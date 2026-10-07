Así es el curioso campeonato de dormir que Japón organiza para crear conciencia sobre su déficit crónico de sueño

La cita organizada por una firma de colchones se celebró en Tokio con voluntarios de 20 a 50 años conectados a monitores encefálicos durante un máximo de 90 minutos (X)

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Japón figura entre los países que menos duermen en el mundo, y ahora sus ciudadanos convirtieron ese déficit crónico en competencia: una empresa de colchones organizó el “Matt Race”, un campeonato donde ganar significa dormirse más rápido y más profundo que todos los demás, según informó Japan Today.

El evento se celebró el lunes 6 de octubre en Tokio y reunió a unos 75 participantes de entre 20 y 50 años, recostados sobre colchones con sensores cerebrales, con hasta 90 minutos para demostrar quién era el mejor durmiente del país. El premio mayor superó los 2,22 millones de yenes (alrededor de USD 14.000), una cifra elegida por los organizadores en referencia al símbolo “Zzz”, asociado universalmente al sueño.

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Japón duerme menos que cualquier otro país de la OCDE

El trasfondo del campeonato no es menor. Según los últimos datos emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2021, los japoneses duermen en promedio 7 horas y 24 minutos por día, el registro más bajo entre todos los países miembros del organismo. Los expertos señalan que las largas jornadas laborales, los extensos tiempos de desplazamiento y una activa economía nocturna figuran entre los principales factores detrás de ese déficit estructural.

Los datos de 2021 sitúan el reposo diario nacional en 7 horas y 24 minutos, por debajo de todos los miembros del organismo, debido a jornadas laborales (X)

Riichiro Nakama, director creativo de la empresa organizadora del evento, describió el contexto con precisión. “Japón es frecuentemente caracterizado como un país que sufre de privación del sueño, y su gente es muy diligente”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

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Para Nakama, transformar el descanso en un evento público puede generar mayor conciencia sobre la importancia del sueño y crear comunidad en torno a un hábito que la sociedad japonesa suele sacrificar.

La convocatoria superó los 800 postulantes por cada lugar disponible

La demanda fue llamativa por sí sola. Según informaron los organizadores, la relación entre solicitudes y plazas disponibles superó los 800 postulantes por cupo, una cifra que da cuenta del interés que despertó la propuesta. Los 75 seleccionados se dividieron en tres grupos de aproximadamente 25 personas y compitieron en una sala con luz tenue, con monitores de ondas cerebrales sujetos a la cabeza y total silencio alrededor. Algunos llevaron peluches.

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El sistema de evaluación midió tres variables: la profundidad del sueño, el tiempo necesario para dormirse y la consistencia del descanso a lo largo de la competencia. Esos indicadores se combinaron en un puntaje único para elegir al ganador. Los organizadores también pidieron a los participantes que no trasnochen ni se priven de sueño antes del evento para obtener ventaja, una aclaración que refleja cuán en serio tomaron la dinámica tanto los competidores como los jueces.

La participante planea destinar los cerca de 14.000 dólares a independizarse, cubrir la mudanza y adquirir una cama (X)

Un estudio de la Universidad Charité de Berlín confirmó que el sueño profundo —también llamado sueño de ondas lentas— fortalece las conexiones entre neuronas del neocórtex. Los investigadores concluyeron que, sin esa fase de descanso, el cerebro pierde capacidad de almacenar y procesar información nueva.

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La ganadora planea usar el dinero para mudarse y comprar “una cama de princesa”

La vencedora, quien se identificó solo con el apodo Suimii, ya tiene destino para el premio. “Quiero vivir de forma independiente, así que pienso usar el dinero para los gastos de mudanza. También quiero una cama digna de una princesa, así que creo que la compraré”, afirmó en declaraciones recogidas por AFP. El segundo puesto recibió 220.000 yenes (unos USD 1.390).

Otro de los participantes, Chisato Honda, de 32 años, resumió la experiencia con una frase que sintetiza el sentir colectivo: “Terminó muy rápido. Casi desearía haber tenido más tiempo para dormir”, y calificó la jornada como “una competencia feliz”.

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Por su parte, la empresa organizadora, Koala Sleep Japan, informó que espera volver a realizar el “Matt Race” en futuras ediciones, con el propósito de mantener vigente la conversación sobre el descanso en una sociedad que, pese a mantener un ritmo frenético, todavía no consigue cerrar los ojos el tiempo suficiente.