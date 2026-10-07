El régimen de Kim Jong-un criticó el apoyo de EEUU a Taiwán y reafirmó su respaldo a Rusia en su invasión a Ucrania

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un (Europa Press)

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La dictadura de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de elevar la tensión en el estrecho de Taiwán mediante la venta de armas y el apoyo militar a la isla, tras la llegada de los primeros cazas F-16V Block 70 de un pedido de 66 aeronaves que Taiwán realizó en 2019.

La agencia estatal norcoreana KCNA difundió el miércoles un comentario firmado por el analista de asuntos internacionales Kim Myong-chol, quien sostuvo que la política de Washington hacia Taiwán perjudica la paz y la estabilidad regional.

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El texto cuestionó la presencia en la isla de aviones de combate vendidos por Estados Unidos y advirtió que la Casa Blanca “debería pensarlo dos veces antes de enfrentarse frontalmente a la poderosa potencia nacional de la República Popular China por la seguridad de Taiwán y antes de afrontar las consecuencias”.

Los dos primeros F-16V Block 70 llegaron a Taiwán la semana pasada, en un contexto de aumento de la presión militar de China sobre la isla. Durante una cumbre celebrada en junio en Pyongyang, el dictador norcoreano Kim Jong-un expresó al líder chino, Xi Jinping, su respaldo al principio de “Una sola China”. Beijing sostiene que los dos lados del estrecho pertenecen a un mismo país, pese a los cambios en la situación internacional. Xi señaló entonces que China y Corea del Norte ampliarían los intercambios en diplomacia, aplicación de la ley, asuntos militares y otros ámbitos, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y rechaza cualquier contacto oficial entre autoridades taiwanesas y dirigentes extranjeros. En contraposición, el Gobierno taiwanés sostiene que el gigante asiático carece de derecho para reclamar la isla o representarla en el plano internacional.

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China, aliada de Corea del Norte mediante un tratado, exigió en reiteradas ocasiones que Estados Unidos suspenda la venta de armas a Taiwán. Washington debe proporcionar a la isla medios para su defensa por mandato legal, aunque no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipéi.

El líder chino, Xi Jinping, camina junto al dictador norcoreano, Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)

En otro despacho, KCNA informó que Kim envió un mensaje de cumpleaños al presidente ruso, Vladimir Putin, en el que prometió mantener el respaldo de Pyongyang a Rusia y a su esfuerzo bélico en la invasión a Ucrania. El dictador afirmó que ampliará la cooperación contemplada en la asociación estratégica integral entre ambos países. Además, expresó su confianza en que la “sagrada guerra de justicia” de Rusia para defender su soberanía, sus intereses de seguridad y su integridad territorial terminará con una victoria.

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Cabe recordar que estimaciones de Ucrania y Corea del Sur indican que el régimen norcoreano envió entre 14.000 y 15.000 soldados para apoyar a Rusia en el conflicto desde 2024. Los vínculos entre Moscú y Pyongyang se estrecharon después de que Putin y Kim firmaran un pacto de defensa mutua en junio de 2024.

Corea del Norte amenazó a Seúl en medio de la tensión fronteriza

La dictadura de Kim amenazó este martes con responder de forma “potente e inmediata” si tropas de Corea del Sur cruzan la frontera, en medio de la tensión por la explosión de minas en la Zona Desmilitarizada que dejó tres militares surcoreanos heridos hace dos semanas.

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El Ministerio de Exteriores norcoreano reaccionó a las conclusiones difundidas el lunes por el Ejército surcoreano, que atribuyó a Pyongyang la colocación de los artefactos explosivos que detonaron el 21 de septiembre. Ese mismo día, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kang Shin-chul, anunció el inicio de una operación de desminado en el área de las explosiones, la primera misión de este tipo en la Zona Desmilitarizada. La cartera norcoreana afirmó que no le preocupa que Seúl retire “minas que no importan”, pero lanzó una advertencia sobre cualquier ingreso de tropas al territorio que considera propio.

Vista del puesto de guardia de Corea del Norte en esta imagen tomada desde la cima del Observatorio del Pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas en Gimpo, Corea del Sur (REUTERS/Kim Soo-hyeon/Archivo)

“Como una sola bota surcoreana cruce la frontera siquiera un milímetro, como caiga una sola chispa, las fuerzas de guardia fronteriza de la RPDC emprenderán un contraataque potente e inmediato”, indicó el comunicado, citado por la agencia surcoreana Yonhap.

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La RPDC, sigla de la República Popular Democrática de Corea, es el nombre oficial de Corea del Norte. La amenaza se suma a varios días de mensajes de Pyongyang tras el incidente con las minas en la frontera militarizada entre ambos países.

(Con información de Reuters y Europa Press)