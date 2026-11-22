Gerardo Fernández Noroña advirtió que si Ebrard sostiene su ruptura con Morena, "se lo chupará la bruja políticamente hablando". (Cuartoscuro)

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El senador Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales en el centro de Oaxaca, donde se encuentra para participar en actividades políticas.

A través de una publicación en Facebook, el legislador de Morena calificó el episodio como un incidente grave y aseguró que tuvo que solicitar apoyo policial desde el lobby del hotel Quinta Real.

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“La derecha está generando violencia en mi contra. Acabo de vivir un incidente muy grave en el centro de Oaxaca”, escribió el legislador.

Según su relato, un grupo de personas que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol comenzó a insultarlo y protagonizó una confrontación que, afirmó, terminó en agresiones físicas contra él y sus acompañantes.

El senador Gerardo Fernández Noroña denuncia en redes sociales una agresión física cometida en su contra y de sus acompañantes en el centro de Oaxaca. (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

Noroña señaló que resultó lastimado de la mano izquierda, la misma que anteriormente se había fracturado. También aseguró que Emiliano y Emma, quienes lo acompañaban, fueron objeto de las agresiones.

“El agresor principal se llama David Zepeda de Hoyos”, afirmó el senador, al identificar públicamente al hombre al que responsabilizó de encabezar el incidente.

Hasta el momento, la versión difundida por Fernández Noroña no ha sido acompañada en la información disponible por un reporte oficial de las autoridades policiales de Oaxaca.

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¿Qué ocurrió con Gerardo Fernández Noroña en Oaxaca?

En su publicación, el senador sostuvo que las diferencias políticas no justifican las agresiones y cuestionó que se responsabilice a sus posturas públicas por los enfrentamientos que ha protagonizado.

“Pueden no estar de acuerdo con nuestra posición política y pueden cuestionarla. Lo que no tienen derecho a la agresión física. Están en la más absoluta provocación”, expresó.

También rechazó que su presencia en espacios públicos pueda considerarse una provocación y distinguió el comportamiento del grupo involucrado del trato que, aseguró, generalmente recibe en la entidad.

“¿Van a decir que mi presencia los provoca? La gente de Oaxaca muy cálida. Pero este grupo alcoholizado, muy agresivo”, escribió.

Hasta ahora, el señalamiento contra David Zepeda de Hoyos forma parte de la denuncia pública del legislador; sin embargo, no se ha informado de una determinación ministerial sobre su presunta responsabilidad.

Fernández Noroña identificó a su presunto agresor como David Zepeda de Hoyos. (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

¿Qué hacía Gerardo Fernández Noroña en Oaxaca?

La presencia del senador en la capital oaxaqueña coincide con la agenda política de Morena en la entidad.

Este domingo 22 de noviembre de 2026, la senadora Laura Estrada Mauro tiene programado su Segundo Informe de Actividades Legislativas, a las 10:00 horas, en la Plaza de la Danza de Oaxaca de Juárez.

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La legisladora convocó al encuentro para presentar los resultados de su trabajo en el Senado. Fernández Noroña se encontraba en la ciudad previo a estas actividades.

Noroña había advertido que grabaría a quienes lo confrontaran en público

El episodio en Oaxaca ocurre dos meses después de otra confrontación que involucró al senador en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El 20 de septiembre, varias personas lo increparon mientras caminaba por las instalaciones aeroportuarias. En videos difundidos en redes sociales se escucharon expresiones como “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”.

Cuatro días después, el 24 de septiembre, Fernández Noroña anunció que comenzaría a grabar y exhibir públicamente a quienes lo confrontaran, increparan o videograbaran en espacios públicos.

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“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, declaró durante una de sus transmisiones.

En aquella ocasión también estableció una diferencia entre las manifestaciones de rechazo y las conductas que considera agresiones.

“Una cosa es que te puedan criticar, la protesta, y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso”, sostuvo.

La denuncia desde Oaxaca vuelve a colocar a Fernández Noroña en el centro de una controversia por confrontaciones con ciudadanos.

Esta vez, el senador asegura que hubo contacto físico, que su mano lesionada resultó afectada nuevamente y que sus acompañantes también fueron agredidos.