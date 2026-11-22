El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 860 pruebas a impermeabilizantes elastoméricos

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Elegir un impermeabilizante adecuado puede representar una diferencia importante en la protección de una vivienda o negocio, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias. Para orientar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 12 productos disponibles en el mercado mexicano y dio a conocer cuáles ofrecen los mejores resultados.

De acuerdo con el estudio publicado en la edición 597 de la Revista del Consumidor, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un total de 860 pruebas a impermeabilizantes elastoméricos blancos categoría 5A. Entre los resultados destacó que ocho marcas obtuvieron una calificación general de Excelente.

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Uno de los productos que llamó la atención fue el impermeabilizante Volton Impervol serie 4300, que alcanzó la máxima evaluación y registró un precio de 325 pesos, una cantidad inferior a la de otros productos analizados que tuvieron un desempeño menos favorable.

La investigación también identificó problemas en algunos impermeabilizantes, como presencia de grumos, fracturas, ampollamiento y absorción excesiva de agua. Además, Profeco señaló incumplimientos relacionados con la información de la garantía de uno de los productos.

¿Cuáles son los impermeabilizantes mejor evaluados por Profeco?

El estudio de calidad de la Profeco identificó ocho impermeabilizantes con calificación general Excelente. Se trata de productos que destacaron en las diferentes pruebas realizadas por el laboratorio.

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Las marcas que alcanzaron esta evaluación fueron:

Acuario Acriterm.

Fester A.

Imperop.

Impervin.

ImperVoll.

Promex Impertron.

Termoflex Plus Spectrum.

Volton Impervol serie 4300.

La Profeco evaluó 12 impermeabilizantes disponibles en el mercado mexicano mediante 860 pruebas de laboratorio para identificar los productos con mejor calidad, resistencia y desempeño

La evaluación contempló distintas características relacionadas con el desempeño y la resistencia de los impermeabilizantes, con el propósito de ofrecer información útil para comparar alternativas antes de realizar una compra.

Entre los productos destacados se encuentra Volton Impervol serie 4300, cuyo precio reportado fue de 325 pesos. En contraste, Techolastic tuvo un costo de 698 pesos y obtuvo una calificación general de Bueno.

Esta comparación muestra que un precio más elevado no necesariamente significa un mejor desempeño, por lo que la Procuraduría recomienda revisar los resultados del estudio antes de elegir un producto.

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Profeco detecta fallas en impermeabilizantes de Fester, Osel y Techolastic

Además de reconocer los productos con mejor desempeño, el análisis permitió identificar diversas irregularidades físicas y técnicas en algunos de los impermeabilizantes examinados.

Durante las pruebas de laboratorio, el producto de la marca Fester presentó grumos, mientras que el de Osel registró varias deficiencias: fracturas, grumos, ampollamiento y reblandecimiento.

En el caso de Techolastic, el laboratorio encontró que el producto absorbió más del 34% de agua. También presentó fracturas, reblandecimiento, grumos y mal olor.

A pesar de estas observaciones, es importante distinguir los resultados de cada producto: Techolastic obtuvo una calificación general de Bueno, mientras que los ocho impermeabilizantes mencionados anteriormente alcanzaron la evaluación de Excelente.

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¿Qué impermeabilizante incumplió con las disposiciones de Profeco?

Otro de los hallazgos del estudio estuvo relacionado con la información comercial y las condiciones de garantía.

La Procuraduría señaló que el impermeabilizante de la marca Elaston incumplió las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la normatividad vigente, debido a que no indicó la duración de su garantía.

Profeco explicó que ofrecer una garantía no es obligatorio; sin embargo, cuando un proveedor decide otorgarla, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004.

Por ello, el organismo verificó que la información comercial y las garantías de los productos estuvieran presentadas en español y cumplieran con las disposiciones correspondientes.

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¿Qué pruebas realizó Profeco a los impermeabilizantes?

Para determinar la calidad de los 12 productos categoría 5A, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 860 pruebas que permitieron examinar diferentes propiedades físicas y técnicas.

Entre los aspectos evaluados estuvieron:

Viscosidad.

Permeabilidad.

Absorción de agua.

Flexibilidad a baja temperatura.

Resistencia a la tensión.

Elongación a la ruptura.

Intemperismo acelerado.

Adherencia en húmedo.

Estas características permiten conocer cómo responden los impermeabilizantes ante distintas condiciones y qué tan adecuados pueden resultar para proteger las superficies de una construcción.

Recomendaciones de Profeco antes de comprar un impermeabilizante

Además de consultar las calificaciones, la Procuraduría recomienda tomar en cuenta las condiciones de la superficie donde se aplicará el producto, así como el clima y la manera de colocarlo, debido a que estos factores influyen en su duración.

Para realizar una compra informada, la institución sugiere:

Adquirir los impermeabilizantes en tiendas especializadas.

Comparar el precio y el rendimiento de cada producto.

Revisar que la tapa y el recipiente no estén dañados.

Verificar las fechas de fabricación y caducidad.

Leer las instrucciones de aplicación y seguirlas cuidadosamente.

Limpiar y resanar las superficies antes de colocar el impermeabilizante.

Retirar el producto anterior para favorecer el desempeño del nuevo recubrimiento.

La Profeco enfatizó que preparar correctamente la superficie es fundamental para obtener mejores resultados. Por ello, antes de aplicar el nuevo impermeabilizante, es necesario retirar los restos del recubrimiento anterior y realizar las labores de limpieza, resane y sellado correspondientes.

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Los resultados completos pueden consultarse en la edición 597 de la Revista del Consumidor, donde la institución presenta los detalles del estudio y las evaluaciones de los productos analizados.