de la economía mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) explora con las autoridades de Venezuela la vuelta al país con una oficina, a falta de definir los formatos y calendarios, y confirmó que por el momento Caracas no ha solicitado ningún programa de fondos de organismo.

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“El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades. El calendario y las modalidades todavía se están discutiendo”, explicó la portavoz del organismo Julie Kozack durante una rueda de prensa en Washington.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el que abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que salió del organismo en 2007.

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“En este momento, nuestro principal objetivo respecto de Venezuela es identificar las áreas clave de cooperación técnica. Hasta ahora, las áreas identificadas son las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias, las operaciones cambiarias, las operaciones de tesorería y la administración tributaria”, detalló la portavoz del organismo.

Un equipo técnico del FMI también visitó Caracas desde finales de agosto hasta comienzos de septiembre para discutir nuevamente las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa visita siguió a otra anterior de la director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

Kozack confirmó que las autoridades venezolanas no han solicitado un programa del FMI ni financiamiento del Fondo.

“Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, explicó.

Con la deposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el FMI y Venezuela retomaron los contactos en abril, después de siete años de suspensión, y el país volvió a tener acceso a ciertos recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación tras los terremotos de junio.

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(Con información de AFP y EFE)