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De serpientes a mamíferos y aves: la vida secreta detrás del cartel de Hollywood

El monte Lee alberga una fauna diversa mientras los responsables del sitio instalan tecnología con inteligencia artificial para detectar incendios

Las letras metálicas situadas en Griffith Park sirven de refugio para serpientes, halcones, linces rojos y pumas, lejos del acceso general - REUTERS/Mike Blake
Las letras metálicas situadas en Griffith Park sirven de refugio para serpientes, halcones, linces rojos y pumas, lejos del acceso general - REUTERS/Mike Blake
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El cartel de Hollywood, uno de los símbolos más reconocidos del mundo, funciona también como refugio de fauna silvestre en pleno corazón de Los Ángeles. Serpientes, linces rojos, halcones y pumas conviven entre las letras metálicas del monte Lee, en una zona vedada al público que alberga unas 200 especies de aves y 40 de mamíferos, según informó The Guardian.

El cartel se encuentra en el Parque Griffith, el mayor parque municipal de la ciudad, con una superficie de unos 17,4 kilómetros cuadrados —aproximadamente cinco veces la del Central Park de Nueva York—. Al estar cerrado al acceso general, el área se convirtió en un corredor natural para distintas especies que buscan alejarse del entorno urbano.

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Aves anidan entre las letras, serpientes se enroscan al pie de las estructuras y bobcats —linces rojos— deambulan alrededor de los caracteres. El puma P-22 también dejó su marca en el lugar: una fotografía de National Geographic de 2013 lo retrató de noche con el cartel iluminado como fondo, imagen que lo convirtió en ícono de Los Ángeles.

Griffith Park alberga unas 200 especies de aves y 40 de mamíferos

Un lince rojo camina entre arbustos secos en una colina con las letras blancas del letrero de Hollywood al fondo.
El reconocimiento responde a que el espacio permite el flujo genético y el desplazamiento de animales entre las sierras de Santa Mónica, San Gabriel y Verdugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Investigación Educativa de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) designó a Griffith Park como Área Ecológica Significativa. La distinción se debe, en parte, a su función como corredor de flujo genético y movimiento de especies entre las montañas de Santa Mónica, San Gabriel y Verdugo.

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Los investigadores documentaron alrededor de 200 especies de aves en el parque, junto con 50 de mariposas y 40 de mamíferos. El medio británico recorrió el sitio junto a los cuidadores del cartel y registró rastros de coyotes, aves rapaces y reptiles en los senderos que rodean las letras.

Diana Wright, cuidadora oficial del Hollywood Sign Trust, describió al lugar como un punto de contacto directo entre la ciudad y la naturaleza. “Los Ángeles está pegado a la naturaleza”, afirmó Wright en declaraciones a The Guardian. “Estamos dentro de este enorme parque natural, mucho más nativo que Central Park, y encima está este cartel artificial que tiene que resistir derrumbes, deslizamientos y vientos”, agregó.

Un equipo de científicos instala cámaras con inteligencia artificial para detectar incendios

Cuatro personas con vestimenta de la Universidad de California instalan un panel solar y cámaras cerca del cartel de Hollywood.
Los cuidadores instalan cámaras con inteligencia artificial sobre las letras para detectar incendios a distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuego es el principal riesgo para la zona. Los visitantes pueden ingresar cigarrillos encendidos al parque y la vegetación seca es altamente inflamable. Para reducir ese peligro, los cuidadores del cartel trabajan junto a Torch Systems, una empresa tecnológica que usa sensores solares e inteligencia artificial para detectar columnas de humo a kilómetros de distancia.

El plan contempla la instalación de cámaras sobre las propias letras, capaces de identificar cualquier brote de incendio en la cuenca. En paralelo, los equipos de conservación llevan adelante proyectos de limpieza de maleza, con la dificultad de equilibrar ese trabajo frente al control de la erosión y el mantenimiento de las vistas del cartel.

La estructura también enfrenta riesgos de largo plazo. La zona está expuesta a terremotos, cambios en los regímenes de lluvia y fenómenos como El Niño, que alteran la estabilidad del terreno sobre el que se apoyan las letras, ancladas en cimientos de hormigón desde la restauración en 1978.

Wright planea crear un jardín de flora nativa californiana junto al cartel

Vista panorámica del cartel de Hollywood en las colinas de Los Ángeles al atardecer, con una torre de transmisión a la derecha y un cielo colorido con nubes.
Las letras, reconstruidas con vigas de acero tras el deterioro del anuncio creado en 1923, permanecen expuestas a El Niño y a posibles deslizamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartel nació en 1923 como publicidad temporal para un desarrollo inmobiliario llamado “Hollywoodland”. Construido originalmente con hojalata y postes telefónicos, se deterioró con los años hasta que una campaña lo reconstruyó con vigas de acero. Más de un siglo después, la estructura dejó de ser un aviso publicitario para convertirse en un ancla cultural y ambiental de la ciudad.

Wright y el equipo municipal impulsan ahora un plan para plantar flora nativa de California en las inmediaciones y generar un superbloom de flores silvestres cerca del cartel. “El cartel de Hollywood es una celebración de California. Debería ser hermoso y deslumbrante en su gloria natural”, señaló la cuidadora en declaraciones al diario británico.

“La ladera va a definir cómo será el cartel en el futuro”, advirtió Wright, al señalar que cualquier evento geológico de gran escala podría transformar por completo el paisaje que rodea al ícono.

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