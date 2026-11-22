Los viajes y los dispositivos tecnológicos de uso corporal, como los relojes inteligentes, encabezan las preferencias de regalos entre los colombianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar en las decisiones de compra de fin de año en Colombia. Para esta temporada, los consumidores no solo contemplan pedirle recomendaciones: una parte importante estaría dispuesta a delegarle tareas como comparar precios e incluso completar pagos, aunque conserva una condición: mantener la aprobación final de las operaciones.

Ese comportamiento aparece en una encuesta de Visa, según la cual el 80% permitiría que un agente de IA comparara precios y el 44% aceptaría que terminara y pagara una compra. La mayoría de quienes consideran esa posibilidad quiere autorizar primero la transacción. Además, el 66% espera que se le informe cuando interactúa con un agente de inteligencia artificial.

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La inteligencia artificial comienza a ganar terreno entre los consumidores colombianos como herramienta para comparar precios, encontrar obsequios y facilitar las compras de Navidad (Dado Ruvic/REUTER/Ilustración/Archivo)

La herramienta también podría convertirse en una fuente de inspiración para encontrar obsequios. El 53% de los colombianos probablemente recurrirá a la IA para generar ideas de regalos, proporción que llega al 66% entre quienes han enviado dinero al exterior. En términos más amplios, el 77% permitiría que esta tecnología lo asistiera en sus compras navideñas.

“Los colombianos están listos para que la IA asuma más tareas del proceso de compra, siempre que ellos mantengan el control (…). Más de cuatro de cada diez ya permitirían que un agente de IA completara y pagara una compra, y la mayoría quiere aprobarla primero”, explicó Adriana Cárdenas, gerente general de Visa Colombia.

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Regalos, fechas y lugares de compra

Los viajes y los dispositivos tecnológicos de uso corporal aparecen entre las opciones que más interés despiertan. De los 12 tipos de obsequios incluidos en el estudio, una experiencia de viaje encabeza las preferencias, con el 82%, seguida por artículos como los relojes inteligentes, que alcanzan el 80%.

Aunque las experiencias tienen atractivo, los planes de gasto se inclinan más por los productos físicos: la proporción es de 30% frente a 16%. El deporte también gana espacio, pues el 40% aseguró que la Copa Mundial de la FIFA 2026 aumentó su interés por regalos relacionados con esa actividad.

La búsqueda de promociones será parte de la preparación para las fiestas. El 46% comenzará a comprar en noviembre y el 92% afirma haber cambiado al menos un hábito durante los últimos 12 meses para enfrentar el encarecimiento de los gastos cotidianos. La medida más frecuente ha sido buscar descuentos y ofertas, práctica mencionada por el 58%.

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Los viajes y los dispositivos tecnológicos de uso corporal, como los relojes inteligentes, encabezan las preferencias de regalos entre los colombianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una diferencia entre mujeres y hombres: ellas reportan mayor disposición a buscar promociones, con 65%, frente al 51% registrado entre ellos. Los establecimientos físicos siguen siendo el principal punto de compra. El 74% los mencionó como lugar previsto para adquirir regalos, mientras que los canales digitales, sumados, reúnen el 48%.

Además, el 41% planea comprar al menos un obsequio a un vendedor ubicado fuera del país. Entre quienes contemplan esa opción, los mejores precios y descuentos son la razón más citada, con 47%.

Fraudes y nuevas formas de enviar dinero

Los engaños preocupan. El 38% de los colombianos encuestados dijo haber sido blanco de un intento de estafa durante las fiestas del año pasado. Entre los integrantes de la generación Z, el porcentaje sube al 45%. El fraude más reportado fue recibir una solicitud de pago de alguien que se hacía pasar por el banco u otra entidad de confianza, situación mencionada por el 42%.

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El sondeo incluyó preguntas sobre las monedas estables o stablecoins. Después de conocer sus posibles beneficios, el 77% identificó al menos una ventaja útil. La posibilidad de que el destinatario reciba exactamente el monto enviado fue la más valorada, aunque por un margen estrecho.

Tras esa explicación, el 39% manifestó que probablemente utilizaría una moneda estable durante los próximos 12 meses. La proporción aumenta al 56% entre quienes han enviado dinero al exterior.

Las solicitudes de pago de personas que se hacen pasar por bancos u organizaciones de confianza fueron el intento de estafa más reportado por los colombianos durante el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados se conocen mientras los hogares comienzan la temporada de fin de año con señales de mayor capacidad de compra. El informe de perspectivas de gasto para las fiestas de 2026 de Visa Business and Economic Insights señala que los salarios reales han aumentado en Colombia y que el consumo nominal de los hogares creció 9% interanual durante el primer semestre de 2026.

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