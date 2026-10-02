Mundo

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

Las aeronaves tocaron tierra en la base de Chihhang una semana después del encuentro entre Trump y Xi Jinping, primera entrega de un lote que el ministro de Defensa confirmó que continuará llegando antes de que finalice 2026

Dos F-16 llegaron a la isla para reforzar la defensa contra China
Guardar

Taiwán recibió este viernes los dos primeros cazas F-16V Block 70 de un lote de 66 unidades adquiridas en 2019, con años de retrasos acumulados, en una entrega que refuerza la capacidad aérea de la isla frente a la presión militar creciente de China. Las aeronaves aterrizaron al mediodía (0400 GMT) en la Base Aérea de Chihhang, en Taitung, sobre la escarpada costa oriental de la isla, tras volar vía Hawái y Guam.

El arribo se produce en un momento de inquietud en Taiwán respecto del compromiso del gobierno de Donald Trump con el suministro de armas a Taipei, aunque Washington ha sostenido que no hubo cambios en su política. La llegada de los jets ocurrió casi exactamente una semana después de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en la capital estadounidense.

PUBLICIDAD

Taiwán recibe dos nuevos cazas F-16 de EEUU en pleno refuerzo de flota: "Invertir en defensa es invertir en paz" (REUTERS/Ann Wang)
Taiwán recibe dos nuevos cazas F-16 de EEUU en pleno refuerzo de flota: "Invertir en defensa es invertir en paz" (REUTERS/Ann Wang)

El compromiso de Estados Unidos con Taiwán

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, confirmó ante la prensa en el parlamento de Taipei que llegarán más aparatos antes de fin de año. “Por supuesto, no habremos entregado solo estos dos para fin de año”, afirmó, sin dar más detalles sobre el cronograma.

El programa de adquisición, denominado “Fénix de la Paz Volando”, fue aprobado por Estados Unidos en 2019 e implicó una compra por USD 8.000 millones a Lockheed Martin, que llevará la flota de F-16 taiwanesa a más de 200 aparatos. Problemas de software, entre otros inconvenientes técnicos, postergaron los plazos originales, que preveían el inicio de entregas en 2023.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Los 63 aviones restantes

Según informó la agencia Reuters, 63 F-16V Block 70 permanecen aún en líneas de producción en Estados Unidos, aunque algunos ya ingresaron a la fase de entrega. Los dos primeros aparatos partieron de Texas el 17 de agosto, permanecieron en Hawái durante casi mes y medio para inspecciones y preparaciones, volaron a Guam el jueves y completaron el trayecto hacia Taiwán al día siguiente.

Los F-16V incorporan sistemas de aviónica, armamento y radar de última generación concebidos para enfrentar a la fuerza aérea china, incluidos los cazas furtivos J-20. Washington, sin embargo, no ha estado dispuesto a proveer a Taiwán de sus plataformas más avanzadas, como el F-22 o el F-35. Un programa paralelo de modernización de los F-16 existentes en la isla concluyó en 2023.

BEIJING, 8 nov (Xinhua) -- El presidente chino, Xi Jinping, inspeccionó hoy martes el centro de mando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central (CMC), demostrando la postura de la nueva CMC sobre la implementación de los principios rectores del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) y la mejora del entrenamiento de las tropas y la preparación para el combate.
El presidente chino, Xi Jinping centro de mando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central (AFP - Xinhua)

Beijing y su objetivo de anexar Taiwán

En ese contexto, Koo fue categórico respecto de la amenaza continental: “La intención de China de anexar Taiwán por la fuerza nunca ha cambiado”, declaró el ministro en declaraciones recogidas por Reuters. Beijing ha pedido reiteradamente a Washington que deje de armar a la isla; el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió a las consultas sobre la llegada de los cazas.

La relación entre Estados Unidos y Taiwán no tiene carácter diplomático formal, aunque la ley estadounidense obliga a Washington a proveer a la isla de los medios necesarios para su defensa. En mayo, Trump había suspendido un paquete de venta de armas por USD 14.000 millones, aunque en diciembre de 2025 aprobó otro por USD 11.000 millones.

Funcionarios estadounidenses consideran que una invasión china a Taiwán antes de 2028 es cada vez menos probable, aunque Taipei celebrará sus próximas elecciones presidenciales a comienzos de ese año. “Seguimos junto a amigos y aliados en todo el Indo-Pacífico para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos, y eso incluye a Taiwán”, señaló un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a Reuters al ser consultado por la entrega.

Temas Relacionados

TaiwánChinaF-16

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

El comunicado castrense por parte del Estado Mayor ucraniano se convirtió en el registro mensual más alto comunicado por Kiev desde el comienzo del año

Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Amnistía Internacional condenó la “brutalidad” del sistema judicial iraní tras la condena a 74 latigazos contra una cantante

“Irán debe renunciar a todo proyecto de ejecución de las penas de flagelación”, sostuvo la organización. El dictamen, que rechazó los recursos presentados por Parastoo Ahmadi y otros ocho procesados, ratificó la sanción impuesta en primera instancia el 20 de junio y quedó firme para su ejecución

Amnistía Internacional condenó la “brutalidad” del sistema judicial iraní tras la condena a 74 latigazos contra una cantante

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

El encuentro de emergencia se produce después de que el líder republicano planteara la posibilidad de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, una medida que generó preocupación en Europa por sus posibles efectos sobre el suministro y la actividad económica

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

La agencia británica no divulgó la bandera del buque ni su destino, y tampoco precisó si transportaba petróleo crudo o gas natural licuado

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Ucrania empleó por primera vez en combate el FP-7, su misil balístico táctico de fabricación propia

El presidente Volodímir Zelensky anunció el estreno del proyectil desarrollado por Fire Point, concebido como alternativa a los ATACMS estadounidenses. No se ha precisado el objetivo del disparo, y la producción en serie depende de factores que Kiev aún no ha despejado

Ucrania empleó por primera vez en combate el FP-7, su misil balístico táctico de fabricación propia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Cuánto debe ganar una familia en la Argentina para pertenecer al 10% más rico de la población

Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

Kábala EN VIVO: resultados y números ganadores del jueves 1 de octubre de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Estaciones cerradas y tránsito lento en estas líneas

DEPORTES

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

La razón por la que Franco Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin en Malasia

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

Arteta prepara al Arsenal para la Champions League: “No quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Halle Berry es acusada de haber ahogado a su hijo de 12 años y su marido la demanda para exigir la custodia completa

La actriz Halle Berry es acusada de haber ahogado a su hijo de 12 años y su marido la demanda para exigir la custodia completa

Guitarricadelafuente gana el premio a actor revelación en este prestigioso festival y ya se posiciona como candidato al Oscar

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”