Miles de hinchas de Boca Juniors se reunieron en el Obelisco para celebrar la victoria ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana
21 Nov, 2026 10:00 p. m. EST
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Banderas, camisetas y cánticos azul y oro durante la celebración en el Obelisco
La Copa Sudamericana volvió a las vitrinas de Boca Juniors después de 18 años sin títulos internacionales
Con goles de Ascacibar y Merentiel, el Xeneize se aseguró un nuevo título internacional
Una multitud de fanáticos se concentró frente al Obelisco tras el final del partido
Fans of Boca Juniors celebrate after their team won the Copa Sudamericana football final between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's Boca Juniors in Buenos Aires on November 21, 2026. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)
La victoria en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez tuvo su réplica en las calles porteñas
El azul y oro dominó la escena alrededor del Obelisco después de la final
Niños y adultos celebraron por igual la victoria de Boca
Los hinchas llevaron sus banderas para celebrar el campeonato
El Obelisco, rodeado de hinchas de Boca Juniors tras una noche de festejos
El centro porteño se tiñó de azul y oro durante los festejos por la Copa Sudamericana
Un hincha de Boca sostiene una bandera del club mientras la ondea en un poste de luz
La multitud acompañó la celebración con símbolos y colores de Boca Juniors
En el festejo también hubo bengalas azules y amarillas
El Xeneize conquistó su título N° 19
Un hincha celebra la victoria subido a un auto mientras flamea la bandera del club
Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana con un triunfo 2-0 ante Atlético Mineiro
Con el paso de las horas, el centro porteño se colmó de hinchas de Boca