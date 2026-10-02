Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

Dos F-16 llegaron a la isla para reforzar la defensa contra China

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Taiwán recibió este viernes los dos primeros cazas F-16V Block 70 de un lote de 66 unidades adquiridas en 2019, con años de retrasos acumulados, en una entrega que refuerza la capacidad aérea de la isla frente a la presión militar creciente de China. Las aeronaves aterrizaron al mediodía (0400 GMT) en la Base Aérea de Chihhang, en Taitung, sobre la escarpada costa oriental de la isla, tras volar vía Hawái y Guam.

El arribo se produce en un momento de inquietud en Taiwán respecto del compromiso del gobierno de Donald Trump con el suministro de armas a Taipei, aunque Washington ha sostenido que no hubo cambios en su política. La llegada de los jets ocurrió casi exactamente una semana después de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en la capital estadounidense.

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Taiwán recibe dos nuevos cazas F-16 de EEUU en pleno refuerzo de flota: "Invertir en defensa es invertir en paz" (REUTERS/Ann Wang)

El compromiso de Estados Unidos con Taiwán

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, confirmó ante la prensa en el parlamento de Taipei que llegarán más aparatos antes de fin de año. “Por supuesto, no habremos entregado solo estos dos para fin de año”, afirmó, sin dar más detalles sobre el cronograma.

El programa de adquisición, denominado “Fénix de la Paz Volando”, fue aprobado por Estados Unidos en 2019 e implicó una compra por USD 8.000 millones a Lockheed Martin, que llevará la flota de F-16 taiwanesa a más de 200 aparatos. Problemas de software, entre otros inconvenientes técnicos, postergaron los plazos originales, que preveían el inicio de entregas en 2023.

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El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Los 63 aviones restantes

Según informó la agencia Reuters, 63 F-16V Block 70 permanecen aún en líneas de producción en Estados Unidos, aunque algunos ya ingresaron a la fase de entrega. Los dos primeros aparatos partieron de Texas el 17 de agosto, permanecieron en Hawái durante casi mes y medio para inspecciones y preparaciones, volaron a Guam el jueves y completaron el trayecto hacia Taiwán al día siguiente.

Los F-16V incorporan sistemas de aviónica, armamento y radar de última generación concebidos para enfrentar a la fuerza aérea china, incluidos los cazas furtivos J-20. Washington, sin embargo, no ha estado dispuesto a proveer a Taiwán de sus plataformas más avanzadas, como el F-22 o el F-35. Un programa paralelo de modernización de los F-16 existentes en la isla concluyó en 2023.

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El presidente chino, Xi Jinping centro de mando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central (AFP - Xinhua)

Beijing y su objetivo de anexar Taiwán

En ese contexto, Koo fue categórico respecto de la amenaza continental: “La intención de China de anexar Taiwán por la fuerza nunca ha cambiado”, declaró el ministro en declaraciones recogidas por Reuters. Beijing ha pedido reiteradamente a Washington que deje de armar a la isla; el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió a las consultas sobre la llegada de los cazas.

La relación entre Estados Unidos y Taiwán no tiene carácter diplomático formal, aunque la ley estadounidense obliga a Washington a proveer a la isla de los medios necesarios para su defensa. En mayo, Trump había suspendido un paquete de venta de armas por USD 14.000 millones, aunque en diciembre de 2025 aprobó otro por USD 11.000 millones.

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Funcionarios estadounidenses consideran que una invasión china a Taiwán antes de 2028 es cada vez menos probable, aunque Taipei celebrará sus próximas elecciones presidenciales a comienzos de ese año. “Seguimos junto a amigos y aliados en todo el Indo-Pacífico para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos, y eso incluye a Taiwán”, señaló un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a Reuters al ser consultado por la entrega.